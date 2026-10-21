Ce se întâmplă cu Muhar Care e situația medicală a jucătorului de la FCSB, înainte de derby-ul cu Rapid

- Karlo Muhar (30 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, este apt pentru derby-ul cu Rapid, după accidentarea suferită în meciul cu FC Voluntari, scor 2-1.
- FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Căpitanul echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf a fost înlocuit la pauza partidei din etapa #12 din cauza unei probleme medicale.
Mihai Stoica a anunțat ulterior că Muhar a suferit o leziune la un deget, iar prezența sa la derby-ul cu Rapid era pusă sub semnul întrebării.
Karlo Muhar, apt pentru FCSB - Rapid!
Mijlocașul croat a efectuat mai multe investigații medicale după meciul cu FC Voluntari pentru a se stabili cât de gravă era accidentarea sa.
Veștile sunt totuși bune pentru FCSB. Muhar nu a suferit nicio fractură și va putea fi folosit în duelul de sâmbătă cu Rapid, de pe Arena Națională, anunță fanatik.ro.
Miercuri, Muhar s-a antrenat separat, iar de mâine mijlocașul va intra în programul normal de pregătire al echipei.
Laurențiu Reghecampf și-ar dori să-l folosească în continuare pe croat în fața defensivei, alături de Risto Radunovic.
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Karlo Muhar a fost transferat de FCSB în luna septembrie a acestui an, din postura de jucător liber de contract.
Mijlocașul a evoluat în 4 partide până acum pentru gruparea roș-albastră, dar nu a reușit să contribuie decisiv la niciun gol.
După succesul cu FC Voluntari, FCSB a urcat pe locul 6 în Superliga, cu 18 puncte acumulate după 12 etape. Rapid se află pe locul secund, cu 27 de puncte, la două lungimi în spatele liderului Dinamo.