Ce se întâmplă cu Muhar Care e situația medicală a jucătorului de la FCSB, înainte de derby-ul cu Rapid +20 foto
Karlo Muhar
Superliga

Ce se întâmplă cu Muhar Care e situația medicală a jucătorului de la FCSB, înainte de derby-ul cu Rapid

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 16:51
  • Karlo Muhar (30 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, este apt pentru derby-ul cu Rapid, după accidentarea suferită în meciul cu FC Voluntari, scor 2-1.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Căpitanul echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf a fost înlocuit la pauza partidei din etapa #12 din cauza unei probleme medicale.

Mihai Stoica a anunțat ulterior că Muhar a suferit o leziune la un deget, iar prezența sa la derby-ul cu Rapid era pusă sub semnul întrebării.

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Karlo Muhar, apt pentru FCSB - Rapid!

Mijlocașul croat a efectuat mai multe investigații medicale după meciul cu FC Voluntari pentru a se stabili cât de gravă era accidentarea sa.

Veștile sunt totuși bune pentru FCSB. Muhar nu a suferit nicio fractură și va putea fi folosit în duelul de sâmbătă cu Rapid, de pe Arena Națională, anunță fanatik.ro.

Miercuri, Muhar s-a antrenat separat, iar de mâine mijlocașul va intra în programul normal de pregătire al echipei.

Laurențiu Reghecampf și-ar dori să-l folosească în continuare pe croat în fața defensivei, alături de Risto Radunovic.

FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg
FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg

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FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg FC Voluntari - FCSB. FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
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Karlo Muhar a fost transferat de FCSB în luna septembrie a acestui an, din postura de jucător liber de contract.

Mijlocașul a evoluat în 4 partide până acum pentru gruparea roș-albastră, dar nu a reușit să contribuie decisiv la niciun gol.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Karlo Muhar, conform Transfermarkt

După succesul cu FC Voluntari, FCSB a urcat pe locul 6 în Superliga, cu 18 puncte acumulate după 12 etape. Rapid se află pe locul secund, cu 27 de puncte, la două lungimi în spatele liderului Dinamo.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian în FC Voluntari - FCSB 1-2

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