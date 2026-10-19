„Cum rămâne cu Steaua?”  Radu Miruță, noi demersuri pentru promovarea „militarilor” în Superliga! Reacție dură a fanilor: „Drum închis”

Radu Miruță (41 de ani), ministrul Apărării Naționale, a venit cu noi detalii despre demersurile făcute pentru ca Steaua București să poată promova în Superliga.

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Miruță precizează că, în acest moment, există un potențial investitor dispus să asigure finanțarea necesară clubului, dar totul depinde de modificarea legislației privind organizarea Ministerului Apărării Naționale.

Radu Miruță: „Investitor suficient de mare”

„Cum rămâne cu Steaua?

Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării.

Cu implicarea unuia dintre membrii generației de aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur.

Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum.

Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar.

Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo.”, a anunțat Radu Miruță pe Facebook.

AS 47: „Soluția propusă este un drum închis”

Asociația Steliștilor 1947, organizație a suporterilor Stelei, a comentat la postarea Ministrului Apărării Naționale. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea cu privire la soluția propusă pentru viitorul clubului.

„Domnule ministru, soluția propusă este un drum închis. Ați confirmat chiar dumneavoastră că legea trebuie modificată, adică azi nu există temei legal.

Iar modificarea nu e o simplă formalitate: Ministerul Apărării există pentru apărarea țării, iar o societate comercială sub el ar trebui să aibă obiect de interes național, așa cum are Romtehnica.

Nu mai vorbim de finanțare… Steaua merită o soluție care funcționează, nu una care se oprește la prima verificare legală”.

Comentariul lăsat de AS 47 la postarea lui Radu Miruță/ Foto: captură ecran Facebook

În acest moment, Steaua ocupă doar locul 17 în Liga 2, cu 7 puncte, după 10 etape.

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