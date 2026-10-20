De ce nu-l demite pe Elias Levadiakos, de la al doilea atac al Greciei la record negativ cu Charalambous antrenor. Ce îl salvează

- Elias Charalambous, 46 de ani, fost la FCSB, nu reușește să găsească soluții la Levadiakos.
- Șapte etape, șapte meciuri fără gol marcat, golaveraj 0-11 pentru echipa lui Pantea, Șut și Tavi Popescu.
- Ce îi face pe șefii clubului grec să-l păstreze pe Charalambous într-o situație critică.
Elias Charalambous nu poate să depășească momentul dificil de la Levadiakos.
Antrenorul în vârstă de 46 de ani, trei sezoane (2023-2026) și patru trofee la FCSB (două titluri, două Supercupe), are șapte meciuri la rând nu doar fără victorie. Fără gol marcat!
Nici la egal nu înscrie echipa lui Charalambous: dublu 0-0
Echipa lui Pantea, Șut și Tavi Popescu nu a înscris în primele șapte etape ale ligii elene.
Cinci înfrângeri și două egaluri, ambele încheiate 0-0. Potrivit Gazzetta.gr, au trecut 668 de minute.
Nu s-a întâmplat niciodată în istoria campionatului grec o asemenea contraperformanță.
Ultima etapă, 0-0 acasă cu Volos, meci în care Popescu a fost intregralist, Pantea fiind înlocuit în minutul 56 (Șut, rezervă). Gazdele au avut superioritate numerică între minutele 28 și 84!
Volos e „lanterna” doar pentru că a început sezonul cu o penalizare de trei puncte. Acum are trei egaluri și e la zero (golaveraj 6-12). Levadiakos are două puncte și 0-11 diferență de goluri.
Șocant e că Levadiakos a avut în 2025-2026 al doilea cel mai prolific atac în sezonul regulat.
Charalambous: „Mă îngrijorează foarte mult”
Charalambous e în mare pericol. De ce nu a fost încă demis? Pentru că șefii clubului nu au găsit un înlocuitor.
Insistă cu Elias, sperând că echipa își va reveni. Dar și el s-a alarmat.
„Nu am marcat niciun gol până acum. Avem ocazii în fiecare meci, dar ne lipsește ceva în ultima treime. Dacă nu ne-am crea ocazii, aș spune că e vina mea”, a declarat antrenorul presei locale.
Mă îngrijorează foarte mult. Încercăm să lucrăm la creație, la execuție. E din cauza presiunii? A stresului? Nu știu. Nu caut o scuză. Hai să aflăm ce e în neregulă. Nu mă plâng de băieți, pentru că muncim și încercăm, dar când nu marchezi... Elias Charalambous, antrenor Levadiakos
Levadiakos mai are o șansă, cu Asteras. Vin Aris și AEK
Urmează un meci în care Levadiakos poate să înscrie. Pe terenul lui Asteras, cu doar o victorie și cinci puncte în șapte etape.
După Asteras, vin două etape foarte complicate: acasă cu Aris Salonic și în deplasare cu AEK Atena. Dificil de marcat.