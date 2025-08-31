Tensiuni la US Open: „Dă-l afară!” Jucătorul spune că e terorizat de un spectator: „A pariat pe mine, dacă pierd îmi scrie: «Sper ca mama ta să moară!»”

Leandro Riedi (23 de ani, locul 435 ATP) a cerut excluderea din arenă a unui suporter care a țipat în repetate rânduri la sportiv.

Elvețianul i-a transmis arbitrului de scaun că suporterul este un parior sportiv care l-ar hărțui verbal dacă ar pierde partida.

Mai mulți jucători de tenis s-au confruntat cu amenințări din partea pariorilor.

Leandro Riedi, reacție furibundă la adresa unui suporter care a țipat la el

Meciul dintre Leandro Riedi și Francisco Cerundolo a fost umbrit de un moment tensionat în care a fost implicat elvețianul.

În timpul unei pauze, Riedi și-a pierdut cumpătul după ce a auzit un spectator urlând la el și a țipat, la rândul său:„Taci, omule!”.

Apoi, s-a îndreptat spre arbitrul de scaun: „A pariat pe mine. Acum, dacă pierd, îmi va trimite mesaje. Nu vreau să-l văd, dă-l afară din arenă! Dacă pierd, o să-mi scrie: «Ești praf, sper ca mama ta să moară»”.

Incidentul nu este unul izolat. Leandro Riedi îl cunoaște pe suporterul respectiv, întrucât a repetat gestul și la alte meciuri ale elvețianului.

Leandro Riedi, parcurs neașteptat la US Open

Începutul ultimului Grand Slam din acest an a adus o serie de surprize. Printre acestea se numără și prestația elvețianului Leandro Riedi, aflat pe poziția 435 în clasamentul ATP.

Sportivul a reușit să ajungă până în optimile de finală de la Flushing Meadows, după ce a trecut, pe tabloul principal, de Pedro Martinez, Francisco Cerundolo și Kamil Majchrzak.

Leandro Riedi va avea o misiune dificilă în optimile de finală. Adversarul elvețianului este australianul Alex de Minaur, clasat pe locul 8 în ierarhia ATP.

Leandro Riedi a câștigat, la nivel de juniori, Australian Open 2020.

Elina Svitolina, ținta amenințărilor pariorilor

Mai mulți jucători profesioniști de tenis au fost victimele hărțuirii online din partea pariorilor. Printre cele mai mediatizate cazuri din ultima perioadă este cel al Elinei Svitolina.

La sfârșitul partidei pierdute, împotriva lui Naomi Osaka, în sferturile de finală ale turneului National Rogers Bank Open, 2-6, 2-6, sportiva a fost asaltată cu mesaje în care pariorii îi doreau moartea.

O parte dintre mesajele primite făceau referire inclusiv la conflictul dintre țara sa natală, Ucraina, și Rusia. De asemenea, o altă parte dintre mesaje au avut conotații rasiste, iar ținta a fost soțul sportivei, francezul Gael Monfils.

Pentru toți pariorii: sunt mamă înainte de a fi sportivă. Felul în care vorbiți cu femeile, cu mamele, este rușinos. Dacă mamele voastre ar vedea mesajele voastre, ar fi dezgustate Elina Svitolina, jucătoare de tenis

