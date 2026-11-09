Criză la gigantul Gyor Campioana Ungariei ar avea mari probleme financiare! Ce le-ar fi cerut jucătoarelor + prima reacție
Gyor. Foto: Imago
Handbal

Criză la gigantul Gyor Campioana Ungariei ar avea mari probleme financiare! Ce le-ar fi cerut jucătoarelor + prima reacție

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 22:43
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 22:43
  • Gyor, una dintre cele mai puternice echipe din handbalul feminin, s-ar confrunta cu probleme financiare serioase.
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Gruparea care a câștigat de șapte ori Liga Campionilor ar fi dispusă să renunțe și la unele dintre cele mai importante handbaliste din lot, în cazul în care alte cluburi sunt gata să plătească pentru transfer.

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Criză financiară la Gyor

Conducerea campioanei Ungariei le-ar fi cerut handbalistelor să accepte diminuarea salariilor, pentru a reduce cheltuielile clubului, conform sport.tv2.dk.

Salariile actuale ale jucătoarelor ar putea fi reduse la jumătate, iar o parte dintre vedetele echipei ar putea pleca.

Veștile apar într-un moment în care Gyor, echipă antrenată de Per Johansson, continuă să obțină rezultate foarte bune pe teren.

Campioana Ungariei a pierdut finala Ligii Campionilor din această vară, 29-31 cu Metz, după ce câștigase trofeul la precedentele două ediții.

De asemenea, a ajuns în Final Four de 17 ori în ultimele 20 de sezoane.

Probleme după modificările guvernului Magyar

Conform presei maghiare, dificultățile financiare ar putea fi legate de modificările anunțate în sistemul de finanțare și impozitare a sportului din Ungaria.

Guvernul maghiar condus de Peter Magyar a decis eliminarea, începând din 2027, a sistemului TAO, prin care companiile puteau direcționa o parte din impozitul pe profit către organizațiile sportive.

Acesta va fi înlocuit cu un mecanism de finanțare directă de la bugetul de stat.

În paralel, sunt pregătite schimbări și în sistemul fiscal EKHO, care permite impozitarea avantajoasă a veniturilor sportivilor profesioniști, conform magyarnemzet.hu.

60 de milioane de forinți (aproximativ 165.000 de euro)
ar urma să fie noul plafon anual pentru aplicarea acestui regim fiscal, față de 500 de milioane de forinți (aproximativ 1,38 milioane de euro) în prezent. Această modificare ar putea crește costurile salariale ale cluburilor

Gyor a evitat să răspundă concret

Reprezentanții clubului au transmis un comunicat în care au insistat asupra caracterului confidențial al contractelor încheiate cu jucătoarele.

„Înțelegerile dintre jucătoare și cluburile lor sunt strict confidențiale. Zvonurile și speculațiile bazate pe informații interne atât de sensibile pot pune în pericol nu doar interesele cluburilor și ale jucătoarelor implicate, ci pot avea și consecințe care depășesc cazurile individuale.

Acestea pot submina încrederea dintre persoanele implicate în handbal și, pe termen lung, pot afecta imaginea, credibilitatea și prestigiul handbalului feminin la nivel internațional”, au transmis reprezentanții clubului.

Peter Bruun Jorgensen, expert în handbal, consideră că o eventuală restructurare a lotului de la Gyor ar putea influența întregul handbal feminin european.

Este o situație serioasă. Va schimba dinamica handbalului la nivel de cluburi. Gyor avea prioritate în alegerea jucătoarelor și oferea cele mai mari salarii, astfel că întreaga ierarhie s-ar putea schimba. Urmează o perioadă interesantă. Ce vor face acum jucătoarele? Vor exista cluburi care vor vedea dintr-odată oportunitatea de a lupta pentru calificarea în Final Four Peter Bruun Jorgensen, expert în handbal

Gyor o va întâlni pe Gloria Bistrița pe 23 ianuarie 2027, în etapa #11 a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin.

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