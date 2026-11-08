„Nu mă simt bine” VIDEO. Elena Rybakina, vizibil afectată: a cerut oprirea interviului înainte de retragerea de la WTA Finals +25 foto
Imagini îngrijorătoare din timpul unui interviu cu Elena Rybakina (FOTO: captură CANAL+ Sport)
Tenis

„Nu mă simt bine” VIDEO. Elena Rybakina, vizibil afectată: a cerut oprirea interviului înainte de retragerea de la WTA Finals

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 11:13
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 11:18
  • Elena Rybakina (27 de ani, #1 WTA) și-a anunțat retragerea de la Turneul Campioanelor (WTA Finals) cu doar o zi înainte de debutul competiției de la Indian Wells.
  • După anunțul oficial, au apărut imagini din timpul unui interviu realizat cu scurt timp înainte de retragere, care au arătat-o pe sportiva din Kazahstan vizibil afectată de o stare de rău și incapabilă să continue dialogul.
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Secvențele video provin dintr-un interviu realizat de Canal+ Sport în cadrul obligațiilor mediatice premergătoare turneului de final de an.

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Elena Rybakina a oprit interviul: „Nu mă simt bine”

În timpul conversației, jurnalista Joanna Sakowicz-Kostecka (42 de ani, fostă jucătoare de tenis) a observat că Rybakina întâmpina dificultăți și i-a propus să întrerupă interviul:

  • Jurnalista: „Este totul în regulă? Dacă dorești să ne oprim, ne putem opri”
  • Elena Rybakina: „Da, te rog”
  • Jurnalista: „Ești bine?”
  • Elena Rybakina: „Nu, nu mă simt bine”.

În înregistrare, Rybakina apare palidă și slăbită în momentul în care solicită oprirea interviului.

De altfel, conferința de presă a sportivei fusese amânată din motive medicale, fiind reprogramată inițial de vineri pentru sâmbătă.

Elena Rybakina s-a simțit rău în timpul unui interviu, înainte de retragerea de la Turneul Campioanelor (FOTO: captură CANAL+ Sport)
Elena Rybakina s-a simțit rău în timpul unui interviu, înainte de retragerea de la Turneul Campioanelor (FOTO: captură CANAL+ Sport)

Galerie foto (25 imagini)

Elena Rybakina s-a simțit rău în timpul unui interviu, înainte de retragerea de la Turneul Campioanelor (FOTO: captură CANAL+ Sport) Elena Rybakina s-a simțit rău în timpul unui interviu, înainte de retragerea de la Turneul Campioanelor (FOTO: captură CANAL+ Sport) Elena Rybakina s-a simțit rău în timpul unui interviu, înainte de retragerea de la Turneul Campioanelor (FOTO: captură CANAL+ Sport) Elena Rybakina s-a simțit rău în timpul unui interviu, înainte de retragerea de la Turneul Campioanelor (FOTO: captură CANAL+ Sport) Elena Rybakina s-a simțit rău în timpul unui interviu, înainte de retragerea de la Turneul Campioanelor (FOTO: captură CANAL+ Sport)
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Elena Rybakina: „Corpul meu nu este pregătit pentru a concura”

Retragerea campioanei en-titre a fost confirmată oficial de WTA sâmbătă, organizația precizând că motivul absenței este o afecțiune virală. Rybakina nu își va putea astfel apăra titlul cucerit la Riad, în 2025.

Elena Rybakina a adresat un mesaj susținătorilor săi, explicând că starea fizică nu îi permite să concureze la nivel înalt:

„Îmi pare foarte rău să-mi anunț toți fanii și susținătorii că, din păcate, trebuie să mă retrag de la Turneul Campioanelor de anul acesta.

Am avut un sezon incredibil, dar corpul meu pur și simplu nu este pregătit fizic pentru a concura.

Voi petrece ceva timp odihnindu-mă și recuperându-mă acasă, pregătindu-mă pentru sezonul 2027”, a transmis Rybakina, citată de wtatennis.com.

Turneul Campioanelor este o competiție foarte specială și le urez tuturor mult succes săptămâna aceasta. De abia aștept să revin la Indian Wells în martie. Elena Rybakina, locul 1 WTA

Elena Rybakina, înlocuită de Marta Kostyuk la Turneul Campioanelor

În urma retragerii liderului mondial, locul Elenei Rybakina în Grupa 1 a fost preluat de Marta Kostyuk (24 de ani, locul 10 WTA).

Ucraineanca va evolua în meciul de deschidere de duminică împotriva Lindei Noskova, urmând să le înfrunte ulterior pe Coco Gauff și Jessica Pegula.

Meciurile de pe tabloul de simplu al Turneului Campioanelor se vor desfășura în perioada 9-16 noiembrie.

Elena Rybakina, sezon extraordinar

În ciuda imposibilității de a participa la ultimul turneu al anului, Elena Rybakina va încheia sezonul 2026 pe primul loc în ierarhia mondială de simplu.

Sportiva din Kazahstan obținuse prima calificarea matematică la Turneul Campioanelor după triumful de la US Open, al treilea titlu de Grand Slam din carieră, victorie prin care a detronat-o pe Aryna Sabalenka.

Pe parcursul anului 2026, Rybakina a înregistrat 54 de victorii și 14 înfrângeri, cucerind patru trofee: Australian Open, Stuttgart, US Open și Ningbo.

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