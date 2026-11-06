Răzvan Burleanu, 42 de ani, din 2014 președintele FRF, se gândește la cea mai înaltă poziție în fotbal.

Ce spun sursele GOLAZO.ro: descoperă mai jos când ar vrea să concureze la șefia FIFA. Ar avea deschisă și altă ușă importantă.

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Numele lui Răzvan Burleanu a apărut de două ori în ultimii ani ca posibil candidat pentru președinția UEFA sau FIFA.

Burleanu, propus pentru președinția UEFA. Plan eșuat: Ceferin va fi reales în 2027

În decembrie 2023, cotidianul britanic The Independent susținea că șeful FRF era vârful de lance al revoltei conduse de David Gill, atunci vicepreședintele UEFA, împotriva lui Aleksander Ceferin.

Englezul contesta puternic planul slovenului de a candida în 2031, după ce modificase statutul forului continental pentru a nu se mai ține cont de primul mandat al acestuia (2016-2019), considerându-l incomplet. Și îl propunea pe Burleanu contracandidat.

Dar acest scenariu a căzut. Liderul federației române nu va concura cu Ceferin. Aproape sigur, actualul președinte UEFA va fi candidat unic pe 22 aprilie 2027, la congresul de la Astana (Kazahstan), și va fi reales prin aclamații. Al 4-lea și ultimul mandat.

De ce nu candidează Burleanu acum la FIFA

Recent, L’Equipe a dezvăluit că Burleanu ar putea fi propus de UEFA să intre în luptă pentru președinția FIFA într-o încercare de a-l doborî pe Gianni Infantino.

Alături de el erau Sandor Csanyi, șeful federației maghiare și vicepreședintele UEFA, și Fernando Gomes, numărul unu al Comitetului Olimpic Portughez, ex-boss al forului de fotbal lusitan.

Fără o surpriză majoră, de ultim moment, Burleanu nu va intra acum în cursa FIFA.

Motivul: riscul de a pierde e prea mare. Chiar și puternic contestat după un Mondial plin de conflicte, de controverse, Infantino ar avea încă un avantaj consistent.

E nevoie de un „cutremur” ca Infantino să fie doborât

Dacă nu apare un șoc, alt scandal care să-l lovească definitiv, elvețianul în vârstă de 56 de ani, din 2016 la conducerea FIFA, va fi reales foarte probabil pe 18 martie 2027, la Rabat (Maroc), pentru al 4-lea și ultimul mandat.

Gianni Infantino, în Biroul Oval al președintelui SUA. A fost foarte apropiat de Donald Trump în ultimii doi ani. Foto: Imago

De aceea, canadianul Victor Montagliani, președintele confederației CONCACAF, vicepreședinte FIFA, a decis să refuze un duel cu Infantino. La fel, Arsene Wenger a ezitat să accepte un asemenea plan.

Până acum, Infantino are doi contracandidați: fostul fotbalist elvețian Ramon Vega (55 de ani) și Kozo Toshima (68), membru în Consiliul FIFA și președinte de onoare al federației japoneze.

Ce ar vrea Burleanu: candidatură la UEFA sau FIFA în 2031

Sursele GOLAZO.ro susțin că Burleanu (42) intenționează să rămână la FRF până la finalul mandatului, în 2030 (ar fi 16 ani șeful federației) și se gândește să candideze în 2031.

Va avea atunci două posibilități. Nu doar la FIFA, ci și la UEFA. Ambele variante vor fi deschise.

Dintr-odată, ambii președinți vor fi la final de drum în vârful fotbalului. Burleanu nu se va putea confrunta cu Ceferin (la UEFA) și cu Infantino (FIFA), tot mai puternici din 2016. Și șansele sale de a câștiga alegerile continentale sau mondiale vor crește mult.

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