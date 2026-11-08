Din wrestling în Senatul american Gigantul de 213 cm din WWE, susținător al lui Trump, favorit să devină senatorul Tennessee fără alegeri!
Diverse

Din wrestling în Senatul american Gigantul de 213 cm din WWE, susținător al lui Trump, favorit să devină senatorul Tennessee fără alegeri!

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 11:52
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 17:21
  • Kane (59 de ani), impunătorul fost luptător de wrestling, este considerat principalul favorit să ajungă în Senatul american, după ce republicana Marsha Blackburn (74 de ani) a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator în Tennessee.
  • Fostul star WWE este un susținător declarat al lui Donald Trump, pe care l-a apărat public inclusiv după condamnarea din 2024.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Glenn Jacobs, pe numele real, ar putea avansa serios în cariera politică începută în 2018, având șanse majore să capete un loc în Congresul SUA.

„Anatomia unui GOAT” FOTO. Secretele lui Pogacar. Ce putere generează, ce puls are în repaus și cât doarme în timpul unui Mare Tur
Citește și
„Anatomia unui GOAT” FOTO. Secretele lui Pogacar. Ce putere generează, ce puls are în repaus și cât doarme în timpul unui Mare Tur
Citește mai mult
„Anatomia unui GOAT” FOTO. Secretele lui Pogacar. Ce putere generează, ce puls are în repaus și cât doarme în timpul unui Mare Tur

Kane poate deveni senator în SUA

Blackburn va depune jurământul pentru postul de guvernator pe 16 ianuarie 2027, când va trebui să elibereze postul de senator. Potrivit legislației din Tennessee, guvernatorul trebuie să numească senatorul, dacă postul devine vacant, astfel că Blackburn va fi cea care își alege succesorul.

Dacă va fi numit, Kane ar urma să păstreze funcția până în noiembrie 2028, când ar avea loc alegerile anticipate pentru ultimii 2 ani de mandat.

Potrivit The Washington Sun, el este principalul favorit, după ce a fost trezorierul campaniei electorale duse de Blackburn, iar cei doi au participat la mai multe evenimente împreună.

Glenn Jacobs este republican cu orientări libertariene. În 2018 a devenit primar în Knox County, după ce și-a învins adversarul democrat, adunând la alegeri 66,39% din voturi. A câștigat și un al doilea mandat 4 ani mai târziu, cu 55,27% din voturi.

Propulsat de cariera din wrestling

Marele atu al lui Jacobs? Este nimeni altul decât Kane, fostul luptător de wrestling din WWE, o legendă a sportului. În ring, era portretizat drept fratele vitreg al unui alt nume uriaș, The Undertaker.

A deținut centura de campion mondial și a cucerit de 12 ori titlul mondial pe echipe. A fost introdus în Hall of Fame-ul WWE în 2021.

Cei 213 cm ai săi l-au făcut perfect pentru baschet și fotbal american, pe care le-a practicat în colegiu, la Northeast Missouri State University. A participat la draft-ul din NFL din 1991, dar n-a fost ales de nicio echipă.

Un an mai târziu și-a început drumul în wrestling și, în doar 2 ani, a ajuns în WCW. În 1995 a debutat în WWF/WWE, iar 2 ani mai târziu a adoptat personajul Kane, pe care avea să-l păstreze până la finalul carierei. Ultima sa apariție a avut loc în 2022, la SummerSlam.

Susținătorul lui Trump, chiar și după condamnare

Jacobs este un susținător al lui Donald Trump, pe care l-a și apărat în 2024, după ce a fost găsit vinovat în procesul de la New York.

„Nu-mi pasă. Tot pentru Trump voi vota”, a postat Jacobs pe X.

Trump a fost condamnat în mai 2024 pentru 34 de capete de acuzare de falsificare a unor înregistrări contabile, menite să ascundă o plată de 130.000 de dolari către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels. Într-o altă postare, Jacobs a ironizat verdictul: „Și oamenii spun că wrestlingul e aranjat”.

A participat și la campania lui Trump pentru alegerile din 2024, alături de The Undertaker. Trump este, de asemenea, membru al Hall of Fame-ului WWE, unde a fost inclus în 2013.

Kane l-a susținut și în acest an, numindu-l la un miting „cel mai mare președinte din viața noastră”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
Avertisment „fără menajamente” al liderului european care tocmai a vorbit cu Putin, înainte de negocierile cu miză mare pentru încheierea războiului din Ucraina
wrestling senator donald trump kane WWE senat glenn jacobs
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:18
Cristian Geambașu Naționala care îi cam încurcă
Cristian Geambașu Naționala care îi cam încurcă
17:26
„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre convocările lui Ianis, deși joacă puțin la Alanyaspor
„Nu merge la infinit” Explicațiile lui Gică Hagi despre  convocările lui Ianis , deși joacă puțin la Alanyaspor
18:19
Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă
Tensiuni în Giulești Alex Dobre ar refuza să mai negocieze prelungirea contractului » Salariul nu e singura problemă
18:42
Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Zidane, omul surprizelor Selecționerul Franței a convocat un jucător de liga a doua
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
Top stiri
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Nationala
11:36
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Citește mai mult
„V-am cerut un singur lucru” VIDEO » Gică Hagi despre absențele lui Ionuț Radu și Stanciu de la națională: „E decizia lor. Mihăilă e accidentat”
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Campionate
13:59
Chivu l-a impresionat Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
Citește mai mult
Chivu l-a impresionat  Gestul antrenorului lui Inter care l-a lăsat fără cuvinte pe David Popovici: „Mi-a arătat ce fel de om poate fi”
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Alte sporturi
09:50
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Citește mai mult
„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"
B365
04:00
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"
Citește mai mult
FOTO | Maria, "Regina Grădinăreasă". După război, speranța și credința i-au venit din crăițe și calendule. "Flori peste tot, în grădini, în case, în spitale, în fiecare colț de stradă"

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share