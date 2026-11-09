Kane n-a prins echipa ideală Balonul de Aur, ignorat de colegi! Cum arată primul „11” ales chiar de jucători +43 foto
Harry Kane. Foto: Imago
Campionate

Kane n-a prins echipa ideală Balonul de Aur, ignorat de colegi! Cum arată primul „11” ales chiar de jucători

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 21:17
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 21:17
  • Harry Kane (33 de ani), câștigătorul Balonului de Aur 2026, nu a fost inclus în echipa ideală a anului FIFPRO, sindicatul internațional al fotbaliștilor profesioniști.
  • Atacantul lui Bayern Munchen s-a numărat printre cei 26 de finaliști ai FIFPRO World 11, însă nu a primit suficiente voturi din partea celorlalți jucători pentru a prinde un loc în primul „11”.
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Este pentru prima dată de la introducerea premiului, în 2005, când fotbalistul care a câștigat Balonul de Aur în același an nu se regăsește în echipa ideală FIFPRO.

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Kane n-a prins echipa ideală. Balonul de Aur, ignorat de colegi!

Kane a obținut 27,6% din voturi, fiind depășit la limită de Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, care a primit 28,4%.

În compartimentul ofensiv au fost aleși norvegianul, Kylian Mbappe (46%), Lamine Yamal (37,4%) și Lionel Messi (29,5%). Nici Cristiano Ronaldo și Michael Olise, aflați pe lista celor 26 de finaliști, nu au prins echipa ideală.

26.317 fotbaliști și fotbaliste
din 75 de țări au votat pentru desemnarea echipelor ideale FIFPRO din 2026. Dintre aceștia, 19.806 au participat la votul pentru echipa masculină

Echipa ideală FIFPRO 2026 (masculin):

  • Portar: David Raya (Arsenal)
  • Fundași: Nuno Mendes (PSG), Pau Cubarsi (Barcelona), Achraf Hakimi (PSG)
  • Mijlocași: Vitinha (PSG), Rodri (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Lionel Messi (Inter Miami), Erling Haaland (Manchester City, Kylian Mbappe (Real Madrid)

Pe 26 octombrie, Kane câștigase Balonul de Aur în fața lui Mbappe și Lamine Yamal, devenind primul englez recompensat cu acest trofeu după Michael Owen, în 2001.

Transferat de la Tottenham în 2023, Kane a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai formației germane.

În sezonul 2025-2026, atacantul a marcat 61 de goluri în 51 de meciuri pentru Bayern, alături de care a câștigat titlul și Cupa Germaniei. Pentru naționala Angliei, Kane a mai marcat 12 goluri în același sezon.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
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Lucy Bronze, record de selecții în echipa ideală feminină

FIFPRO a anunțat și cel mai bun unsprezece din fotbalul feminin, ales în urma voturilor exprimate de 6.511 jucătoare din 64 de țări.

Lucy Bronze, jucătoarea lui Chelsea, a stabilit un record, fiind inclusă pentru a noua oară în echipa ideală.

Barbra Banda, de la Orlando Pride, este singura jucătoare aleasă care nu reprezintă o națională europeană. Fotbalista din Zambia a ajuns la trei selecții în FIFPRO World 11.

Echipa ideală FIFPRO 2026 (feminin):

  • Portar: Hannah Hampton (Chelsea)
  • Fundașe: Lucy Bronze (Chelsea), Irene Paredes (Barcelona), Mapi León (London City Lionesses), Alex Greenwood (Manchester City)
  • Mijlocașe: Aitana Bonmati (Barcelona), Ella Toone (Manchester United), Alexia Putellas (London City Lionesses)
  • Atacante: Barbra Banda (Orlando Pride), Alessia Russo (Arsenal), Claudia Pina (Barcelona)

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