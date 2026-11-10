Se mai țin cursele? Decizia luată de FIA în cazul ultimelor două Mari Premii ale sezonului din Formula 1
Formula 1
Formula 1

Se mai țin cursele? Decizia luată de FIA în cazul ultimelor două Mari Premii ale sezonului din Formula 1

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 21:42
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 21:42
  • Conducerea Formulei 1 a stabilit ca ultimele două curse ale sezonului să se desfășoare în mod obișnuit.
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Marile Premii din Qatar și Emiratele Arabe Unite au fost puse sub semnul întrebării din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, însă evenimentele vor avea loc conform calendarului stabilit.

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Mohammed Ben Sulayem: „Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi”

Președinte FIA, originar din Emiratele Arabe Unite, a fost cel care a confirmat că sezonul 2026 din Formula 1 se va încheia conform programării.

„A început numărătoarea inversă. Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi.

Suntem pe deplin pregătiți și hotărâți să oferim două weekend-uri de Grand Prix excepționale și o încheiere spectaculoasă a campionatului de F1.

Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a ne asigura că totul este pregătit pentru piloții, echipele și fanii noștri”, a declarat Mohammed Ben Sulayem, potrivit apnews.com.

Cursa din Qatar va avea loc în weekend-ul 27-29 noiembrie, iar cea din Emiratele Arabe Unite între 4 și 6 decembrie.

Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 390 de puncte (Campion)
  2. Max Verstappen (Red Bull) - 279
  3. George Russell (Mercedes) - 262
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) - 261
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 251
  6. Lando Norris (McLaren) - 246
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 152
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 122
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 87
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 42

Clasamentul constructorilor

  1. Mercedes – 652 de puncte (Campioană)
  2. Ferrari – 512
  3. Red Bull Racing – 415
  4. McLaren – 398
  5. Racing Bulls – 112
  6. Alpine – 69
  7. Haas – 31
  8. Audi – 28
  9. Williams – 12
  10. Aston Martin – 7
  11. Cadillac – 0

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