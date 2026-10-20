De ce nu-l demite pe Elias Levadiakos, de la al doilea atac al Greciei la record negativ cu Charalambous antrenor. Ce îl salvează

Elias Charalambous, 46 de ani, fost la FCSB, nu reușește să găsească soluții la Levadiakos.

Șapte etape, șapte meciuri fără gol marcat, golaveraj 0-11 pentru echipa lui Pantea, Șut și Tavi Popescu.

Ce îi face pe șefii clubului grec să-l păstreze pe Charalambous într-o situație critică.

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Elias Charalambous nu poate să depășească momentul dificil de la Levadiakos.

Antrenorul în vârstă de 46 de ani, trei sezoane (2023-2026) și patru trofee la FCSB (două titluri, două Supercupe), are șapte meciuri la rând nu doar fără victorie. Fără gol marcat!

13 este locul ocupat de Levadiakos, penultimul, cu două puncte

Nici la egal nu înscrie echipa lui Charalambous: dublu 0-0

Echipa lui Pantea, Șut și Tavi Popescu nu a înscris în primele șapte etape ale ligii elene.

Cinci înfrângeri și două egaluri, ambele încheiate 0-0. Potrivit Gazzetta.gr, au trecut 668 de minute.

Nu s-a întâmplat niciodată în istoria campionatului grec o asemenea contraperformanță.

Ultima etapă, 0-0 acasă cu Volos, meci în care Popescu a fost intregralist, Pantea fiind înlocuit în minutul 56 (Șut, rezervă). Gazdele au avut superioritate numerică între minutele 28 și 84!

Volos e „lanterna” doar pentru că a început sezonul cu o penalizare de trei puncte. Acum are trei egaluri și e la zero (golaveraj 6-12). Levadiakos are două puncte și 0-11 diferență de goluri.

Șocant e că Levadiakos a avut în 2025-2026 al doilea cel mai prolific atac în sezonul regulat.

51 de goluri a marcat Levadiakos în primele 26 de etape ale campionatului precedent. Numai PAOK avea mai multe în acel moment: 52

Charalambous: „Mă îngrijorează foarte mult”

Charalambous e în mare pericol. De ce nu a fost încă demis? Pentru că șefii clubului nu au găsit un înlocuitor.

Insistă cu Elias, sperând că echipa își va reveni. Dar și el s-a alarmat.

„Nu am marcat niciun gol până acum. Avem ocazii în fiecare meci, dar ne lipsește ceva în ultima treime. Dacă nu ne-am crea ocazii, aș spune că e vina mea”, a declarat antrenorul presei locale.

Mă îngrijorează foarte mult. Încercăm să lucrăm la creație, la execuție. E din cauza presiunii? A stresului? Nu știu. Nu caut o scuză. Hai să aflăm ce e în neregulă. Nu mă plâng de băieți, pentru că muncim și încercăm, dar când nu marchezi... Elias Charalambous, antrenor Levadiakos

Levadiakos mai are o șansă, cu Asteras. Vin Aris și AEK

Urmează un meci în care Levadiakos poate să înscrie. Pe terenul lui Asteras, cu doar o victorie și cinci puncte în șapte etape.

După Asteras, vin două etape foarte complicate: acasă cu Aris Salonic și în deplasare cu AEK Atena. Dificil de marcat.

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