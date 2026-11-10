Regretatul Mircea Lucescu anunța, în august 2024, că vrea să construiască nucleul echipei naționale din campionatul intern.

Gică Hagi a început mandatul cu 17 convocări din Liga 1, dar și-a schimbat repede strategia. Nu mai merge la meciurile din Superliga, preferă să urmărească mai mult stranierii.

România va juca sâmbătă, cu Polonia, de la ora 21:45, pe Arena Națională, iar marți va întâlni Bosnia, de la aceeași oră, la Zenica. Ambele partide vor fi în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Gică Hagi (61 de ani) a pornit cu încredere în fotbalul intern, dar s-a lovit repede de limitele lui.

Noul selecționer a renunțat să mai urmărească din tribune meciurile din Superliga și admite că a preferat să-și concentreze atenția asupra jucătorilor din străinătate.

Gică Hagi a abandonat proiectul lui Mircea Lucescu! De ce nu mai mizează pe Liga 1 pentru națională

Schimbarea de strategie vine la doar câteva luni după ce Hagi începuse mandatul cu o abordare care semăna foarte mult cu proiectul predecesorului său, Mircea Lucescu.

Legendarul antrenor își propusese să formeze nucleul reprezentativei din campionatul intern.

„Nu poți să faci o națională puternică fără cluburi puternice. E imposibil. Nu poți să faci o echipă națională puternică aducând jucători din toate colțurile lumii. Eu mizez și sper ca nucleul echipei naționale să apară în campionatul intern.

Şi sper ca el să crească pentru că a început o rivalitate pozitivă în tot campionatul, văd o altă generaţie de conducători de club care îşi doresc performanţă”, declara plin de optimism Mircea Lucescu, în august 2024, la prezentarea oficială ca selecționer.

Hagi a început cu 17 jucători din Liga 1

La începutul mandatului, Gică Hagi a transmis un semnal asemănător.

Pentru prima acțiune, amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1) din iunie, a convocat 32 de fotbaliști, dintre care 17 evoluau în campionatul intern:

Aioani, Târnovanu, Rus, Coubiș, Matei Ilie, Mihai Popescu, Borza, Cicâldău, Screciu, Băluță, David Matei, Florin Tănase, Darius Olaru, Cîrjan, Moruțan, Baiaram și Alexandru Dobre.

Cu Polonia și Bosnia au mai rămas 8

Selecționerul a mers și la numeroase partide din Superliga pentru a-i urmări direct pe jucătorii români. Apoi, treptat, numărul fotbaliștilor din campionatul intern a scăzut.

La primele patru meciuri oficiale din mandat, cele din Liga Națiunilor, Hagi a convocat 9 jucători din Liga 1, într-un lot de 33 de fotbaliști.

România a pierdut toate cele patru partide: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, dubla cu Polonia și Bosnia, numărul fotbaliștilor din campionatul intern a ajuns la numai 8.

Universitatea Craiova are 5 jucători în lot

Cinci dintre aceștia provin de la Universitatea Craiova, campioana României și liderul la zi din Supeliga:

Laurențiu Popescu, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Tudor Băluță și Alexandru Cicâldău.

Ceilalți sunt Ștefan Târnovanu (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo) și Olimpiu Moruțan (Rapid).

„Am vrut să mă conectez mai mult cu jucătorii de afară”

Cea mai clară dovadă a schimbării de abordare este chiar explicația oferită de Gică Hagi pentru absența sa din tribunele stadioanelor din România, după eșecurile usturătoare din Liga Națiunilor.

La conferința de presă susținută luni, 9 noiembrie, selecționerul a recunoscut că a preferat să urmărească mai multe meciuri de acasă, atât din campionatul intern, cât și din străinătate.

„Am mers foarte mult la meciuri în Divizia A, am văzut multe partide, dar am preferat să stau mai mult acasă pentru a urmări și analiza mai multe meciuri, atât din campionat, cât și pe cele ale jucătorilor de afară.

Au contat și rezultatele înregistrate. A fost alegerea mea să stau mai mult acasă. Am vrut să mă conectez mai bine cu jucătorii de afară”, a declarat Hagi.

Hagi reclamă lipsa atacanților români din Liga 1: „Majoritatea sunt numai străini”

Selecționerul a identificat și una dintre cele mai mari probleme ale campionatului intern: numărul redus de atacanți români care pot reprezenta soluții pentru echipa națională.

Hagi susține că echipele importante din Superliga folosesc preponderent atacanți străini, motiv pentru care îi este greu să găsească alternative atunci când lipsesc principalele variante ale naționalei în ofensivă: Denis Drăguș, Louis Munteanu, Florinel Coman sau Daniel Bîrligea.

„Sunt jucători talentați la toate echipele bune din România, îi monitorizăm. Totul depinde însă și de numărul străinilor din fiecare echipă. În cazul atacanților, situația este mai dificilă, pentru că majoritatea sunt străini.

Din păcate, cele mai bune echipe din România au în componență aproape numai atacanți străini. Încercăm să găsim soluții”, a explicat selecționerul.

Pentru mine, degeaba un fotbalist joacă foarte bine la echipa de club, dar nu joacă la echipa națională. Fotbalul este o variabilă, dar noi trebuie să obținem rezultate. Chiar dacă presiunea este mare, trebuie să ne concentrăm pe calitatea jocului pentru a schimba lucrurile. Gheorghe Hagi, selecționer România

Șase jucători convocați din Liga 1 la prima acțiune au ajuns între timp în străinătate

Reducerea numărului de convocări din Liga 1 are și o altă explicație. O parte dintre fotbaliștii pe care Hagi îi convocase din Liga 1 la primele acțiuni au plecat între timp în campionate din străinătate.

Andrei Coubiș a ajuns la Lincoln City, Matei Ilie s-a transferat la Kasimpașa, Andrei Borza a plecat la Corum, Darius Olaru a semnat cu Union Saint-Gilloise, Florin Tănase a ajuns la Omonia, iar Daniel Bîrligea a fost transferat la Frosinone.

În sens invers, Denis Drăguș a revenit în România, fiind transferat de la Trabzonspor la FCSB.

Fotbaliștii din campionatul intern ieșiți din lotul naționalei după primele acțiuni

De asemenea, șase fotbaliști care au fost convocați la acțiunile precedente nu se mai regăsesc în actualul lot:

Marian Aioani, Adrian Rus, Mihai Popescu, David Matei, Ștefan Baiaram și Alexandru Dobre. Adrian Rus vine după o accidentare, iar David Matei a fost lăsat să evolueze pentru reprezentativa U20.

Lucescu a inversat raportul: jucătorii din Liga 1 au depășit stranierii

Mircea Lucescu a apelat la jucători din campionatul intern pe parcursul mandatului, însă ponderea acestora în lot a crescut treptat.

La primele acțiuni din Liga Națiunilor, fostul selecționer s-a bazat mai mult pe fotbaliști care evoluau în străinătate.

La primele acțiuni, dubla cu Kosovo și Lituania, urmată de meciurile cu Cipru și Lituania, a convocat 25 de jucători: 16 stranieri și doar 9 din Liga 1.

Spre finalul mandatului, raportul s-a inversat. De exemplu, pentru barajul cu Turcia (0-1), decisiv pentru calificarea la CM 2026, Lucescu a chemat 26 de fotbaliști, dintre care 14 evoluau în Liga 1, iar 12 la cluburi din străinătate.

35 de jucători din Liga 1 și 25 de stranieri au fost convocați de Lucescu

În cele 17 meciuri conduse de Mircea Lucescu în perioada septembrie 2024 - martie 2026, dintre care 15 oficiale și două amicale, selecționerul a convocat 35 de fotbaliști din Liga 1 și 25 de stranieri.

Dintre cei 35 din Liga 1, doar 16 au fost titulari cel puțin o dată.

FCSB, clubul din Liga 1 cu cei mai mulți jucători convocați în mandatul lui Lucescu

FCSB, care venea după o campanie europeană remarcabilă, a fost principala furnizoare, cu 9 jucători convocați.

Au urmat Rapid și Universitatea Craiova, cu câte 6 fotbaliști, Dinamo, U Cluj și CFR Cluj, cu câte 3, Farul Constanța, cu 2, respectiv Hermannstadt, FC Argeș și UTA, cu câte unul.

Barajul cu Turcia, 9 stranieri titulari și doar doi jucători din Liga 1

Numărul convocărilor din campionatul intern nu s-a reflectat însă și în formula de start.

Spre exemplu, în meciu cu Turcia, de la Istanbul, în primul „11” s-au regăsit doar doi jucători din campionatul intern: Nicușor Bancu și Daniel Bîrligea.

În finalul meciului au mai intrat Florin Tănase, Ștefan Baiaram și David Miculescu.

Cei 35 de jucători din Liga 1 convocați de Mircea Lucescu

Portari (4)

Ștefan Târnovanu - FCSB

Laurențiu Popescu - Universitatea Craiova

Marian Aioani - Rapid

Cătălin Căbuz – FC Argeș

Fundași (14)

Cristian Manea (fundaș dreapta) - Rapid

Nicușor Bancu (fundaș stânga) - Universitatea Craiova

Raul Opruț (fundaș stânga) - Dinamo

Valentin Crețu (fundaș stânga) - FCSB

Alexandru Chipciu (fundaș stânga) - U Cluj

Kevin Ciubotaru (fundaș stânga) - Hermannstadt

Mihai Popescu (fundaș central) - FCSB

Matei Ilie (fundaș central) - CFR Cluj

Alexandru Pașcanu (fundaș central) - Rapid

Adrian Rus (fundaș central) - Universitatea Craiova

Denis Ciobotariu (fundaș central) - Rapid

Vladimir Screciu (fundaș central) - Universitatea Craiova

Iulian Cristea (fundaș central) - U Cluj

Andrei Coubiș (fundaș central) – U Cluj

Mijlocași (7)

Victor Dican (mijlocaș defensiv) - Farul

Adrian Șut (mijlocaș defensiv) - FCSB

Vlad Chiricheș FCSB (mijlocaș defensiv) - FCSB

Andrei Artean (mijlocaș defensiv) - CFR Cluj

Darius Olaru (mijlocaș ofensiv) - FCSB

Florin Tănase (mijlocaș ofensiv) - FCSB

Cătălin Cîrjan (mijlocaș central) - Dinamo

Atacanți (10)

Daniel Bîrligea (atacant) - FCSB

Louis Munteanu (atacant) - CFR Cluj

Denis Alibec (atacant) - Farul

Alexandru Dobre (extremă dreapta) - Rapid

Alexandru Mitriță (extremă dreapta) - Universitatea Craiova

Dennis Politic (extremă stânga) - Dinamo

Claudiu Petrila (extremă stânga) - Rapid

David Miculescu (extremă stânga) - FCSB

Ștefan Baiaram (extremă stânga) - Universitatea Craiova

Marius Coman (UTA Arad)

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