Schimbare radicală Hagi îi cerea iertare pentru că nu l-a folosit, acum nici măcar nu l-a convocat
Raul Opruț
Nationala

Schimbare radicală Hagi îi cerea iertare pentru că nu l-a folosit, acum nici măcar nu l-a convocat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 16:45
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 16:45
  • Raul Opruț (28 de ani) nu a mai fost inclus în lotul final al lui Gică Hagi pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor.
  • Anterior, fundașul lui Dinamo a făcut parte din lot la un singur meci, dar nu a primit niciun minut din partea selecționerului.
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Gică Hagi a anunțat, sâmbătă, lotul final pentru duelurile cu Polonia și Bosnia, iar printre cei 26 de „tricolori” se numără doar 8 din Liga 1, Cătălin Cîrjan fiind singurul dinamovist.

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Raul Opruț a ieșit complet din planurile lui Gică Hagi

În acțiunea precedentă, când echipa națională a disputat patru meciuri, Opruț nu a prins lotul pentru trei dintre ele, iar la al patrulea a rămas pe bancă, deși se afla pe lista finală a lui Hagi.

La mijlocul acțiunii, selecționerul venea cu explicații și transmitea că i-a cerut scuze fundașului dinamovist pentru că nu a fost utilizat.

„De la început am zis că vom aduce câte trei jucători pe post, pentru a-i cunoaște, să vedem unde suntem, ce potențial avem.

Mi-am asumat din prima zi. Clar că acum se vede ce s-a întâmplat și probabil am greșit. E vina mea totală, dar trebuie să văd toți jucătorii până se termină cele patru meciuri.

Îmi pare rău pentru Opruț. S-a întâmplat și nu e cu noi. I-am și zis că îmi pare rău, dar sper ca la următorul meci să găsesc și pentru el loc să fie cu echipa. Am vrut să văd cum răspund jucătorii la cerințele mele. Ăsta e unul din obiective.

Dar când pierzi înseamnă că am greșit și mi-am asumat acest lucru”, declara Hagi după primele două meciuri, înainte de Polonia - România 6-0.

Opruț n-a bifat însă niciun minut în primele 4 runde din Nations League, iar acum nu a mai prins lotul.

Lotul anunțat de Gică Hagi pentru ultmele două meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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