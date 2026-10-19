Larisa Iordache, la Pro TV Fosta mare gimnastă, revenire neașteptată. Ce rol va ocupa la postul TV

Larisa Iordache (30 de ani) se alătură echipei Pro TV din postura de comentator TV.

Fosta sportivă va comenta Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Rotterdam.

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Fosta campioană europeană și mondială s-a retras din gimnastică în anul 2021, iar acum va fi din nou aproape de sportul pe care l-a iubit, la 5 ani distanță, într-un nou rol.

Larisa Iordache va comenta Campionatele Mondiale de Gimnastică la Pro TV

Competiția internațională debutează marți, iar fosta gimnastă va putea fi auzită pe Pro Arena și pe platforma Voyo.

„Am trăit gimnastica din interior, atât în sala de antrenament, cât şi pe podiumul marilor competiţii. Ştiu ce înseamnă emoţiile dinaintea unui concurs, presiunea unui moment important, orele nesfârşite de muncă şi, mai ales, dorinţa unui sportiv de a demonstra că poate.

De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile aşteptări, din dorinţa de a fi mai bun, de a-ţi depăşi limitele şi de a transforma anii de pregătire în câteva momente de perfecţiune.

De această dată, voi trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită, cea de comentator. Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoţie, bucurie şi multă responsabilitate”, a spus Laris Iordache, potrivit paginademedia.ro.

Campionatele Mondiale de la Rotterdam se desfăşoară în perioada 20-25 octombrie.

Laris Iordache a adunat un palmares impresionant în cariera sa, cu un total de 21 de medalii la competițiile majore, pe echipe, la sol, sărituri, bârnă sau individual compus:

Jocurile Olimpice: o medalie de bronz (2012)

o medalie de bronz (2012) Campionatele Mondiale: 4 medalii, două de argint și două de bronz

4 medalii, două de argint și două de bronz Campionatele Europene: 16 medalii, 7 de aur, 7 de argint și 2 de bronz

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