Din wrestling în Senatul american Gigantul de 213 cm din WWE, susținător al lui Trump, favorit să devină senatorul Tennessee fără alegeri!

Kane (59 de ani), impunătorul fost luptător de wrestling, este considerat principalul favorit să ajungă în Senatul american, după ce republicana Marsha Blackburn (74 de ani) a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator în Tennessee.

Fostul star WWE este un susținător declarat al lui Donald Trump, pe care l-a apărat public inclusiv după condamnarea din 2024.

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Glenn Jacobs, pe numele real, ar putea avansa serios în cariera politică începută în 2018, având șanse majore să capete un loc în Congresul SUA.

Kane poate deveni senator în SUA

Blackburn va depune jurământul pentru postul de guvernator pe 16 ianuarie 2027, când va trebui să elibereze postul de senator. Potrivit legislației din Tennessee, guvernatorul trebuie să numească senatorul, dacă postul devine vacant, astfel că Blackburn va fi cea care își alege succesorul.

Dacă va fi numit, Kane ar urma să păstreze funcția până în noiembrie 2028, când ar avea loc alegerile anticipate pentru ultimii 2 ani de mandat.

Potrivit The Washington Sun, el este principalul favorit, după ce a fost trezorierul campaniei electorale duse de Blackburn, iar cei doi au participat la mai multe evenimente împreună.

Glenn Jacobs este republican cu orientări libertariene. În 2018 a devenit primar în Knox County, după ce și-a învins adversarul democrat, adunând la alegeri 66,39% din voturi. A câștigat și un al doilea mandat 4 ani mai târziu, cu 55,27% din voturi.

Propulsat de cariera din wrestling

Marele atu al lui Jacobs? Este nimeni altul decât Kane, fostul luptător de wrestling din WWE, o legendă a sportului. În ring, era portretizat drept fratele vitreg al unui alt nume uriaș, The Undertaker.

A deținut centura de campion mondial și a cucerit de 12 ori titlul mondial pe echipe. A fost introdus în Hall of Fame-ul WWE în 2021.

Cei 213 cm ai săi l-au făcut perfect pentru baschet și fotbal american, pe care le-a practicat în colegiu, la Northeast Missouri State University. A participat la draft-ul din NFL din 1991, dar n-a fost ales de nicio echipă.

Un an mai târziu și-a început drumul în wrestling și, în doar 2 ani, a ajuns în WCW. În 1995 a debutat în WWF/WWE, iar 2 ani mai târziu a adoptat personajul Kane, pe care avea să-l păstreze până la finalul carierei. Ultima sa apariție a avut loc în 2022, la SummerSlam.

Susținătorul lui Trump, chiar și după condamnare

Jacobs este un susținător al lui Donald Trump, pe care l-a și apărat în 2024, după ce a fost găsit vinovat în procesul de la New York.

„Nu-mi pasă. Tot pentru Trump voi vota”, a postat Jacobs pe X.

Trump a fost condamnat în mai 2024 pentru 34 de capete de acuzare de falsificare a unor înregistrări contabile, menite să ascundă o plată de 130.000 de dolari către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels. Într-o altă postare, Jacobs a ironizat verdictul: „Și oamenii spun că wrestlingul e aranjat”.

A participat și la campania lui Trump pentru alegerile din 2024, alături de The Undertaker. Trump este, de asemenea, membru al Hall of Fame-ului WWE, unde a fost inclus în 2013.

Kane l-a susținut și în acest an, numindu-l la un miting „cel mai mare președinte din viața noastră”.

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