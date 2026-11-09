„Am încercat să-mi iau viața” Mărturisire tulburătoare a unui jucător din ATP: „Sunt dovada vie că lucrurile se pot îmbunătăți”
Leandro Riedi (Foto: IMAGO)
Tenis

„Am încercat să-mi iau viața” Mărturisire tulburătoare a unui jucător din ATP: „Sunt dovada vie că lucrurile se pot îmbunătăți”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 14:31
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 14:31
  • Leandro Riedi (24 de ani) a dezvăluit că a avut o tentativă de suicid.
  • Jucătorul elvețian de tenis a vorbit despre problemele de sănătate mintală cu care s-a confruntat și despre importanța sprijinului specializat.
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Fost număr 116 mondial, Riedi ocupă în prezent locul 245 în clasamentul ATP. În ultimii ani, cariera sa a fost afectată de mai multe accidentări și probleme medicale.

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Leandro Riedi dezvăluie că a avut o tentativă de suicid

În septembrie 2024, elvețianul a fost supus unei intervenții chirurgicale. Cu aproximativ două luni înainte de operație, tenismenul trecuse printr-un episod grav, despre care a ales să vorbească public abia acum.

„21 iunie 2024. O zi pe care nu o voi uita niciodată. În acea zi, viața mea s-a schimbat pentru totdeauna. Am ajuns într-un punct în care am încercat să-mi iau viața.

Nu vreau să intru în motive sau în detalii, dar vreau să vorbesc despre asta pentru că sănătatea mintală merită mult mai multă atenție.

Multă vreme am suferit de anxietate, atacuri de panică și o luptă interioară pe care cei mai mulți oameni din jurul meu nici măcar nu o puteau percepe.

Mulțumită celei mai bune asistențe profesionale pe care aș fi putut-o avea, sprijinului celor dragi și multor eforturi personale, am reușit treptat să-mi regăsesc drumul.

Astăzi mă simt extrem de mândru să pot spune că acele gânduri au dispărut. Sunt sincer fericit, sunt recunoscător că sunt în viață și privesc cu entuziasm tot ce îmi rezervă viitorul.

Această experiență mi-a schimbat modul de a vedea lucrurile. Am învățat că victoriile și succesul au foarte puțină valoare dacă nu ești bine cu tine însuți. Sănătatea mea, fericirea mea și viața mea vor fi întotdeauna mai presus de orice altceva.

Bineînțeles, viața continuă să pună piedici în cale. Corpul meu m-a trecut prin multe dificultăți de-a lungul anilor, cu mai multe operații, accidentări și reculuri.

Mai am încă provocări de înfruntat, atât fizice, cât și mentale, dar acum știu cât de important este să ai grijă de tine și să ceri ajutor atunci când ai nevoie”, a scris Riedi pe Instagram.

Data de 21 iunie 2024 va fi mereu o dată pe care o voi purta cu mine. Nu o voi uita niciodată. Găsirea unei ieșiri din acea situație a fost unul dintre cele mai grele lucruri pe care a trebuit să le fac în viața mea. Sunt incredibil de mândru de tot parcursul pe care l-am străbătut. Leandro Riedi, locul 245 mondial

Elvețianul i-a încurajat pe cei care trec prin perioade dificile să discute cu persoane apropiate și să apeleze la ajutor specializat.

„Nu împărtășesc asta pentru a stârni compasiune. O fac pentru că, dacă o singură persoană citește acest mesaj și își dă seama că nu este singură, va fi meritat.

Dacă treci printr-un moment dificil, te rog, vorbește cu cineva. Sprijină-te pe cei dragi și caută ajutor profesional. Nu există nicio rușine în a cere ajutor.

Sunt dovada vie că lucrurile se pot îmbunătăți. Nu ești singur. ❤️Lele”.

Leandro Riedi, terorizat de un spectator la US Open 2025

La finalul lunii august 2025, Riedi a spus că a fost hărțuit verbal de un spectator în timpul meciului cu Francisco Cerundolo de la US Open și a cerut ca acesta să fie scos din arenă.

Elvețianul i-a spus arbitrului de scaun: „A pariat pe mine. Acum, dacă pierd, îmi va trimite mesaje. Nu vreau să-l văd, dă-l afară din arenă! Dacă pierd, o să-mi scrie: «Ești praf, sper ca mama ta să moară».

Incidentul nu ar fi fost unul izolat. Riedi afirmând că spectatorul a repetat gestul și la alte partide ale sale.

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