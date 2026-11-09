Argentina pierde un mare talent A debutat în vară, era pe lista pentru Mondial, dar și-a călcat cuvântul și schimbă naționala! Poveste de viață incredibilă
Stephen Ramos. Foto: kikiramoss_ig+ montaj/GOLAZO.ro
Campionate

Argentina pierde un mare talent A debutat în vară, era pe lista pentru Mondial, dar și-a călcat cuvântul și schimbă naționala! Poveste de viață incredibilă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 21:14
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 21:14
  • Stephen „Kiki” Ramos (17 ani), unul dintre cei mai promițători tineri ai Argentinei, a ales să joace pentru naționala din Haiti la Campionatul Mondial U17.
  • Povestea incredibilă a tânărului fotbalist, supraviețuitor al unui cutremur devastator, mai jos în articol.
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Ramos evoluează ca extremă pentru juniorii lui Velez, unde a atras atenția selecționerului Diego Placente.

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Stephen Ramos, un mare talent al Argentinei, a ales să joace pentru Haiti

Tânărul jucător a bifat două selecții pentru Argentina U17 în partidele amicale cu Ecuador din această vară. A debutat în primul meci, 2-1, când a devenit primul jucător de origine caraibiană care evoluează pentru sud-americani. În al doilea meci, 1-1, a reușit să și marcheze primul său gol.

Acum, când era văzut drept un posibil jucător important pentru naționala mare în viitor și era pe lista lui Placente pentru Mondialul U17, Stephen Ramos a ales să reprezinte Haiti.

Va participa alături de naționala țării în care s-a născut la turneul final care se va desfășura în Qatar în această lună.

„Stephen Oscar Ramos, poreclit Kiki, născut pe 3 aprilie 2009 în Port-au-Prince. Tânărul jucător de la Vélez Sarsfield a ales Haiti și se va alătura echipei naționale.

Federația îi urează bun venit în familia Grenadye. Mulțumim agentului său și clubului Vélez Sarsfield pentru colaborare. Kiki, ești acasă!”, este mesajul transmis de Federația Haitiană de Fotbal, informează lanueva.com.

Decizia este una surprinzătoare, având în vedere declarațiile lui Kiki din vară, când a fost întrebat ce va face dacă Argentina va întâlni Haiti.

„Argentina pe viață. Mi-a plăcut să văd Haiti la Campionatul Mondial, dar întotdeauna Argentina”, transmitea fotbalistul, conform contextotucuman.com.

Cu toate acestea, Kiki ar putea evolua în viitor la naționala mare a Argentinei. Condiția? Să nu bifeze mai mult de 3 meciuri pentru naționala de seniori din Haiti.

19 noiembrie
este data la care începe turneul final U17 din Qatar, care se încheie pe 13 decembrie

Stephen Ramos, supraviețuitor al cutremurului devastator din 2010

În ianuarie 2010, un cutremur devastator de 7 grade pe scara Richter lovea Haiti, iar Ramos se afla la acel moment într-un orfelinat, având doar 9 luni.

Părinții săi biologici nu l-au putut întreține, iar acesta a fost adoptat de o familie argentiniană, care luase deja decizia înaintea seismului. Procesul s-a finalizat însă abia după tragedie.

„Am fost unul dintre puținii copii cărora nu li s-a întâmplat nimic în orfelinatul acela”, dezvăluia Ramos pentru publicația Ole.

Ajuns în Argentina ulterior, un vecin i-a aranjat o serie de probe la clubul Velez Sarsfield, când acesta avea 6 ani.

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