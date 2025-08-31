Tensiuni la US Open: „Dă-l afară!” Jucătorul spune că e terorizat de un spectator: „A pariat pe mine, dacă pierd îmi scrie: «Sper ca mama ta să moară!»”
Leandro Riedi FOTO: Imago
Tenis

Tensiuni la US Open: „Dă-l afară!” Jucătorul spune că e terorizat de un spectator: „A pariat pe mine, dacă pierd îmi scrie: «Sper ca mama ta să moară!»”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 12:28
alt-text Actualizat: 31.08.2025, ora 12:31
  • Leandro Riedi (23 de ani, locul 435 ATP) a cerut excluderea din arenă a unui suporter care a țipat în repetate rânduri la sportiv.
  • Elvețianul i-a transmis arbitrului de scaun că suporterul este un parior sportiv care l-ar hărțui verbal dacă ar pierde partida.

Mai mulți jucători de tenis s-au confruntat cu amenințări din partea pariorilor.

Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește și
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește mai mult
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak

Leandro Riedi, reacție furibundă la adresa unui suporter care a țipat la el

Meciul dintre Leandro Riedi și Francisco Cerundolo a fost umbrit de un moment tensionat în care a fost implicat elvețianul.

În timpul unei pauze, Riedi și-a pierdut cumpătul după ce a auzit un spectator urlând la el și a țipat, la rândul său:„Taci, omule!”.

Apoi, s-a îndreptat spre arbitrul de scaun: „A pariat pe mine. Acum, dacă pierd, îmi va trimite mesaje. Nu vreau să-l văd, dă-l afară din arenă! Dacă pierd, o să-mi scrie: «Ești praf, sper ca mama ta să moară»”.

Incidentul nu este unul izolat. Leandro Riedi îl cunoaște pe suporterul respectiv, întrucât a repetat gestul și la alte meciuri ale elvețianului.

Leandro Riedi, parcurs neașteptat la US Open

Începutul ultimului Grand Slam din acest an a adus o serie de surprize. Printre acestea se numără și prestația elvețianului Leandro Riedi, aflat pe poziția 435 în clasamentul ATP.

Sportivul a reușit să ajungă până în optimile de finală de la Flushing Meadows, după ce a trecut, pe tabloul principal, de Pedro Martinez, Francisco Cerundolo și Kamil Majchrzak.

Leandro Riedi va avea o misiune dificilă în optimile de finală. Adversarul elvețianului este australianul Alex de Minaur, clasat pe locul 8 în ierarhia ATP.

  • Leandro Riedi a câștigat, la nivel de juniori, Australian Open 2020.

Elina Svitolina, ținta amenințărilor pariorilor

Mai mulți jucători profesioniști de tenis au fost victimele hărțuirii online din partea pariorilor. Printre cele mai mediatizate cazuri din ultima perioadă este cel al Elinei Svitolina.

La sfârșitul partidei pierdute, împotriva lui Naomi Osaka, în sferturile de finală ale turneului National Rogers Bank Open, 2-6, 2-6, sportiva a fost asaltată cu mesaje în care pariorii îi doreau moartea.

O parte dintre mesajele primite făceau referire inclusiv la conflictul dintre țara sa natală, Ucraina, și Rusia. De asemenea, o altă parte dintre mesaje au avut conotații rasiste, iar ținta a fost soțul sportivei, francezul Gael Monfils.

Pentru toți pariorii: sunt mamă înainte de a fi sportivă. Felul în care vorbiți cu femeile, cu mamele, este rușinos. Dacă mamele voastre ar vedea mesajele voastre, ar fi dezgustate Elina Svitolina, jucătoare de tenis

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Suspendat 5 ani Tenismenul a jucat la pariuri sportive și a recurs la intimidări și amenințări
Tenis
10:11
Suspendat 5 ani Tenismenul a jucat la pariuri sportive și a recurs la intimidări și amenințări
Citește mai mult
Suspendat 5 ani Tenismenul a jucat la pariuri sportive și a recurs la intimidări și amenințări
Karolina Muchova, hărțuită A strigat spre lojă și a început să plângă în timpul meciului cu Sorana Cîrstea: „Nu a avut legătură cu tenisul”
Tenis
21:45
Karolina Muchova, hărțuită A strigat spre lojă și a început să plângă în timpul meciului cu Sorana Cîrstea: „Nu a avut legătură cu tenisul”
Citește mai mult
Karolina Muchova, hărțuită A strigat spre lojă și a început să plângă în timpul meciului cu Sorana Cîrstea: „Nu a avut legătură cu tenisul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
pariuri sportive suporteri us open leandro riedi
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:25
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share