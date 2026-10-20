Fost președinte de club, reținut 24 de ore! Motivul pentru care a ajuns în arestul Poliției + Acuzat, anterior, de fals în acte și amenințat de un alt oficial

George Bozieru (26 de ani), fostul președinte de la CSL Ștefăneștii de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore, alături de Alexandru Constandachi, cunoscut drept „Justițiarul de Berceni”.

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Cei doi sunt acuzați pentru o posibilă faptă comisă la finalul lunii august, când ar fi agresat un alt bărbat pe care l-ar fi privat de libertate.

George Bozieru, fostul președinte de la CSL Ștefăneștii de Jos, reținut pentru 24 de ore

George Bozieru

Victima a depus plângere împotriva celor doi, iar acum au ajuns în arestul Poliției pentru 24 de ore, urmând ca procurorii să stabilească dacă vor fi reținuți pentru 30 de zile, informează observatorulph.ro.

„Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 31 august 2026, în jurul orei 00:00, cei doi bărbați ar fi pus la cale un plan pentru a surprinde un tânăr, de 25 ani, în contextul unei întâlniri organizate sub pretextul interacțiunii acestuia cu o minoră, de 16 ani, pe raza municipiului Ploiești.

Cei doi ar fi blocat cu autoturismele căile de ieșire ale persoanei vătămate, ar fi scos-o cu forța din autoturismul pe care îl conducea și i-ar fi restricționat libertatea de mișcare.

De asemenea, aceștia ar fi agresat-o fizic, lovind-o în mod repetat cu pumnii și picioarele”, a transmis IPJ Prahova.

George Bozieru, implicat în mai multe conflicte anterioare

În luna august, GOLAZO.ro a prezentat conflictul dintre Bozieru și Andrei Constantinescu, fostul său colaborat împotriva căruia a obținut un ordin de protecție.

Bozieru a depus în instanță un mesaj pe WhatsApp în care era amenințat de fostul membru al staff-ului său, însă autenticitatea mesajului a ajuns apoi sub semnul întrebării.

Ulterior, fostul președinte a fost implicat într-un scandal imens, după ce a fost acuzat pentru falsificarea actelor pentru promovare în cazul echipei CSL Ștefăneștii de Jos, caz în care a scăpat de acuzațiile Federației.

După arestul lui Bozieru, administratorul public al comunei Ștefăneștii de Jos a confirmat că acesta nu mai are nicio legătură cu clubul, potrivit fanatik.ro.

George Bozieru a plecat de la Ştefăneşti, nu mai are nicio calitate la club. A fost demis de Consiliul Local, unde şi fusese numit cu câteva luni înainte. Nu ştiam că a fost reținut, acum aflu. Ştiam de acele filmări pe care le face cu Justițiarul, dar n-am cunoscut niciodată alte detalii. Vahe Hovakimyan, administratorul public al comunei Ștefăneștii de Jos

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