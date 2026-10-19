„Îmi vine să mă iau la bătaie cu ei!” Fostul campion mondial cu Franța, furios după violențele de la proteste » Mesaj dur pentru politicieni
Emmanuel Petit. Foto: Imago
Campionate

„Îmi vine să mă iau la bătaie cu ei!” Fostul campion mondial cu Franța, furios după violențele de la proteste » Mesaj dur pentru politicieni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 20:09
  • Emmanuel Petit (56 de ani), fost internațional francez, campion mondial în 1998, a reacționat dur după violențele izbucnite în Franța, pe 17 octombrie, în timpul protestelor față de creșterea costului vieții.
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Fostul mijlocaș de la Arsenal și Monaco i-a criticat pe cei care au provocat distrugeri și s-a adresat direct clasei politice franceze.

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Emmanuel Petit, mesaj dur după violențele din Franța: „Este un scandal în toată regula”

Sâmbătă, 17 octombrie, sute de mii de persoane au participat la manifestații organizate în mai multe orașe din Franța, nemulțumite de costul ridicat al vieții și de situația serviciilor publice.

Deși o mare parte dintre manifestații s-au desfășurat pașnic, în orașe precum Paris, Lyon și Marseille au avut loc confruntări cu forțele de ordine, incendieri și distrugeri.

„Nu există cuvinte care să exprime ceea ce simt. Am o furie profundă față de niște oameni care, teoretic, sunt ca mine, născuți francezi, dar cărora, aparent, nu le pasă deloc că au pașaport francez.

Sunt chiar convins că urăsc Franța”, a declarat fostul fotbalist, conform leparisien.fr.

800.000 de persoane
au participat la proteste, potrivit estimărilor organizatorilor. Autoritățile au raportat însă un număr mai mic, de aproximativ 550.000 de manifestanți

Petit a transmis și un mesaj de susținere pentru forțele de ordine și pentru persoanele afectate de distrugeri.

„Astăzi îmi vine să ies în stradă și să mă iau la bătaie cu toți acești idioți.

Este același mod de operare. Sunt mascați, pentru că lașitatea este ceea ce îi unește”, a continuat francezul.

Fostul mijlocaș a comparat scenele din timpul protestelor cu violențele care au urmat celor două triumfuri ale lui PSG în Liga Campionilor.

VIDEO. O clădire istorică veche de 140 de ani a fost incendiată în orașul francez Limoges, în timpul protestelor

Emmanuel Petit îi susține pe manifestanții pașnici: „Și eu m-am săturat să fiu stors ca o lămâie”

Deși i-a criticat dur pe cei care au provocat distrugeri, fostul fotbalist a subliniat că îi susține pe oamenii care au protestat pașnic.

„Îi înțeleg foarte bine, pentru că și eu m-am săturat până peste cap să fiu stors ca o lămâie prin taxe și impozite”, a spus fostul internațional.

Fostul fotbalist a criticat modul în care sunt gestionate fondurile publice și le-a cerut autorităților să asigure protecția cetățenilor.

Aveți mare grijă la ceea ce veți face, la ceea ce veți spune și la modul în care îi veți proteja pe cetățenii cinstiți din Franța, pentru că oamenii s-au săturat. Nu sunt bani pentru poliție, nu sunt bani pentru armată, nu sunt bani pentru spitale, nu sunt bani pentru școli. Nu sunt bani pentru nimeni, în afară de voi, politicienii Emmanuel Petit, fost fotbalist

La finalul videoclipului, fostul jucător al naționalei Franței le-a transmis un mesaj conaționalilor săi.

„P entru toți cei care încă cred profund că Franța este o țară superbă, continuați să credeți în asta. Eu sunt ca voi. Îmi iubesc țara, îi iubesc pe toți străinii care iubesc țara mea și care vor să se integreze.

Dar toți ceilalți, începând cu francezii care nu își doresc ca Franța să rămână ceea ce este, întoarceți-vă de unde ați venit. Nu avem nevoie de voi”, și-a încheiat Emmanuel Petit mesajul.

  • Fostul internațional a câștigat Cupa Mondială din 1998 cu naționala Franței, marcând unul dintre cele trei goluri ale victoriei cu Brazilia din finală, scor 3-0.
  • Petit a cucerit și Campionatul European din 2000, iar la nivel de club a evoluat pentru Monaco, Arsenal, Barcelona și Chelsea.

VIDEO. O femeie încearcă să oprească mai mulți protestatari mascați care jefuiesc un magazin

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