„Au vrut să le facă de râs?” Ședința foto oficială pentru WTA Finals 2026, descrisă de fani drept un fiasco total: „Cum e posibil să publici așa ceva?”

Cele mai bune 8 jucătoare de tenis ale lumii au intrat în atmosfera WTA Finals 2026 și prin intermediul modei.

Pentru portretele oficiale ale competiției, sportivele au pozat în ținute semnate de unele dintre cele mai importante case de modă, de la Chanel și Dior până la Gucci, Miu Miu și Balenciaga, dar reacțiile fanilor au fost critice.

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În spatele conceptului vestimentar s-a aflat stilistul Danyul Brown, însă abordarea sa nu a presupus impunerea unui stil uniform, ci construirea unor apariții care să reflecte personalitatea și preferințele fiecărei sportive.

Ședința foto oficială pentru WTA Finals 2026, descrisă de fani drept un fiasco total

Jucătoarele au contribuit la procesul de selecție, venind cu propriile idei și referințe vizuale, scrie wtatennis.com.

Stilistul a transformat aceste preferințe în ținute care să păstreze o identitate vizuală pentru întreaga campanie, fără să sacrifice individualitatea sportivelor.

Unul dintre aspectele interesante ale proiectului este libertatea creativă oferită sportivelor. Fiecare a putut contribui la definirea propriei apariții, astfel încât rezultatul să nu fie doar o demonstrație de lux, ci și o expresie a stilului personal.

Elena Rybakina a purtat Dior, într-o combinație relaxată, cu jeans și încălțăminte flat.

a purtat Dior, într-o combinație relaxată, cu jeans și încălțăminte flat. Aryna Sabalenka a ales un mix Gucci și Nike, combinând jacheta, fusta și accesoriile Gucci cu un bandeau Nike.

a ales un mix Gucci și Nike, combinând jacheta, fusta și accesoriile Gucci cu un bandeau Nike. Mirra Andreeva a apărut într-o ținută Chanel.

a apărut într-o ținută Chanel. Coco Gauff a purtat Miu Miu, într-o interpretare modernă a stilului preppy.

a purtat Miu Miu, într-o interpretare modernă a stilului preppy. Jessica Pegula a ales tot Chanel, într-o ținută construită în straturi, cu detalii decorative aurii.

a ales tot Chanel, într-o ținută construită în straturi, cu detalii decorative aurii. Elina Svitolina a purtat Tom Ford, într-un look care a combinat elemente masculine cu accente feminine și dantelă.

a purtat Tom Ford, într-un look care a combinat elemente masculine cu accente feminine și dantelă. Karolina Muchova a fost îmbrăcată în Balenciaga, într-o apariție cu influențe puternice de runway.

a fost îmbrăcată în Balenciaga, într-o apariție cu influențe puternice de runway. Linda Noskova a combinat piese de la The Frankie Shop, Missoni și Miista, într-o ținută inspirată de stilul tomboy și streetwear.

Pentru jucătoarele de dublu, partea de styling a fost coordonată de Maren Taylor.

Fotografiile au fost realizate de Anna Webber, pentru Getty Images, iar proiectul a avut și o componentă editorială, cu imagini semnate de Clara Balzary.

Reacțiile fanilor au fost dure: „Au vrut să le facă de râs?”

Dacă organizatorii au mizat pe o apariție spectaculoasă a celor mai bune opt jucătoare ale lumii, reacțiile fanilor au fost departe de a fi cele așteptate.

Portretele oficiale de la WTA Finals 2026 au stârnit un val de comentarii ironice și critici pe rețelele sociale, mulți dintre urmăritori fiind nemulțumiți de alegerile vestimentare. Iată câteva dintre ele:

„Conceptul a fost să le facă de râs? Cine a ales ținutele astea? 🤡”

„Doamne, fetele astea meritau ținute mult mai frumoase!”

„Ce scenă a crimei! Merită puncte bonus în clasament pentru ședința asta foto😭”

„Haha, cine le-a făcut stylingul? Doamne!”

„Doamne Dumnezeule… ținutele! 💀😭 Vă rog, putem reveni la rochiile elegante și spectaculoase?”

„Tema a fost «oribil»?”

„Cele mai proaste fotografii din istoria WTA Finals”

„Se pare că toți stiliștii au fost în vacanță în ziua aceea”

„Cum au fost de acord să poarte aceste «rochii»? Au primit bani în plus? 😂”

„Au comandat din greșeală haine pentru 16 femei și au decis să le îmbrace pe toate cele opt cu câte două ținute?”

„Dacă intenția a fost să le ridiculizeze, au reușit”

„Designerul este slab. Cum este posibil să publici așa ceva la un asemenea nivel? Cele mai bune jucătoare WTA merită mai mult”

„Un dezastru din cap până în vârful degetelor de la picioare”

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