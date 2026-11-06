„Cea mai slabă repriză din acest sezon” Raul Opruț, după eșecul lui Dinamo cu FC Argeș » Ce spune despre gafa lui Stoinov +34 foto
Raul Opruț. Foto: Sportpictures
Superliga

„Cea mai slabă repriză din acest sezon” Raul Opruț, după eșecul lui Dinamo cu FC Argeș » Ce spune despre gafa lui Stoinov

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 23:27
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 23:27
  • Raul Opruț (28 de ani), fundașul lui Dinamo, a analizat înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2, din etapa #15 a Ligii 1.
  • Fotbalistul a recunoscut că echipa sa a făcut o primă repriză foarte slabă și a vorbit despre greșeala lui Nikita Stoinov (21 de ani), care a dus la golul victoriei piteștenilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo a pierdut după o serie de 13 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat.

„Câinii” au avut mai multe ocazii în repriza secundă, însă nu au reușit să obțină nici măcar un punct.

I-a văzut punctul slab de pe bancă Mendy, eroul lui FC Argeș, a explicat cum l-a făcut pe Stoinov să greșească la golul care a decis partida cu Dinamo
Citește și
I-a văzut punctul slab de pe bancă Mendy, eroul lui FC Argeș, a explicat cum l-a făcut pe Stoinov să greșească la golul care a decis partida cu Dinamo
Citește mai mult
I-a văzut punctul slab de pe bancă Mendy, eroul lui FC Argeș, a explicat cum l-a făcut pe Stoinov să greșească la golul care a decis partida cu Dinamo

Raul Opruț, după FC Argeș - Dinamo 2-1: „Cred că a fost cea mai slabă repriză din acest sezon”

La finalul partidei, Raul Opruț s-a arătat nemulțumit de evoluția echipei din prima repriză.

„Am făcut o primă repriză foarte proastă, cred că cea mai slabă din acest sezon. Chiar dacă ne așteptam și am analizat că ei vin în pressing om la om și o să vină foarte sus, n-am reușit să ne facem jocul, am pierdut multe mingi.

A venit acel gol din fază fixă, după care cred că am făcut o repriză bună, am marcat acel gol. Este o frustrare că am pierdut după atâta timp.

În afară de ocazia lui Soro, nu prea am avut nimic. Dacă dădeam gol acolo, poate era altul meciul”, a declarat Opruț după partidă, la Digi Sport.

FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro jpeg
FC Argeș - Dinamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro jpeg

Galerie foto (34 imagini)

FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat de ce Dinamo a avut probleme în prima repriză, dar a arătat mult mai bine după pauză, fotbalistul a explicat:

„Nu știu ce să zic. Trebuie să analizăm. Am vrut prea mult mingea la picior, n-a fost foarte multă mișcare în profunzime și n-am reușit să-i lungim.

Ei veneau om la om pe tot terenul și vă dați seama, dacă noi toți am cerut mingea la picior, era foarte ușor pentru ei să ne preseze. Cred că asta am făcut mai bine în a doua repriză”, a explicat Opruț.

Dacă ne luăm după parcursul nostru, rezultatul intră în categoria accidentelor. Cred că, în primul rând, trebuie să facem mai mult în deplasare. Chiar dacă în meciurile pe care le-am jucat în deplasare ne-am creat ocazii, nu am prea adunat puncte și cred că asta trebuie să schimbăm din retur. Raul Opruţ, fundaşul lui Dinamo

Raul Opruț îl apără pe Nikita Stoinov: „Nu este o dramă”

Unul dintre momentele decisive ale partidei a fost greșeala lui Nikita Stoinov din prelungiri.

Fundașul israelian a încercat să îl dribleze pe Mamadou Mendy în propria jumătate, însă s-a împiedicat și a pierdut mingea.

„Cum să fie? Se întâmplă. Până la urmă, a jucat meci de meci, nu a făcut nicio greșeală. E normal, este un jucător căruia îi place să joace și să continue să aibă încredere.

Acest lucru se poate întâmpla, nu este o dramă. Astăzi s-a întâmplat să fie el, să pierdem meciul, dar nu este nicio problemă.

Este un jucător tânăr și are foarte multă calitate. Mă bucur că are încrederea pe care o are, chiar dacă a greșit”, a spus fundașul dinamovist.

VIDEO. Golul lui Mendy, după gafa lui Stoinov:

Raul Opruț, despre lupta la titlu: „Suntem o pretendentă”

Fundașul a vorbit și despre parcursul lui Dinamo după plecarea lui Zeljko Kopic și venirea lui Nuno Campos.

„Din ce s-a declarat și la început, obiectivele au fost locurile 1-3.

Cu siguranță, după ce a plecat mister Kopic, foarte multă lume a strâmbat din nas, ca și cum sezonul nu va fi la fel de bun.

A venit mister Campos cu ideile lui, cu munca depusă în fiecare zi, iar rezultatele și prestațiile pe care noi le-am avut au dat motive să se creadă că suntem o pretendentă la titlu.

Uite că am arătat bine, se putea și mai mult, dar cred că am făcut un tur de campionat bun. Cred că putem fi mulțumiți”, a concluzionat Raul Opruț.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
dinamo bucuresti liga 1 fc arges raul oprut
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:00
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
00:15
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
07:00
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
06.11
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06.11
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
06.11
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
B365
05.11
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
Citește mai mult
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share