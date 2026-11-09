FCSB poate pierde o sumă uriașă Becali a făcut în direct toate calculele: „Nu e de mine și cu asta basta” +62 foto
Aymen Boutoutaou/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

FCSB poate pierde o sumă uriașă Becali a făcut în direct toate calculele: „Nu e de mine și cu asta basta”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 20:14
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 20:14
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a vorbit din nou despre Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalistul pe care nu îl mai dorește la echipă.
  • De această dată, Becali a vorbit și despre o posibilă destinație pentru acesta.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Becali a criticat în repetate rânduri evoluțiile lui Boutoutaou și a anunțat anterior că vrea să renunțe la el în perioada de transferuri din iarnă.

Patronul FCSB a luat în calcul inclusiv un schimb cu Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, însă mutarea nu s-a concretizat.

Stanciu, replică pentru Hagi FOTO. Ce a postat căpitanul naționalei după „săgețile” lansate de selecționer
Citește și
Stanciu, replică pentru Hagi FOTO. Ce a postat căpitanul naționalei după „săgețile” lansate de selecționer
Citește mai mult
Stanciu, replică pentru Hagi FOTO. Ce a postat căpitanul naționalei după „săgețile” lansate de selecționer

Gigi Becali a vorbit despre plecarea lui Boutoutaou: „Două milioane tot le-am pierdut”

Gigi Becali a explicat că investiția în Boutoutaou ar putea ajunge la 3 milioane de euro, dacă fotbalistul își duce până la capăt contractul de trei ani.

În calculele patronului intră suma plătită pentru transfer, salariul jucătorului și comisioanele impresarilor.

„Pe mine, acest Boutoutaou, în trei ani mă costă trei milioane de euro. Deci trei ani de contract înseamnă trei milioane, cu tot ce am dat pe el, cu impresari, cu tot.

Deci sunt trei milioane aruncate în foc, pentru că Boutoutaou nu e ce trebuie”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Să zicem că-l dăm în iarnă, undeva, că-l dăm în Arabia, undeva, și scap de un milion, dar două milioane tot le-am pierdut. Boutoutaou nu e jucător pe care să-l folosesc eu, nu e de mine și cu asta basta. Gigi Becali, patron FCSB

Boutoutaou, cotat la 800.000 de euro, a disputat 16 meciuri în acest sezon și a marcat 4 goluri, dintre care două în victoria cu Rapid, scor 4-1, din campionat.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+62 Foto
labels.photo-gallery

Gigi Becali nu îl consideră vinovat pe Mihai Stoica: „Nu mă dezic de el”

Boutoutaou a ajuns la FCSB în vară, de la Sochaux, pentru aproximativ un milion de euro, la recomandarea lui Mihai Stoica.

Președintele Consiliului de Administrație a susținut transferul și a declarat în septembrie că îl consideră pe Boutoutaou cel mai talentat fotbalist din Superliga.

Deși nu este mulțumit de transfer, Becali susține că nu vrea să dea vina pe oficialul FCSB și că își asumă deciziile luate la club.

Nu scot pe MM țap ispășitor. Eu sunt vinovat, eu l-am pus pe MM. Nu e vinovat el, nu contează ce a zis. El e prietenul meu, nu mă dezic de el niciodată în viața mea, dar și el a avut mintea întunecată Gigi Becali, patron FCSB

Becali a anunțat că intenționează să se implice mai mult în transferurile viitoare, după nemulțumirile din ultima perioadă.

„Atunci asta e, eu mă ocup și gata. Prea am lăsat clubul de izbeliște”, a mai spus acesta.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE SNOOP: Ce nu conține declarația de avere a generalului Pahonțu
INVESTIGAȚIE SNOOP: Ce nu conține declarația de avere a generalului Pahonțu
INVESTIGAȚIE SNOOP: Ce nu conține declarația de avere a generalului Pahonțu
gigi becali liga 1 fcsb Aymen Boutoutaou
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:59
„M-a abordat după două ore” VIDEO. Andreeva, reacție după ce Pegula a spus că rusoaica trebuie „pusă la punct”. Ce s-a întâmplat în culise
„M-a abordat după două ore” VIDEO. Andreeva, reacție după ce Pegula a spus că rusoaica trebuie „pusă la punct”. Ce s-a întâmplat în culise
10:40
Pariu pierdut, gest deplasat VIDEO. Fostul star de la Tottenham, în tricoul marii rivale. Apoi i-a dat foc!
Pariu pierdut, gest deplasat VIDEO. Fostul star de la Tottenham, în tricoul marii rivale. Apoi i-a dat foc!
09:54
Chivu, lacrimi și gândul care nu dispare Moment emoționant pentru antrenorul lui Inter, la Parma: „Deși nu mai e printre noi, și azi, la 46 de ani, încă vorbesc cu tatăl meu”
Chivu, lacrimi și gândul care nu dispare Moment emoționant pentru antrenorul lui Inter, la Parma: „Deși nu mai e printre noi, și azi, la 46 de ani, încă vorbesc cu tatăl meu”
10:17
Îl vede pe Kopic în Superliga De ce crede Andrei Nicolescu că antrenorul croat a eșuat în Polonia: „Nu l-a ajutat”
Îl vede pe Kopic în Superliga  De ce crede Andrei Nicolescu că antrenorul croat a eșuat în Polonia: „Nu l-a ajutat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Top stiri
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Nationala
09.11
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Citește mai mult
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Campionate
09.11
Chivu l-a impresionat Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Citește mai mult
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Alte sporturi
09.11
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Citește mai mult
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
VIDEO | Vești proaste de pe Centura Capitalei, de pe șantierul de lărgirea la 4 benzi a DNCB, între A2 și DN2 - Afumați-Glina. Termenul de finalizare se mută la primăvară, în varianta optimistă
B365
09.11
VIDEO | Vești proaste de pe Centura Capitalei, de pe șantierul de lărgirea la 4 benzi a DNCB, între A2 și DN2 - Afumați-Glina. Termenul de finalizare se mută la primăvară, în varianta optimistă
Citește mai mult
VIDEO | Vești proaste de pe Centura Capitalei, de pe șantierul de lărgirea la 4 benzi a DNCB, între A2 și DN2 - Afumați-Glina. Termenul de finalizare se mută la primăvară, în varianta optimistă

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share