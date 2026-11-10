De ce nu joacă Dennis Man Olandezii au aflat ce se întâmplă cu jucătorul român.  Problemele cu care s-ar confrunta
Dennis Man
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De ce nu joacă Dennis Man Olandezii au aflat ce se întâmplă cu jucătorul român. Problemele cu care s-ar confrunta

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 20:50
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 20:50
  • Fostul fotbalist danez Kenneth Perez (52 de ani) a dezvăluit motivul pentru care Dennis Man (28 de ani) nu mai reușește să se impună la PSV Eindhoven.
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Antrenorul Peter Bosz a explicat, recent, că Dennis Man a pierdut postul de titular în fața lui Esmir Bajraktarevic, însă românul s-ar confrunta și cu alte probleme.

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Kenneth Perez: „Dennis Man are potențial, dar au optat pentru jucători care se implică cu adevărat”

Perez vorbit inițial despre Paul Wanner, un alt jucător recent sosit la PSV care nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

„Cred că sperau ca Wanner să fie un înlocuitor ideal pentru jucătorii care au plecat.

Dennis Man are, de asemenea, potențial, dar se pare acum că au optat pentru jucători care vor cu adevărat să se implice în antrenamente și alte activități similare. Astfel de jucători sensibili și exotici sunt lăsați pe dinafară”, a declarat Kenneth Perez într-o emisiune a ESPN, potrivit voetbalprimeur.nl.

Totodată, jurnalistul Maarten Wijffels susține că Dennis Man s-ar confrunta de ceva vreme cu probleme de ordin mental și de moral.

„Știau asta și în Italia (n.r. - la Parma), pentru că, atunci când PSV l-a evaluat, s-au întrebat de ce Juventus sau Inter nu l-au transferat.

El are nevoie de foarte multă încredere, pe care ei sunt dispuși să i-o ofere, dar asta nu înseamnă că trebuie să joace mereu. Nu așa funcționează lucrurile”, a explicat acesta.

Deși a fost decisiv în multe partide din stagiunea anterioară, cu 11 goluri și 7 assist-uri, Dennis Man nu a contribuit la nicio reușită în acest sezon, bifând doar 7 apariții, într-un total de doar 159 de minute.

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