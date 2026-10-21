„Știți ce trebuia să facem noi? O răscoală”  Ilie Năstase, declarații controversate despre România, după protestele violente din Franța
Ilie Năstase
Diverse

„Știți ce trebuia să facem noi? O răscoală” Ilie Năstase, declarații controversate despre România, după protestele violente din Franța

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 11:27
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 11:27
  • Ilie Năstase (80 de ani), fost mare tenismen, a făcut câteva declarații controversate despre România, după protestele violente din Franța.
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Sâmbătă, 17 octombrie, sute de mii de persoane au participat la manifestații organizate în mai multe orașe din Franța, nemulțumite de costul ridicat al vieții și de situația serviciilor publice.

Deși o mare parte dintre manifestații s-au desfășurat pașnic, în orașe precum Paris, Lyon și Marseille au avut loc confruntări cu forțele de ordine, incendieri și distrugeri.

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Ilie Năstase, după incidentele din Franța: „La noi e o problemă deja de la imn”

În contextul situației tensionate de acum, Ilie Năstase și-a amintit de o revoltă a studenților din anul 1968, care erau nemulțumiți de sistemul universitar din Franța.

„Eu am apucat revolta studenților din ’68, pe timpul lui Charles de Gaulle, ne-au luat cu autobuzul și ne-au dus la Roland Garros. Atunci a fost nenorocire mare, dar au trecut și peste aia.

Foarte bine au făcut că au ieșit în stradă, noi de ce nu facem? Ei sunt supărați pe președinte și pe modul în care trăiesc. S-au săturat!

De la noi e o problemă deja de la imn, e lălăit: «Deșteaptă-te, române…». Cum să mă deștept? Am fost prost? Nu înțeleg. La ei e să pună mâna pe arme, te cheamă la război. Așa se întâmplă când te saturi de politicieni”, a declarat Ilie Năstase, conform fanatik.ro.

VIDEO. O clădire istorică veche de 140 de ani a fost incendiată în orașul francez Limoges, în timpul protestelor

Fostul lider ATP susține că și în România ar trebui să aibă loc astfel de proteste. Năstase și-a amintit și de un moment din 2007, când a cerut organizarea unei manifestații, la 100 de ani de la Răscoala Țărănească.

„Da, e dureros că distrug toate monumentele, că tot din banii lor o să le repare. Dacă ei luau niște măsuri să le convină și ăstora care protestează, nu se mai ajungea aici.

Dar ei au tot așteptat și s-a încins focul, s-a făcut prea mare. Eu am avut multe cunoștințe în Franța, fetița mea cea mare se duce des la Paris.

Știți de ce nu au la noi inițiativă românii? Pentru că toate legile se fac în favoarea lor. Nu ai dreptul să spui nimic, doar să stai în ploaie și să strigi. Știți ce trebuia să facem noi în 2007? O răscoală! Eu era să fiu arestat din cauza asta! Nu am voie să îmi dau cu părerea?”, a mai spus Năstase.

Răscoala Țărănească din 1907 a fost o revoltă împotriva condițiilor în care trăiau și munceau țăranii din țară. A început în Moldova, dar s-a extins rapid în Muntenia și Oltenia. A fost reprimată violent de autorități, inclusiv prin intervenția armatei.

VIDEO. O femeie încearcă să oprească mai mulți protestatari mascați care jefuiesc un magazin

Proteste violente în Franța

În timpul manifestațiilor de sâmbătă, numeroase magazine din întreaga țară, de la supermarketuri și magazine de lux până la cele de articole sportive, de îmbrăcăminte sau de telefonie mobilă, au fost jefuite și vandalizate.

Incidentele au avut loc în timpul unor proteste organizate în mai multe zone ale Franței, pe fondul nemulțumirilor legate de inflație, costul vieții și problemele din sistemul de învățământ, scrie hotnews.ro.

Manifestațiile din întreaga țară au produs numeroase pagube materiale, după ce situațiile au degenerat în majoritatea cazurilor.

Un protestatar a decedat la Paris după ce a suferit un stop cardiac în timpul manifestațiilor. În capitala Franței, poliția a efectuat un număr record de 855 de arestări. La nivel național, peste 500 de polițiști au fost răniți, conform reuters.com.

800.000 de persoane
au participat la proteste, potrivit estimărilor autorităților

Thomas Cazenave, primarul orașului Bordeaux, a precizat că până la 100 de magazine au fost jefuite, în timp ce Alexandre Bompard, directorul general al Carrefour, a explicat că 50 dintre magazinele companiei au fost vandalizate, dintre care 20 au fost jefuite. Pierderile provocate se ridică la zeci de milioane de euro.

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