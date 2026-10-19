„Mă dezgustă jocul echipei mele!” Gigi Becali, atac dur la adresa fotbaliștilor FCSB-ului după victoria cu Voluntari +20 foto
FCSB. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Mă dezgustă jocul echipei mele!” Gigi Becali, atac dur la adresa fotbaliștilor FCSB-ului după victoria cu Voluntari

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 23:40
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a criticat dur evoluția echipei sale după victoria cu FC Voluntari, scor 2-1, din etapa #12 a Superligii.
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Patronul FCSB a criticat numărul mare de pase greșite, a recunoscut că nu mai are încredere în jucători și s-a arătat îngrijorat înaintea derby-ului cu Rapid.

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Gigi Becali: „De 23 de ani n-am fost așa dezamăgit ca acum”

„De 23 de ani eu n-am fost așa dezamăgit ca acum. Nu mai am încredere. Nu vreau să spun părerea pe care o am, ca să nu afectez echipa.

Ce dominare a fost? Ocaziile au venit din dăruire, din agresivitatea pe care echipa vrea să o arate.

Eu vreau să văd posesie, preluare, pasă, demarcare, mișcare pe teren. Să năucești adversarul, chiar dacă nu dai gol.

Voluntari nu este un adversar care să facă ceea ce a făcut în seara asta. Nu play-off-ul este problema, că vom fi acolo. Fotbalul românesc este foarte slab. Cu echipele mici trebuie să câștigi. Dacă nu o faci, du-te acasă!

Echipele care au valoare bat echipele mici. Dacă nu câștigi meciurile directe, ești mort. Nu poți să aștepți să greșească Dinamo, Craiova sau Rapid”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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Una dintre principalele nemulțumiri ale patronului a fost numărul mare de mingi pierdute de fotbaliștii săi.

„Cum să dai atât de multe pase greșite? Atâtea pase la adversar? Înseamnă că sunt obosiți.

Nu am văzut așa ceva la nicio echipă. Nu-mi închipui cum poate Muhar să dea asemenea pase la adversar, ori Arad.

Cum să ai două soluții clare de pasă, să încerci să driblezi și să dai mingea la adversar?

Chiar și Radunovic, care are experiență, nu mai are puterea aceea. Nu rămâne mingea la noi”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Vreau să cer mâine o analiză la echipă, să văd câte pase greșite, neforțate, au fost date la adversar. Nu am văzut de când sunt în fotbal atâtea pase greșite Gigi Becali, patron FCSB

Ricardo Pădurariu, pe care îl lăudase în trecut, a fost unul dintre fotbaliștii criticați după partida de la Voluntari.

„Eu sunt idiot, l-am lăudat prea mult. Lasă-l să joace fotbal! Astăzi a fost mort. A dat o centrare. Și ce dacă ai dat o centrare? Înseamnă că ai jucat bine?”, a spus Becali.

Nici Meriton Korenica și Juri Cisotti nu au scăpat de criticile patronului.

„Korenica nici n-a fost pe teren. Dacă nici Cisotti nu joacă, dacă și el a dat pase la adversar... Eu i-am spus lui Reghe, când mi-a spus echipa, că Cisotti nu poate juca în centru, e prea slăbuț.

El mi-a spus că avea de gând să-l schimbe, să joace cu João Paulo, pentru că așa l-a antrenat, ca număr 10. Nu mi-a plăcut niciunul”, a continuat Becali.

Aymen Boutoutaou, o posibilă soluție pentru postul de număr 10

În ciuda nemulțumirilor, patronul a remarcat câteva lucruri pozitive la Aymen Boutoutaou.

„Eu zic că număr 10 este Boutoutaou, dar trebuie să-i dăm mai multă încredere. Are tehnică, dar parcă nu are realizări. A avut și o bară. Acolo a făcut-o bine. Se vede că are tehnică.

Nu mi s-au schimbat sentimentele față de el, dar nu am niciun jucător care să scoată adversarul din joc. La număr 10 trebuie să fie unul care să mai dribleze”, a explicat acesta.

Întrebat dacă Boutoutaou va juca pe postul de număr 10, Becali a precizat că îi lasă lui Laurențiu Reghecampf libertatea de a decide.

Nu încerc eu. I-am zis lui Reghe: «Fă ce vrei!». El mi-a spus că face așa, că face altfel”, a mai spus Becali.

VIDEO. Stoian, decisiv cu FC Voluntari

În privința lui Alexandru Stoian, patronul consideră că atacantul ar putea fi chiar titular.

„Eu cred că Stoian poate fi titular. Eu îl băgam titular. A avut COVID, dar s-a antrenat astăzi.

Trei zile a fost izolat de echipă. Probabil de aceea nu l-a folosit”, a adăugat acesta.

Gigi Becali, îngrijorat înaintea derby-ului cu Rapid: „Ne dă vreo cinci!”

Următorul adversar al FCSB este Rapid, într-un derby programat sâmbătă, 24 octombrie.

Rapid se află pe locul 2 în Superliga, cu 27 de puncte după 12 etape, în timp ce FCSB ocupă poziția a șasea, cu 18 puncte.

„Nu știu ce o să fie. Pe vremuri, abia așteptam derby-urile. Aveam o încredere extraordinară în echipă. Acum nu mai am. Dacă jucăm cu Rapid cum am jucat astăzi, ne dă și Rapidul vreo cinci.

Dacă mai câștigi un meci așa, încă unul așa... Pe mine mă dezgustă jocul echipei mele.

Lumea spune că avem valoare. Unde este valoarea? Trebuie să-i dai patru-cinci goluri lui Voluntari, dacă ai valoare”, a mai declarat patronul.

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