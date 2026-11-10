Se mai țin cursele? Decizia luată de FIA în cazul ultimelor două Mari Premii ale sezonului din Formula 1

- Conducerea Formulei 1 a stabilit ca ultimele două curse ale sezonului să se desfășoare în mod obișnuit.
Marile Premii din Qatar și Emiratele Arabe Unite au fost puse sub semnul întrebării din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, însă evenimentele vor avea loc conform calendarului stabilit.
Mohammed Ben Sulayem: „Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi”
Președinte FIA, originar din Emiratele Arabe Unite, a fost cel care a confirmat că sezonul 2026 din Formula 1 se va încheia conform programării.
„A început numărătoarea inversă. Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi.
Suntem pe deplin pregătiți și hotărâți să oferim două weekend-uri de Grand Prix excepționale și o încheiere spectaculoasă a campionatului de F1.
Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a ne asigura că totul este pregătit pentru piloții, echipele și fanii noștri”, a declarat Mohammed Ben Sulayem, potrivit apnews.com.
Cursa din Qatar va avea loc în weekend-ul 27-29 noiembrie, iar cea din Emiratele Arabe Unite între 4 și 6 decembrie.
Clasamentul piloților din Formula 1
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 390 de puncte (Campion)
- Max Verstappen (Red Bull) - 279
- George Russell (Mercedes) - 262
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 261
- Charles Leclerc (Ferrari) - 251
- Lando Norris (McLaren) - 246
- Oscar Piastri (McLaren) - 152
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 122
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 87
- Pierre Gasly (Alpine) - 42
Clasamentul constructorilor
- Mercedes – 652 de puncte (Campioană)
- Ferrari – 512
- Red Bull Racing – 415
- McLaren – 398
- Racing Bulls – 112
- Alpine – 69
- Haas – 31
- Audi – 28
- Williams – 12
- Aston Martin – 7
- Cadillac – 0