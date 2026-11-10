Lewis Hamilton (41 de ani) a călătorit în Egipt, unde s-a asigurat că proviziile și ajutoarele destinate cetățenilor din Fâșia Gaza sunt livrate în mod corespunzător.

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Pilotul britanic este implicat în diverse proiecte caritabile, iar acum a mers în orașul El Arish, din peninsula Sinai, o localitate apropiată de Gaza de unde ajutoarele pleacă spre regiunea afectată de război.

Lewis Hamilton, vizită în Egipt pentru ajutorul oamenilor din Gaza

Pilotul Ferrari a mers la punctul de trecere al frontierei de la Rafah, dar și la depozitele de ajutoare ale autorităților egiptene din El Arish.

Hamilton a fost informat cu privire la modul în care ajutoarele umanitare, dar și cele de urgență, sunt pregătite și coordonate înainte de a fi trimise în Fâșia Gaza, conform unui anunț al Guvernatorului Sinaiului de Nord, informează reuters.com.

Lewis Hamilton este implicat adesea în acordarea de ajutor pentru cauze umanitare și caritabile. În 2021, englezul a fondat Mission 44, o organizație caritabilă care are ca scop sprijinirea tinerilor și îmbunătățirea accesului la educație și la oportunități de angajare.

Printre inițiativele sale se numără și sprijinul acordat persoanelor afectate de conflicte și războaie.

În Formula 1, Hamilton ocupă locul 4 în clasamentul piloților, cu 261 de puncte, în spatele campionului mondial Kimi Antonelli, al lui George Russell și Max Verstappen, cu 3 curse înaintea finalului de sezon.

Hamilton a câștigat o singură cursă în acest sezon alături de Ferrari, Marele Premiu al Spaniei.

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