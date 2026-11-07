Disperarea lui Infantino Ce a promis președintele FIFA de teamă să nu piardă alegerile din martie 2027
Dacă va fi reales, Infantino va prinde și CM 2030, centenarul Mondialului. Foto: Imago
Campionate

Disperarea lui Infantino Ce a promis președintele FIFA de teamă să nu piardă alegerile din martie 2027

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 14:23
  • Gianni Infantino renunță la tot ce a plănuit pentru a fi reales președinte FIFA la al 4-lea mandat. 
  • Două lucruri promise după ce a abandonat încercarea de a vinde 20% din drepturile pentru Mondial. 
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Gianni Infantino, 56 de ani, e de un deceniu președintele federației.

Cu toate scandalurile din ultimele luni, elvețianul nu renunță la postul de la Zurich și la cele 5 milioane de dolari anual, salariu și bonusuri.

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Infantino face pași în spate pentru a fi reales la FIFA

Vrea să aibă și al patrulea mandat, până în 2031. Va trebui să câștige alegerile din 18 martie 2027.

Nu va mai fi candidat unic, ca în 2019 și 2023, când a fost reales cu aplauze. Deocamdată, s-au înscris doi contracandidați, compatriotul său Ramon Vega și japonezul Kozo Toshima.

Disperat să convingă federațiile și confederațiile să-l voteze, renunță la toate planurile care au pus pe jar lumea fotbalului. Promite că va acționa după dorința majorității de acum încolo.

După ce a abandonat proiectul său secret de a vinde 20% din drepturile Cupei Mondiale unui fond de investiții dirijat de Joshua Kushner, fratele ginerelui lui Donald Trump, a mai făcut de două ori pasul în spate.

Infantino renunță la CM cu 64 de echipe și nu mai vrea un Mondial al Cluburilor extins

Cotidianul britanic The Times susține că Infantino nu va mai sprijini ideea creșterii și mai mult a numărului de naționale prezente la CM 2030, de la 48 la 64, așa cum voia CONMEBOL pentru a sărbători centenarul turneului.

Șeful FIFA, care avea deja sprijinul confederației cu sediul în Paraguay, i-a convins pe sud-americani să păstreze 48 de echipe.

În același timp, Infantino renunță și la ideea de a organiza Mondialul Cluburilor din doi în doi ani.

Va lăsa această competiție o dată la patru ani. Și vor rămâne 32 de participante, nu 48, după modelul actual al CM.

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