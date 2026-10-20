A murit Florin Cotora  Fostul portar din Liga 1 avea doar 53 de ani » Cauza decesului

Florin Cotora, fostul portar de la Apulum Alba Iulia și Inter Sibiu, a murit la vârsta de 53 de ani.

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Decesul fostului fotbalist din Liga 1 a venit în urma unor probleme medicale, după ce a fost internat în spital în urmă cu 10 zile.

Fostul portar Florin Cotora a murit la 53 de ani

Cotora a ajuns la Inter Sibiu în 2001, iar după un sezon petrecut la CS Zlatna a semnat cu Apulum Alba Iulia, grupare care evolua la acel moment în Divizia A.

Goalkeeper-ul a bifat un total de 35 de apariții în primul eșalon și s-a retras din fotbal în anul 2007.

Acesta a ajuns, în ultimele zile, la Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

„A fost internat în data de 10 octombrie. A decedat în urma unui stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanții spitalului, potrivit oradesibiu.ro.

Ambele orașe în care Florina Cotora a jucat, Sibiu și Alba Iulia, au acum echipe în Liga 3, Unirea Alba Iulia și Inter Sibiu, care luptă pentru promovarea în eșalonul secund.

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