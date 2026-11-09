Julian Alvarez, ținta fanilor  FOTO. Suporterii lui Atletico, scenografie și huiduieli la adresa atacantului » Simeone i-a luat apărarea +26 foto
Foto: Imago
Campionate

Julian Alvarez, ținta fanilor FOTO. Suporterii lui Atletico, scenografie și huiduieli la adresa atacantului » Simeone i-a luat apărarea

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 10:37
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 10:37
  • Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Fanii gazdelor au realizat o scenografie dedicată atacantului Julian Alvarez (26 de ani) și telenovelei legate de transferul ratatat la Barca.
  • Suporterii și-au vărsat apoi nervii pe argentinian după ce a avut mai multe ratări uriașe în derby-ul etapei #12 din La Liga.
  • Antrenorul Diego Simeone (56 de ani) a sărit în apărarea jucătorului său la conferința de presă.
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Julian Alvarez a fost implicat într-un scandal imens în această vară, în timpul Campionatului Mondial.

Atacantul a declarat că vrea să meargă la Barcelona: „Cea mai bună opțiune pentru mine este un transfer. Vreau să-mi împlinesc visul. Nu încerc să ascund sau să mă prefac, vreau să fiu sincer. Am vorbit la Atletico și cred că cel mai bine pentru toată lumea este să plec. Vreau să-mi împlinesc visul”. Atletico a respins însă orice solicitare de transfer din partea jucătorului sau a rivalei.

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FOTO. Coregrafie fanilor lui Atletico în meciul cu Barcelona. Ratările imense ale lui Alvarez

Înainte de startul partidei de pe Metropolitano, fanii lui Atletico Madrid au afișat o scenografie imensă în tribune, care conținea mesajul „Dulcea mea condamnare”, inspirat de melodia trupei Los Rodriguez.

În imagine apărea o persoană îmbrăcată în tricoul lui Atletico aflată în spatele gratiilor.

Julian Alvarez a fost ținta propriilor suporteri în derby-ul cu Barcelona, după scandalul din această vară. Atacantul a fost fluierat încă de la început, când argentinianul a fost prezentat în echipa de start.

Primul moment când fanii au răbufnit la adresa lui Alvarez s-a petrecut după doar cinci minute. Atacantul a scăpat singur cu Joan Garcia, l-a driblat, dar nu a putut înscrie dintr-un unghi închis.

Cei prezenți în tribune nu l-au iertat pe Alvarez și l-au fluierat timp de câteva momente.

Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (10).jpg
Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (10).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (1).jpg Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (2).jpg Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (3).jpg Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (4).jpg Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (5).jpg
+26 Foto
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În minutul 10, Julian Alvarez a reușit să se facă remarcat după ce i-a pasat decisiv lui Giuliano Simeone, care a înscris fără emoții din fața porții.

Cu toate acestea, au urmat și alte ratări ale argentinianului care i-au înfuriat în continuare pe suporteri. În repriza secundă, Alvarez a scăpat din nou singur cu Joan Garcia, dar a avut o finalizare neinspirată.

Deși mai putea avansa spre poartă, atacantul a încercat să-l lobeze pe portarul Barcelonei, care se retrăgea, dar mingea nu a prins spațiul porții.

Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (23).jpg
Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (23).jpg

Galerie foto (26 imagini)

Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (1).jpg Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (2).jpg Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (3).jpg Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (4).jpg Atletico - Barcelona, ratarile lui Julian Alvarez (5).jpg
+26 Foto
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Această ratare i-a enervat la culme pe fanii lui Atletico, care l-au huiduit mai apoi pe Alvarez la fiecare atingere de balon, atacantul fiind vizibil afectat de acele momente.

Barcelona s-a impus în cele din urmă cu scorul de 2-1, grație „dublei” marcate de Fermin Lopez în minutele 45 și 66 și se menține lider în La Liga, la 3 puncte distanță de rivala Real Madrid.

Diego Simeone, despre Alvarez: „Are toată încrederea din partea noastră”

La finalul partidei de duminică, Diego Simeone, antrenorul lui Atletico, a fost întrebat despre situația lui Julian Alvarez.

„A făcut un meci important, a fost implicat în trei faze periculoase, pe lângă pasa decisivă pentru Giuliano. Și centrarea pentru Baena a fost tot a lui.

Cu toții ne-am fi dorit să marcheze, dar o să-l așteptăm, pentru că este un jucător grozav. Pentru a ajunge acolo unde ne propunem, avem nevoie de cea mai bună versiune a lui Julian, altfel nu vom reuși.

Nu vreau să fiu în locul lui, dar are toată încrederea din partea noastră”, a transmis Simeone, conform marca.com.

Am făcut meciul pe care ni l-am dorit, ne-am creat ocazii de gol, dar este adevărat că nu am avut acea eficiență la finalizare, în timp ce ei (n.r. Barcelona) au avut-o, deși și-au creat mai puține ocazii. În ceea ce privește jocul în sine, sunt mândru de jucători și foarte mulțumit de toți. Diego Simeone, antrenor Atletico Madrid

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