Salariu mai mare E pe val la Al-Nassr, iar clubul îi propune o nouă înțelegere cu o mărire substanțială a contractului

Clubul saudit Al-Nassr ar dori să-i prelungească contractul lui Joao Felix (27 de ani), ca urmare a evoluțiilor solide ale portughezului.

Detalii despre negocierile privind noul contract, mai jos.

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După un prim sezon de excepție în Arabia Saudită, Joao Felix continuă să impresioneze în tricoul lui Al-Nassr. În actuala stagiune, fotbalistul are 18 contribuții de gol în 14 meciuri.

Clubul ar dori să-i prelungească contractul lui Felix, care expiră în vara anului viitor, deși portughezul ar lua în calcul o potențială revenire la Barcelona.

Al-Nassr vrea să-i prelungească contractul lui Joao Felix

Negocierile pentru o nouă înțelegere sunt în plină desfășurare. Acestea includ și o mărire salarială, de la 10 la 12,5 milioane de euro anual, adică un plus de 2,5 milioane pe sezon, anunță abola.pt.

Încă nu există un acord oficial între cele două părți. Actualul contract al lui Felix include o opțiune de prelungire pentru încă doi ani, în baza unor condiții speciale care nu au fost făcute publice.

28 de milioane de euro este cota de piață a lui Joao Felix, conform Transfermarkt

Joao Felix a fost transferat de Al-Nassr în vara anului trecut de la Chelsea, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro.

În primul sezon la formația saudită, Felix a impresionat conducerea clubului: a marcat 26 de goluri și a oferit 19 pase decisive în 47 de meciuri jucate. A cucerit și titlul în Arabia Saudită.

Portughezul a avut evoluții solide și în acest sezon, care au confirmat că este un jucător important al echipei. Felix a înscris de 7 ori și a livrat 11 assisturi în 14 partide.

FOTO. Felix l-a driblat pe Lixandru și a marcat în meciul cu Al-Fateh 3-0

Joao Felix, convocat la națională

Joao Felix a fost convocat de selecționerul Jorge Jesus la naționala Portugaliei, pentru meciurile cu Danemarca (14 noiembrie) și Țara Galilor (17 noiembrie), din Liga Națiunilor.

Este prima acțiune a lusitanilor după retragerea lui Cristiano Ronaldo de la națională.

Cum arată lotul Portugaliei:

Portari : Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares

: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares Fundași : Diogo Dalot, Alberto Costa, Rúben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, António Silva, João Cancelo, Nuno Tavares

: Diogo Dalot, Alberto Costa, Rúben Dias, Tomás Araújo, Renato Veiga, António Silva, João Cancelo, Nuno Tavares Mijlocași : João Palhinha, Rúben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva

: João Palhinha, Rúben Neves, Mateus Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva Atacanți: Pedro Neto, Francisco Trincão, Carlos Forbs, Rafael Leão, Geovany Quenda, Bruno Fernandes, João Félix, Rodrigo Mora, Gonçalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela

Os convocados para os próximos desafios da Liga das Nações 2026/27 🗺️👀 #NationsLeague https://t.co/ANBq1844PQ — Portugal (@selecaoportugal) November 6, 2026

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