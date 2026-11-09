FCSB poate pierde o sumă uriașă Becali a făcut în direct toate calculele: „Nu e de mine și cu asta basta”

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit din nou despre Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalistul pe care nu îl mai dorește la echipă.

De această dată, Becali a vorbit și despre o posibilă destinație pentru acesta.

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Becali a criticat în repetate rânduri evoluțiile lui Boutoutaou și a anunțat anterior că vrea să renunțe la el în perioada de transferuri din iarnă.

Patronul FCSB a luat în calcul inclusiv un schimb cu Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, însă mutarea nu s-a concretizat.

Gigi Becali a vorbit despre plecarea lui Boutoutaou: „Două milioane tot le-am pierdut”

Gigi Becali a explicat că investiția în Boutoutaou ar putea ajunge la 3 milioane de euro, dacă fotbalistul își duce până la capăt contractul de trei ani.

În calculele patronului intră suma plătită pentru transfer, salariul jucătorului și comisioanele impresarilor.

„Pe mine, acest Boutoutaou, în trei ani mă costă trei milioane de euro. Deci trei ani de contract înseamnă trei milioane, cu tot ce am dat pe el, cu impresari, cu tot.

Deci sunt trei milioane aruncate în foc, pentru că Boutoutaou nu e ce trebuie”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Să zicem că-l dăm în iarnă, undeva, că-l dăm în Arabia, undeva, și scap de un milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Boutoutaou nu e jucător pe care să-l folosesc eu, nu e de mine și cu asta basta. Gigi Becali, patron FCSB

Boutoutaou, cotat la 800.000 de euro, a disputat 16 meciuri în acest sezon și a marcat 4 goluri, dintre care două în victoria cu Rapid, scor 4-1, din campionat.

Gigi Becali nu îl consideră vinovat pe Mihai Stoica: „Nu mă dezic de el”

Boutoutaou a ajuns la FCSB în vară, de la Sochaux, pentru aproximativ un milion de euro, la recomandarea lui Mihai Stoica.

Președintele Consiliului de Administrație a susținut transferul și a declarat în septembrie că îl consideră pe Boutoutaou cel mai talentat fotbalist din Superliga.

Deși nu este mulțumit de transfer, Becali susține că nu vrea să dea vina pe oficialul FCSB și că își asumă deciziile luate la club.

Nu scot pe MM țap ispășitor. Eu sunt vinovat, eu l-am pus pe MM. Nu e vinovat el, nu contează ce a zis. El e prietenul meu, nu mă dezic de el niciodată în viața mea, dar și el a avut mintea întunecată Gigi Becali, patron FCSB

Becali a anunțat că intenționează să se implice mai mult în transferurile viitoare, după nemulțumirile din ultima perioadă.

„Atunci asta e, eu mă ocup și gata. Prea am lăsat clubul de izbeliște”, a mai spus acesta.

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