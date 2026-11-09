„Te întorci la FCSB?” VIDEO. Florinel Coman nu a stat pe gânduri și a răspuns: „Interesul a fost clar” +10 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Te întorci la FCSB?” VIDEO. Florinel Coman nu a stat pe gânduri și a răspuns: „Interesul a fost clar”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 15:39
  • Florinel Coman (28 de ani), atacantul de la Al-Gharafa și de la naționala României, a vorbit despre posibilitatea să se întoarcă în Superliga, la FCSB.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În ultimele luni, Gigi Becali și-a dorit să-l aducă înapoi pe Florinel Coman, jucător care a îmbrăcat tricoul roș-albastru timp de 7 sezoane. Mutarea nu s-a concretizat însă.

MM Stoica e contrazis Cum a ajuns gazonul de pe Arena Națională să fie distrus într-un timp record
Citește și
MM Stoica e contrazis Cum a ajuns gazonul de pe Arena Națională să fie distrus într-un timp record
Citește mai mult
MM Stoica e contrazis Cum a ajuns gazonul de pe Arena Națională să fie distrus într-un timp record

VIDEO. Florinel Coman, întrebat dacă revine la FCSB: „Nu s-a pus problema să mă lase să plec”

În cadrul unei conferințe de presă de astăzi de la Mogoșoaia, înaintea meciurilor naționalei cu Polonia și Bosnia, Florinel Coman a fost întrebat de jurnaliști dacă își dorește să revină la FCSB.

Atacantul, care mai are contract cu Al-Gharafa până în vara anului viitor, a răspuns imediat:

Nu m-am gândit [să mă întorc acasă]. Mai am contract până în vară. Sunt într-o perioadă în care n-am jucat foarte mult, acum am reușit să joc, nu am avut timp să mă gândesc.

Am rămas la Al-Gharafa pentru că nu s-a concretizat nimic. Nu s-a pus problema să mă lase să plec, dar interesul a fost clar din partea mea”.

Coman își dorește ca FCSB să depășească această perioadă dificilă și a dezvăluit că este bucuros că prietenul său Denis Drăguș a ales să se transfere la echipa lui Reghecampf.

„Țin legătura cu foștii colegi de la FCSB, i-am încurajat, ținem legătura. M-am întâlnit și cu Târnovanu aici, am vorbit foarte mult. Le țin pumnii și sper să iasă din această pasă proastă, sper că o vor face.

Mă bucur pentru Denis Drăguș că a luat decizia de a veni la FCSB. E greu la început, nu-i va fi ușor, dar e un băiat ambițios, foarte puternic. Când va marca primul gol, nu se va mai opri.

Eu v-am spus, am contract, cât am contract nu am ce să spun. Unde să plec?”, a mai declarat Coman.

FOTO. Golul marcat de Florinel Coman cu Al Duhail, 1-2

Golul reușit de Florinel Coman cu Al Duhail. Foto: Captură X/@QSL_EN
Golul reușit de Florinel Coman cu Al Duhail. Foto: Captură X/@QSL_EN

Galerie foto (10 imagini)

Golul reușit de Florinel Coman cu Al Duhail. Foto: Captură X/@QSL_EN Golul reușit de Florinel Coman cu Al Duhail. Foto: Captură X/@QSL_EN Golul reușit de Florinel Coman cu Al Duhail. Foto: Captură X/@QSL_EN Golul reușit de Florinel Coman cu Al Duhail. Foto: Captură X/@QSL_EN Golul reușit de Florinel Coman cu Al Duhail. Foto: Captură X/@QSL_EN
+10 Foto
labels.photo-gallery

Florinel Coman a evoluat timp de șapte ani la gruparea din Capitală, 2017-2024, perioadă în care a reușit să câștige campionatul, Cupa României și Supercupa României.

În tricoul „roș-albaștrilor”, fotbalistul lansat în fotbal de Academia Hagi a jucat nu mai puțin de 233 de meciuri, reușind să marcheze 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

După un sezon foarte bun, 2023/2024, atunci când a fost cel mai activ jucător de la FCSB, Coman a dat curs ofertei venite de la Al-Gharafa, una dintre cele mai importante echipe din Qatar.

11 meciuri
a jucat Florinel Coman în acest sezon pentru Al-Gharafa. A marcat 2 goluri și a livrat 2 pase deciisve

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE SNOOP: Ce nu conține declarația de avere a generalului Pahonțu
INVESTIGAȚIE SNOOP: Ce nu conține declarația de avere a generalului Pahonțu
INVESTIGAȚIE SNOOP: Ce nu conține declarația de avere a generalului Pahonțu
liga 1 revenire al gharafa fcsb florinel coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:59
„M-a abordat după două ore” VIDEO. Andreeva, reacție după ce Pegula a spus că rusoaica trebuie „pusă la punct”. Ce s-a întâmplat în culise
„M-a abordat după două ore” VIDEO. Andreeva, reacție după ce Pegula a spus că rusoaica trebuie „pusă la punct”. Ce s-a întâmplat în culise
10:40
Pariu pierdut, gest deplasat VIDEO. Fostul star de la Tottenham, în tricoul marii rivale. Apoi i-a dat foc!
Pariu pierdut, gest deplasat VIDEO. Fostul star de la Tottenham, în tricoul marii rivale. Apoi i-a dat foc!
09:54
Chivu, lacrimi și gândul care nu dispare Moment emoționant pentru antrenorul lui Inter, la Parma: „Deși nu mai e printre noi, și azi, la 46 de ani, încă vorbesc cu tatăl meu”
Chivu, lacrimi și gândul care nu dispare Moment emoționant pentru antrenorul lui Inter, la Parma: „Deși nu mai e printre noi, și azi, la 46 de ani, încă vorbesc cu tatăl meu”
10:17
Îl vede pe Kopic în Superliga De ce crede Andrei Nicolescu că antrenorul croat a eșuat în Polonia: „Nu l-a ajutat”
Îl vede pe Kopic în Superliga  De ce crede Andrei Nicolescu că antrenorul croat a eșuat în Polonia: „Nu l-a ajutat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Top stiri
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Nationala
09.11
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Citește mai mult
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Campionate
09.11
Chivu l-a impresionat Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Citește mai mult
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Alte sporturi
09.11
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Citește mai mult
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
VIDEO | Vești proaste de pe Centura Capitalei, de pe șantierul de lărgirea la 4 benzi a DNCB, între A2 și DN2 - Afumați-Glina. Termenul de finalizare se mută la primăvară, în varianta optimistă
B365
09.11
VIDEO | Vești proaste de pe Centura Capitalei, de pe șantierul de lărgirea la 4 benzi a DNCB, între A2 și DN2 - Afumați-Glina. Termenul de finalizare se mută la primăvară, în varianta optimistă
Citește mai mult
VIDEO | Vești proaste de pe Centura Capitalei, de pe șantierul de lărgirea la 4 benzi a DNCB, între A2 și DN2 - Afumați-Glina. Termenul de finalizare se mută la primăvară, în varianta optimistă

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share