Riscă să fie dat afară Chiar dacă ne-a învins cu 6-0, selecționerul Poloniei poate fi concediat în această lună +40 foto
Jan Urban și Gică Hagi, zâmbitori înainte de Polonia - România. După 6-0, doar Urban a zâmbit. La finalul grupei, ar putea să-și piardă și el zâmbetul. Foto: Raed Krishan
Liga Națiunilor

Riscă să fie dat afară Chiar dacă ne-a învins cu 6-0, selecționerul Poloniei poate fi concediat în această lună

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 14:03
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 14:03
  • Jan Urban, 64 de ani, are o singură victorie cu Polonia în această ediție a Ligii Națiunilor.
  • Acel 6-0 reușit pe 2 octombrie în fața României ar putea să nu fie suficient pentru a rămâne antrenorul naționalei alb-roșii. 
  • Returul România - Polonia se joacă sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională.
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Polonia spera să obțină mult mai mult în Nations League. Poate chiar să câștige grupa și să promoveze direct în Liga A. Sau cel puțin să prindă barajul ascensiunii.

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Polonia, șanse zero la locul 1. Minime la locul 2. Urban, în pericol

După primele patru etape, are doar patru puncte. Principalul obiectiv, locul 1, nu mai poate fi atins în ultimele două meciuri, pentru că Suedia are 10 puncte, iar Bosnia opt. Și poziția secundă e foarte departe.

Roș-albii vor să rămână pe 3, în cel mai rău caz, foarte probabil, naționala noastră având patru înfrângeri până acum.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Nici locul 3 nu-i asigură însă postul Jan Urban, 64 de ani, din iulie 2025 selecționer. Și nici acel 6-0 împotriva „tricolorilor”, pe 2 octombrie.

A fost unica sa victorie în această campanie. Eșecurile cu Suedia (d, 1-3) și Bosnia (d, 0-1), plus remiza cu Bosnia de la Varșovia (0-0) au pus Polonia într-o situație complicată.

Mesaj pentru Urban: „Sper să câștige ambele meciuri”. Și la București, și cu Suedia

Urban, care era și înaintea primei confruntări cu Gică Hagi pe marginea prăpastiei, riscă și acum să fie dat afară.

Duelul de la București, pe 14 noiembrie, și cel de la Wroclaw, cu Suedia, trei zile mai târziu, sunt decisive pentru viitorul antrenorului.

Președintele federației (PZPN) i-a transmis un mesaj clar acestuia. „Sper să câștige ambele partide”, a spus Cezary Kulesza.

Potrivit Sportowe Fakty, șeful PZPN îl va evalua pe Urban după aceste două jocuri. L-ar putea concedia la sfârșitul lui noiembrie.

Dacă ar fi demis, tehnicianul ar rezista mai puțin de un an și jumătate pe banca Poloniei.

14 meciuri
are Jan Urban la națională: 6 victorii, 4 remize, 4 eșecuri

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