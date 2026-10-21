„Urăsc limbajul corporatist” MM Stoica, despre declarațiile lui Burleanu: „Nu avem guvern, autostrăzi, iar tu vrei să scoatem fotbalul din context?!”
Managerul FCSB MM Stoica
Superliga

„Urăsc limbajul corporatist” MM Stoica, despre declarațiile lui Burleanu: „Nu avem guvern, autostrăzi, iar tu vrei să scoatem fotbalul din context?!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 10:54
  • Managerul FCSB MM Stoica a comentat declarațiile președintelui FRF, Răzvan Burleanu, despre situația fotbalului românesc și problemele financiare ale echipelor de club
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După ce, la începutul noului sezon din Superliga, Petrolul și CFR Cluj au primit licența de participare, iar ulterior au intrat în insolvență, Burleanu a dezvăluit că regulamentele privind licențierea și monitorizarea financiară a cluburilor ar putea fi revizuite.

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„Nu are dreptate. Spune că avem un potenţial financiar. O să-i aduc la cunoştinţă lui Burleanu şi o să spun asta de câte ori am ocazia: Lech Poznan are un buget de 58 de milioane de euro, iar Legia Varşovia, de 69 de milioane de euro, nu zloți! Aşa că nu mai vorbim despre ce putem face noi.

Când am jucat acum 13 ani cu Legia, eram pe-acolo la bugete. Acum nu mai suntem. Potenţialul polonezilor este mult mai mare decât al nostru.

Noi nu avem guvern de atâta timp, nu avem autostrăzi, iar tu vrei să scoatem fotbalul din context?! Cu cine ne comparăm? Noi nu ne putem compara cu fotbaliştii din Cehia, nici cu cei din Polonia, nici cu vârfurile din Serbia şi, în scurt timp, nici măcar cu bulgarii, deja salariile sunt mult mai mari decât la noi.

E uşor să vorbeşti… Eu văd o scădere şi o instabilitate politică. Înţeleg că piaţa imobiliară se duce în cap, că multe firme îşi reduc activitatea şi că o să urmeze o recesiune, dar nu sunt foarte priceput în domeniul ăsta. Spun ce simt.

Urăsc limbajul corporatist mai mult decât uram limbajul comunist cu care ne băteau la cap. Pentru că sunt oameni care se ascund în spatele cuvintelor. Mie îmi place să vorbesc direct, cu un mesaj clar, fără să caut cuvinte pe care nu le înţelege nimeni”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

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