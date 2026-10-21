„Dumnezeu m-a ales pe mine” Mesajul emoționant al lui Kvaratskhelia după ce a suferit o accidentare teribilă +5 foto
Foto: Instagram/@kvara7
Campionate

„Dumnezeu m-a ales pe mine” Mesajul emoționant al lui Kvaratskhelia după ce a suferit o accidentare teribilă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 16:32
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 16:32
  • PSG - Barcelona 4-2. Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), starul parizienilor, a transmis un prim mesaj după ce s-a accidentat grav în meciul din Liga Campionilor.
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În minutul 59, Kvaratskhelia s-a prăbușit pe gazon după un duel cu Xavi Espart. Georgianul a fost scos pe brațe de pe teren, acuzând dureri mari la genunchiul drept.

După ce a efectuat un RMN s-a confirmat cel mai grav scenariu: Kvaratskhelia a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, va fi operat în zilele următoare și va rata restul sezonului.

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Kvaratskhelia, mesaj după accidentare: „Dumnezeu m-a ales pe mine”

La scurt timp după ce a aflat că nu va mai putea juca pentru PSG în acest sezon, Khvicha Kvaratskhelia a transmis un mesaj pe rețelele de socializare:

„În această perioadă, mulți oameni m-au întrebat. Mulți chiar mi-au spus că, dacă toți fotbaliștii din lume s-ar ruga, meciul s-ar termina la egalitate.

Poate că ar fi fost adevărat, dar înainte de fiecare meci Îl rugam pe Dumnezeu să mă lase să ies teafăr de pe teren, însă fără niciun rezultat.

Nu a trecut mult timp, dar gândul ăsta îmi tot dă târcoale în cap - de ce tocmai eu? Probabil că nu am neglijat nimic. M-am pregătit pentru acest meci mai bine decât oricând. Credeam că sunt pregătit pentru orice, dar nu și pentru asta, și totuși constat că Dumnezeu m-a ales pe mine.

Accidentarea suferită de Khvicha Kvaratskhelia în meciul cu Barcelona. Foto: captură X/@ShuffleFC
Accidentarea suferită de Khvicha Kvaratskhelia în meciul cu Barcelona. Foto: captură X/@ShuffleFC

Galerie foto (5 imagini)

Accidentarea suferită de Khvicha Kvaratskhelia în meciul cu Barcelona. Foto: captură X/@ShuffleFC Accidentarea suferită de Khvicha Kvaratskhelia în meciul cu Barcelona. Foto: captură X/@ShuffleFC Accidentarea suferită de Khvicha Kvaratskhelia în meciul cu Barcelona. Foto: captură X/@ShuffleFC Accidentarea suferită de Khvicha Kvaratskhelia în meciul cu Barcelona. Foto: captură X/@ShuffleFC Accidentarea suferită de Khvicha Kvaratskhelia în meciul cu Barcelona. Foto: captură X/@ShuffleFC
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Dacă eu am protejat jucătorii de pe un alt teren, sunt gata să trec prin aceste luni de travaliu, durere, lacrimi. Știu că trebuie să revin mai puternic pentru oamenii mei, care mă susțin mereu, nu vă voi dezamăgi.

Promit că nu voi pierde nicio secundă. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, ne vedem curând”, a transmis starul lui PSG pe Instagram.

Kvaratskhelia a fost transferat de PSG la începutul anului 2025 de la Napoli, în schimbul sumei de 80 de milioane de euro.

Georgianul a devenit un titular incontestabil în echipa lui Luis Enrique și a contribuit la câștigarea a două Ligi ale Campionilor consecutive.

În acest sezon, Kvaratskhelia a jucat 11 meciuri pentru campioana Franței, în care a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

91 de meciuri
a jucat, până acum, Khvicha Kvaratskhelia pentru PSG. A marcat 29 de goluri și a oferit 20 de pase decisive

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