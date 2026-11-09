Scandal uriaș în Grecia Milioane de euro donate copiilor bolnavi ar fi ajuns la cluburi de fotbal, pariuri și arbitri mituiți

Konstantinos Firinidis (37 de ani), fondatorul organizației caritabile „Paidiki Chara” („Bucuria Copilului”), se află în arest preventiv, alături de alte cinci persoane, într-un dosar de fraudă și manipulare a meciurilor din ligile inferioare din Grecia.

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Potrivit anchetatorilor, banii donați pentru tratamentul copiilor grav bolnavi ar fi fost redirecționați către conturi personale, cluburi de fotbal, mituirea arbitrilor și pariuri sportive.

Scandal în Grecia! Doar 28% din donații ar fi ajuns la copiii bolnavi

Organizația, fondată în 2013 la Salonic, promitea că toate donațiile vor ajunge integral la copiii aflați în suferință. Datele poliției arată însă că din cele 3,94 milioane de euro colectate pentru 34 de copii, familiile acestora au primit doar 1,11 milioane de euro, aproximativ 28%.

Peste 250.000 de euro ar fi fost folosiți pentru finanțarea cluburilor Aiginiakos și Vataniakos, din regiunea Pieria. Firinidis ar fi făcut plăți în numerar către jucători, antrenori și furnizori.

Anchetatorii au mai identificat depuneri de peste 2,6 milioane de euro pe platforme de pariuri sportive, de unde ar fi fost retrași ulterior peste 2 milioane de euro. Pentru spălarea banilor și emiterea de facturi false ar fi fost folosite și companii fictive.

Sportivi cunoscuți, folosiți pentru promovarea campaniilor

Campaniile organizației prezentau cazuri individuale de copii bolnavi și au atras donații din partea unor sportivi greci cunoscuți, care au contribuit cu bună-credință, potrivit Sport24 și Gazzetta.

Printre aceștia s-a numărat Maria Sakkari, care a donat 8.000 de euro în august pentru un băiat care aștepta un transplant. La acel moment, jucătoarea de tenis afirma:

Nu trebuie să facem prea multe. Trebuie doar să facem ce putem, când putem, pentru oamenii care au nevoie. Maria Sakkari, locul 30 WTA

Mijlocașul lui Panathinaikos, Tasos Chatzigiovanis, a oferit 12.500 de euro pentru operația unui alt copil. Organizația a promovat public donațiile pentru a-și consolida credibilitatea.

În schimb, ancheta arată că organizația ar fi reluat campanii mai vechi în 92 de acțiuni de strângere de fonduri, modificând fotografiile și numele copiilor.

Potrivit publicației To Vima, într-o interceptare telefonică, Firinidis îi cerea tatălui unui copil bolnav să folosească un nume fals și un alt număr de telefon. Când bărbatul și-a exprimat teama că fiul său ar putea fi recunoscut din campaniile anterioare, Firinidis i-ar fi spus că vor fi folosite alte fotografii.

Mita pentru arbitri și pariuri pe meciurile echipelor finanțate

Interceptările telefonice îl surprind pe Firinidis afirmând că a mituit un oficial din comisia de arbitraj pentru a obține delegarea arbitrilor doriți. Tariful pentru un arbitraj favorabil era de 300 de euro, la care se adăugau încă 300 de euro dacă un adversar era eliminat.

Un alt episod vizează meciul Vataniakos - Aiginiakos, disputat pe 19 septembrie 2026 și încheiat cu scorul de 2-1. Potrivit publicației Voria, Firinidis s-ar fi plâns ulterior unei rude că victoria l-a costat 1.000 de euro, sumă pe care anchetatorii o consideră mită pentru arbitraj.

Poliția mai arată că, în sezonul 2024-2025, acesta a plasat 62 de pariuri pe meciurile echipei Aiginiakos, pe care o finanța, mizând atât pe victorie, cât și pe înfrângere.

De asemenea, înaintea meciului U19 dintre Asteras Tripolis și Iraklis, din 27 septembrie 2026, Firinidis le-ar fi recomandat apropiaților să parieze pe un număr mare de goluri. Acesta ar fi susținut că a câștigat 7.000 de euro cu o miză de 1.400 de euro.

Firinidis: „Aveam nevoie de bani ca să joc”

În cadrul pledoariei sale, Konstantinos Firinidis a pus acțiunile sale pe seama dependenței severe de jocuri de noroc:

„Regret totul, sunt devastat. Prezint scuze sincere tuturor, nu o spun formal. Am făcut toate acestea din cauza dependenței mele de pariuri. Aveam nevoie de bani ca să joc” , a spus Firinidis, potrivit cyclades24.gr.

Acesta a negat că ar fi dus o viață luxoasă, susținând că cheltuielile pentru astfel de achiziții au fost minime și mărturisind: „aveam o megalomanie. Voiam să par superior din punct de vedere social”, în timp ce plasa până la 30 de pariuri fotbalistice pe zi și invocând istoricul caselor de pariuri ca dovadă a dependenței sale.

Referitor la modul în care erau abordate familiile copiilor cu probleme grave de sănătate, Firinidis a respins acuzațiile privind racolarea manipulativă a donatorilor, declarând că „părinții copiilor veneau singuri pentru a fi ajutați. Niciodată nu «pescuiam» oameni”.

De asemenea, el a negat ferm acuzațiile privind meciurile aranjate în campionatele locale din Pieria, susținând că „erau vorbe în vânt ca să arăt că dau bani”, adăugând că a oferit aproximativ 30.000 de euro sub formă de sponsorizări către cele două cluburi de fotbal.

Arbitrul Giorgos Aslanidis, reținut în dosar și eliberat ulterior sub control judiciar pe 3 noiembrie, a negat, la rândul său, orice implicare ilegală. Avocatul său a declarat că numele clientului său a fost menționat în interceptări fără știrea sau acordul acestuia.

În urma anchetei, Comisia Centrală de Arbitraj din Grecia (KED) a decis eliminarea din listele oficiale a lui Aslanidis și Nikolaos Karaisaridis, președintele comisiei de arbitri din regiunea Pieria, acuzat că ar fi facilitat delegările arbitrilor.

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