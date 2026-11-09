„Te întorci la FCSB?” VIDEO. Florinel Coman nu a stat pe gânduri și a răspuns: „Interesul a fost clar”

Florinel Coman (28 de ani), atacantul de la Al-Gharafa și de la naționala României, a vorbit despre posibilitatea să se întoarcă în Superliga, la FCSB.

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În ultimele luni, Gigi Becali și-a dorit să-l aducă înapoi pe Florinel Coman, jucător care a îmbrăcat tricoul roș-albastru timp de 7 sezoane. Mutarea nu s-a concretizat însă.

VIDEO. Florinel Coman, întrebat dacă revine la FCSB: „Nu s-a pus problema să mă lase să plec”

În cadrul unei conferințe de presă de astăzi de la Mogoșoaia, înaintea meciurilor naționalei cu Polonia și Bosnia, Florinel Coman a fost întrebat de jurnaliști dacă își dorește să revină la FCSB.

Atacantul, care mai are contract cu Al-Gharafa până în vara anului viitor, a răspuns imediat:

„Nu m-am gândit [să mă întorc acasă]. Mai am contract până în vară. Sunt într-o perioadă în care n-am jucat foarte mult, acum am reușit să joc, nu am avut timp să mă gândesc.

Am rămas la Al-Gharafa pentru că nu s-a concretizat nimic. Nu s-a pus problema să mă lase să plec, dar interesul a fost clar din partea mea”.

Coman își dorește ca FCSB să depășească această perioadă dificilă și a dezvăluit că este bucuros că prietenul său Denis Drăguș a ales să se transfere la echipa lui Reghecampf.

„Țin legătura cu foștii colegi de la FCSB, i-am încurajat, ținem legătura. M-am întâlnit și cu Târnovanu aici, am vorbit foarte mult. Le țin pumnii și sper să iasă din această pasă proastă, sper că o vor face.

Mă bucur pentru Denis Drăguș că a luat decizia de a veni la FCSB. E greu la început, nu-i va fi ușor, dar e un băiat ambițios, foarte puternic. Când va marca primul gol, nu se va mai opri.

Eu v-am spus, am contract, cât am contract nu am ce să spun. Unde să plec?”, a mai declarat Coman.

FOTO. Golul marcat de Florinel Coman cu Al Duhail, 1-2

Florinel Coman a evoluat timp de șapte ani la gruparea din Capitală, 2017-2024, perioadă în care a reușit să câștige campionatul, Cupa României și Supercupa României.

În tricoul „roș-albaștrilor”, fotbalistul lansat în fotbal de Academia Hagi a jucat nu mai puțin de 233 de meciuri, reușind să marcheze 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

După un sezon foarte bun, 2023/2024, atunci când a fost cel mai activ jucător de la FCSB, Coman a dat curs ofertei venite de la Al-Gharafa, una dintre cele mai importante echipe din Qatar.

11 meciuri a jucat Florinel Coman în acest sezon pentru Al-Gharafa. A marcat 2 goluri și a livrat 2 pase deciisve

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