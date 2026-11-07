Elena Rybakina (27 de ani), liderul clasamentului WTA, și-a anunțat retragerea de la Turneul Campioanelor din cauza unor probleme medicale.

Cine îi va lua locul sportivei din Kazahstan, mai jos.

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Campioană en-titre la turneul de final de an, care se va desfășura în perioada 9-16 noiembrie, Elena Rybakina a anunțat că nu va putea participa pentru că nu se simte pregătită din punct de vedere fizic.

Elena Rybakina și-a anunțat retragerea de la Turneul Campioanelor

„Îmi pare foarte rău să-mi anunț toți fanii și susținătorii că, din păcate, trebuie să mă retrag de la Turneul Campioanelor de anul acesta.

Am avut un sezon incredibil, dar corpul meu pur și simplu nu este pregătit fizic pentru a concura. Voi petrece ceva timp odihnindu-mă și recuperându-mă acasă, pregătindu-mă pentru sezonul 2027.

Turneul Campioanelor este o competiție foarte specială și le urez tuturor mult succes săptămâna aceasta. De abia aștept să revin la Indian Wells în martie”, a transmis Elena Rybakina, citat de wtatennis.com.

Marta Kostyuk (24 de ani, #10 WTA) îi va lua locul Elenei Rybakina în Grupa 1 și o va înfrunta duminică pe Linda Noskova în meciul de deschidere al turneului.

Le va întâlni mai apoi pe Coco Gauff și a Jessica Pegula în faza grupelor.

Elena Rybakina a fost prima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor după ce și-a adjudecat al treilea titlu de Grand Slam la US Open, în urma căruia a detronat-o pe Aryna Sabalenka și a devenit lider în clasamentul WTA.

În sezonul 2026, Rybakina a înregistrat 54 de victorii și 14 înfrângeri și a cucerit 4 titluri: Australian Open, Stuttgart, US Open și Ningbo. Și-a asigurat și poziția de număr 1 mondial la simplu la sfârșitul anului.

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