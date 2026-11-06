Raul Opruț (28 de ani), fundașul lui Dinamo, a analizat înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2, din etapa #15 a Ligii 1.

Fotbalistul a recunoscut că echipa sa a făcut o primă repriză foarte slabă și a vorbit despre greșeala lui Nikita Stoinov (21 de ani), care a dus la golul victoriei piteștenilor.

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Dinamo a pierdut după o serie de 13 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat.

„Câinii” au avut mai multe ocazii în repriza secundă, însă nu au reușit să obțină nici măcar un punct.

Raul Opruț, după FC Argeș - Dinamo 2-1 : „Cred că a fost cea mai slabă repriză din acest sezon”

La finalul partidei, Raul Opruț s-a arătat nemulțumit de evoluția echipei din prima repriză.

„Am făcut o primă repriză foarte proastă, cred că cea mai slabă din acest sezon. Chiar dacă ne așteptam și am analizat că ei vin în pressing om la om și o să vină foarte sus, n-am reușit să ne facem jocul, am pierdut multe mingi.

A venit acel gol din fază fixă, după care cred că am făcut o repriză bună, am marcat acel gol. Este o frustrare că am pierdut după atâta timp.

În afară de ocazia lui Soro, nu prea am avut nimic. Dacă dădeam gol acolo, poate era altul meciul”, a declarat Opruț după partidă, la Digi Sport.

Întrebat de ce Dinamo a avut probleme în prima repriză, dar a arătat mult mai bine după pauză, fotbalistul a explicat:

„Nu știu ce să zic. Trebuie să analizăm. Am vrut prea mult mingea la picior, n-a fost foarte multă mișcare în profunzime și n-am reușit să-i lungim.

Ei veneau om la om pe tot terenul și vă dați seama, dacă noi toți am cerut mingea la picior, era foarte ușor pentru ei să ne preseze. Cred că asta am făcut mai bine în a doua repriză”, a explicat Opruț.

Dacă ne luăm după parcursul nostru, rezultatul intră în categoria accidentelor. Cred că, în primul rând, trebuie să facem mai mult în deplasare. Chiar dacă în meciurile pe care le-am jucat în deplasare ne-am creat ocazii, nu am prea adunat puncte și cred că asta trebuie să schimbăm din retur. Raul Opruţ, fundaşul lui Dinamo

Raul Opruț îl apără pe Nikita Stoinov: „Nu este o dramă”

Unul dintre momentele decisive ale partidei a fost greșeala lui Nikita Stoinov din prelungiri.

Fundașul israelian a încercat să îl dribleze pe Mamadou Mendy în propria jumătate, însă s-a împiedicat și a pierdut mingea.

„Cum să fie? Se întâmplă. Până la urmă, a jucat meci de meci, nu a făcut nicio greșeală. E normal, este un jucător căruia îi place să joace și să continue să aibă încredere.

Acest lucru se poate întâmpla, nu este o dramă. Astăzi s-a întâmplat să fie el, să pierdem meciul, dar nu este nicio problemă.

Este un jucător tânăr și are foarte multă calitate. Mă bucur că are încrederea pe care o are, chiar dacă a greșit”, a spus fundașul dinamovist.

VIDEO. Golul lui Mendy, după gafa lui Stoinov:

Raul Opruț, despre lupta la titlu: „Suntem o pretendentă”

Fundașul a vorbit și despre parcursul lui Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic și venirea lui Nuno Campos.

„Din ce s-a declarat și la început, obiectivele au fost locurile 1-3.

Cu siguranță, după ce a plecat mister Kopic, foarte multă lume a strâmbat din nas, ca și cum sezonul nu va fi la fel de bun.

A venit mister Campos cu ideile lui, cu munca depusă în fiecare zi, iar rezultatele și prestațiile pe care noi le-am avut au dat motive să se creadă că suntem o pretendentă la titlu.

Uite că am arătat bine, se putea și mai mult, dar cred că am făcut un tur de campionat bun. Cred că putem fi mulțumiți”, a concluzionat Raul Opruț.

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