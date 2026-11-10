Se mai țin cursele? Decizia luată de FIA în cazul ultimelor două Mari Premii ale sezonului din Formula 1

Conducerea Formulei 1 a stabilit ca ultimele două curse ale sezonului să se desfășoare în mod obișnuit.

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Marile Premii din Qatar și Emiratele Arabe Unite au fost puse sub semnul întrebării din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, însă evenimentele vor avea loc conform calendarului stabilit.

Mohammed Ben Sulayem: „Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi”

Președinte FIA, originar din Emiratele Arabe Unite, a fost cel care a confirmat că sezonul 2026 din Formula 1 se va încheia conform programării.

„A început numărătoarea inversă. Suntem pregătiți pentru Qatar și Abu Dhabi.

Suntem pe deplin pregătiți și hotărâți să oferim două weekend-uri de Grand Prix excepționale și o încheiere spectaculoasă a campionatului de F1.

Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a ne asigura că totul este pregătit pentru piloții, echipele și fanii noștri”, a declarat Mohammed Ben Sulayem, potrivit apnews.com.

Cursa din Qatar va avea loc în weekend-ul 27-29 noiembrie, iar cea din Emiratele Arabe Unite între 4 și 6 decembrie.

Clasamentul piloților din Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) - 390 de puncte (Campion) Max Verstappen (Red Bull) - 279 George Russell (Mercedes) - 262 Lewis Hamilton (Ferrari) - 261 Charles Leclerc (Ferrari) - 251 Lando Norris (McLaren) - 246 Oscar Piastri (McLaren) - 152 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 122 Liam Lawson (Racing Bulls) - 87 Pierre Gasly (Alpine) - 42

Clasamentul constructorilor

Mercedes – 652 de puncte (Campioană) Ferrari – 512 Red Bull Racing – 415 McLaren – 398 Racing Bulls – 112 Alpine – 69 Haas – 31 Audi – 28 Williams – 12 Aston Martin – 7 Cadillac – 0

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