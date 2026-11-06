„Rezultat nedrept” Nuno Campos, după al doilea eșec al lui Dinamo în Superliga: „Nu am fost noi în prima repriză” +34 foto
Nuno Campos/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Rezultat nedrept” Nuno Campos, după al doilea eșec al lui Dinamo în Superliga: „Nu am fost noi în prima repriză”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 23:43
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 23:43
  • FC ARGEȘ - DINAMO 2-1. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, crede că rezultatul este unul nedrept.
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Dinamo este în continuare lider în Superliga, dar ar putea pierde primul loc în favoarea Craiovei după cea de-a doua înfrângere a sezonului.

Campos crede că elevii săi nu meritau să piardă, în ciuda unei prime reprize mai puțin reușite.

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FC ARGEȘ - DINAMO 2-1. Nuno Campos: „Rezultatul este unul nedrept”

„Am avut o ocazie foarte mare la început, apoi nu ne-am făcut jocul obișnuit în prima repriză. Am stabilit lucrurile la pauză, iar repriza secundă a fost diferită. Am avut multe ocazii, puteam întoarce scorul.

Rezultatul este unul nedrept, dacă te uiți la ceea ce s-a întâmplat, dar o jumătate de meci au jucat cum au vrut ei”, a declarat Nuno Campos la Prima Sport.

FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

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Nuno Campos: „E normal să faci anumite greșeli”

Antrenorul „câinilor” a fost întrebat și despre eroarea uriașă a lui Nikita Stoinov, care a decis partida.

„Cel mai important e că pierdem împreună, câștigăm împreună. E normal să faci anumite greșeli. Ceea ce m-a deranjat e că în prima repriză nu am fost noi.”, a adăugat Campos.

E clar că avem un sezon foarte bun. Suntem mai bine decât ne-am fi imaginat la început, dar eu le spun jucătorilor că trebuie să câștige toate meciurile. Avem șansa să o facem dacă jucăm fotbalul nostru. Nuno Campos, antrenor DInamo

VIDEO. Golul marcat de Mendy, după gafa lui Stoinov în FC Argeș - Dinamo 2-1

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