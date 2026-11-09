„Eu sunt iubitor de animale” VIDEO. Comparație deplasată a lui Marius Șumudică, după ce a aflat că Ștefan Baiaram e adoptat +7 foto
Foto: captură YouTube/CFR 1907 Official și Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

„Eu sunt iubitor de animale” VIDEO. Comparație deplasată a lui Marius Șumudică, după ce a aflat că Ștefan Baiaram e adoptat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 11:16
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 11:18
  • CFR Cluj - U Craiova 0-0. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul ardelenilor, a făcut o comparație deplasată referitoare la situația familială a lui Ștefan Baiaram (23 de ani), jucătorul oltenilor.
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Deși trebuia să evolueze cu CFR Cluj, Ștefan Baiaram a părăsit cantonamentul Craiovei cu câteva ore înainte de startul meciului.

Tatăl adoptiv al acestuia, Gheorghe Burticioiu, a suferit ieri un infarct și este internat în stare gravă la spital, conform fanatik.ro.

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VIDEO. Marius Șumudică, comparație deplasată: „De exemplu, eu sunt iubitor de animale”

În cadrul conferinței de presă de la finalul meciului cu U Craiova, Marius Șumudică a vorbit despre situația dificilă prin care trece Ștefan Baiaram.

Antrenorul echipei CFR Cluj a făcut o comparație deplasată între faptul că jucătorul oltenilor este adoptat și empatia de care antrenorul și soția sa dau dovadă atunci când întâlnesc pe stradă animale fără stăpân.

„Încă o dată îi țin pumnii și mă rog la Dumnezeu pentru Baiaram, ca tatăl lui să fie ok.

Am înțeles că este tatăl adoptiv. Nu știam. A făcut un gest de mare om în momentul în care adopți un copil.

Pentru mine aceste gesturi sunt extraordinare. Și aici fac o paralelă. De exemplu, eu sunt iubitor de animale. Eu și soția mea, când vedem un animal pe stradă, ne-am pricopsit, s-a umplut casa.

Adică sunt un om empatic. Un om care ține foarte mult, indiferent de suflet și indiferent de adversitate.

Cum am fost dușmanul rasismului, acum sunt empatic și sunt sunt alături de Baiaram. Mă rog la Dumnezeu, și în noaptea asta (n.r. duminică) mă voi ruga, ca părintele lui să nu pățească absolut nimic și încă să se mai bucure de reușitele fiului, care este un jucător extraordinar”, a declarat Marius Șumudică.

Ștefan Baiaram a jucat în 24 de meciuri pentru Universitatea Craiova în acest sezon, în toate competițiile. Extrema stângă a marcat 5 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

Fotbalistul este cotat la suma de 5 milioane de euro, conform Transfermarkt.

El a fost adoptat la vârsta de 6 luni, după ce fusese abandonat de părinții biologici.

FOTO. CFR Cluj - U Craiova, scor 0-0 în etapa #15 din Superliga

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