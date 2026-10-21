„Am respectat toate dispozițiile legale” Elisabeta Lipă,  reacție în cazul procesului intentat de COSR pentru recuperarea a 492.800 € +2 foto
Elisabeta Lipă, președinta FR Canotaj. Foto: IMAGO
Special

„Am respectat toate dispozițiile legale” Elisabeta Lipă, reacție în cazul procesului intentat de COSR pentru recuperarea a 492.800 €

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 10:00
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 16:18
  • GOLAZO.ro a scris ieri că Elisabeta Lipă, 61 de ani, a fost dată în judecată de Comitetul Sportiv Român, în calitate ei de președintă a Federației Române de Canotaj, pentru recuperarea a 492.800 euro.
  • Raportul Curții de Conturi a relevat anul trecut că suma de mai sus, folosită pentru premieri pentru personalul FR Canotaj, trebuie înapoiată.
  • Mai jos, dreptul la replică al Elisabetei Lipă
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COSR a dat-o în judecată pe Elisabeta Lipă, șefa FR Canotaj, pentru a recupera suma de 492.800 euro. Curtea de Conturi a descoperit probleme în anii olimpici 2021 și 2024, atunci când au fost JO s-au disputat la Tokyo și la Paris, iar COSR a premiat sportivii români cu performanțe deosebite.

„Personalul din cadrul FR Canotaj n-au avut stabilite atribuții care să justifice contribuția la obținerea performanțelor sportive și nici criterii care au stat la baza premiilor propuse în sumă totală de 2.447.484 lei, echivalentul a 492.800 euro”, au concluzionat inspectorii Curții de Conturi.

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Lipă, dată în judecată de COSR

Ieri, înainte de publicarea articolului inițial, GOLAZO.ro a cerut reacții de la COSR și de la Elisabeta Lipă.

Comitetul a răspuns după mai multe ore. Comunicatul integral, cu explicații și confirmarea acțiunii din instanță, este AICI.

Captură de ecran de pe portalul Tribunalul București Captură de ecran de pe portalul Tribunalul București
Captură de ecran de pe portalul Tribunalul București

Aseară târziu a trimis un mail pe adresa redacției și Elisabeta Lipă.

Iată, mai jos, reacția ei:

„Raportul Curții de Conturi la care se refera autorul în conținutul articolului vizează exclusiv activitatea desfășurată de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, în perioada 2021-2024, în conținutul acestui Raport de audit ad-hoc neregasindu-se nicio trimitere la subsemnata.

Propunerile pentru premiere înaintate de Federația Romana de Canotaj către COSR după desfășurarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo (2021), respectiv a Jocurilor Olimpice de la Paris (2024), au fost făcute cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile (art.34 alin.1 din H.G. nr. 1447/2007), și au fost aprobate de instituțiile competente.

În acest context, afirmația că „nu am înapoiat aproape jumătate de milion de euro după decizia Curții de Conturi” este o afirmație falsa, subsemnata neavand cunoștință despre existenta unei decizii emisa de Curtea de Conturi care să facă referire la persoana mea.

Precizez ca nu am cunostinta despre demararea vreunei proceduri de ridicare a imunitatii parlamentare de catre DNA, nu am cunostinta despre vreo solicitare, act oficial sau demers din partea acestei institutii, adresata Parlamentului Romaniei, cu referire la subsemnata, astfel incat consider ca afirmatiile “surselor Golazo.ro” au un vadit caracter speculativ, publicarea acestora fiind de natura sa îmi prejudicieze grav imaginea publică, reputația, activitatea politică și parlamentară”.

Două precizări ale redacției

În dreptul la replică trimis pe adresa GOLAZO, Elisabeta Lipă a susținut că nu a fost abordată în prealabil de redacție pentru a i se solicita un punct de vedere.

Iată, mai jos, dovada faptului că Elisabeta Lipă a fost contactată ieri, pe ambele numere de telefon, înainte de publicarea articolului, dar a ignorat mesajul.

Galerie foto (2 imagini)

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+2 Foto
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O altă precizare.

  • Lipă spune: „Afirmația că „nu am înapoiat aproape jumătate de milion de euro după decizia Curții de Conturi” este o afirmație falsa, subsemnata neavand cunoștință despre existenta unei decizii emisa de Curtea de Conturi care să facă referire la persoana mea”.
  • Ce a scris GOLAZO.ro de fapt: „Raportul Curții de Conturi făcut la Federația Română de Canotaj (n.r. FRC) arată faptul că, din cauza unor premieri fără suport legal, forul al cărui președinte e Elisabeta Lipă trebuie să înapoieze suma de 492.800 euro către COSR”.

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