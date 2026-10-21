Liga Campionilor, etapa #3 Prima victorie pentru Interul lui Chivu. Manchester United, umilită de Como + 4 goluri în Bayern - Arsenal

- Bayern Munchen și Arsenal au remizat, scor 2-2, în derby-ul de miercuri seară din etapa #3 a Ligii Campionilor.
- Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a învins-o pe Șahtior Donețk cu 1-0.
- Toate partidele din Liga Campionilor sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
Pe lângă Chivu, România a fost reprezentată și de Istvan Kovacs (42 de ani), care a arbitrat meciul câștigat de Real Madrid cu RB Leipzig, scor 4-1, pe stadionul Santiago Bernabéu.
Como - Manchester United 4-1
- Au marcat: N. Paz (min. 2, min. 57), Douvikas (min. 49), J. Ramon (min. 76) / Zirkzee (min. 90+1)
- Arbitru: Sven Jablonski (Germania)
- Stadion: Giuseppe Sinigaglia
Lille - Galatasaray 2-4
- Au marcat: Diaoune (min. 7, min. 39) / Akgun (min. 2), Batrakov (min. 44), Ozer (min. 52, autogol), Osimhen (min. 61)
- Arbitru: Rade Obrenovic (Slovenia)
- Stadion: Pierre-Mauroy
Bayern - Arsenal 2-2
- Au marcat: Davies (min. 35), H. Kane (min. 61) / E. Eze (min. 25), Rice (min. 82)
- Arbitru: Davide Massa
- Stadion: Allianz Arena
Real Madrid - RB Leipzig 4-1
- Au marcat: B. Silva (min. 43), A. Guler (min. 52), Mbappe (min. 83), Diomande (min. 87) / T. Gomis (min. 85)
- Arbitru: Istvan Kovacs
- Stadion: Santiago Bernabeu
Inter - Șahtior Donețk 1-0
- A marcat: C. Augusto (min. 77)
- Arbitru: Harm Osmers (Germania)
- Stadion: San Siro
Aston Villa - Viking 3-1
- Au marcat: Barkey (min. 23), Buendia (min. 37), Heggheim (min. 62, autogol)
- Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria)
- Stadion: Villa Park
Betis - Feyenoord 1-0
- A marcat: Isco (min. 59)
- Arbitru: Simone Sozza
- Stadion: La Cartuja
Club Brugge - Lens 3-0
- Au marcat: Vanaken (min. 45+3), Seys (min. 50), C. Fotbs (min. 72)
- Arbitru: Luis Godinho
- Stadion: Jan Breydel
Sporting - LASK Linz 2-3
Au marcat: L. Suarez (min. 5, min. 89) / C. Lang (min. 15), Kalajdzic (min. 63), Danek (min. 68)
- Arbitru: Nicholas Walsh (Scoția)
- Stadion: Jose Alvalade
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|PSG
|3
|9
|2
|Aston Villa
|3
|9
|3
|Liverpool
|3
|9
|4
|Real Madrid
|3
|9
|5
|Betis
|3
|9
|6
|Stuttgart
|3
|7
|7
|Arsenal
|3
|7
|8
|Barcelona
|3
|6
|9
|Como
|3
|6
|10
|Manchester City
|3
|6
|11
|Sporting
|3
|6
|12
|Club Brugge
|3
|6
|13
|Dortmund
|3
|6
|14
|Bayern
|3
|5
|15
|AS Roma
|3
|4
|16
|Atletico Madrid
|3
|4
|17
|Șahtior Donețk
|3
|4
|18
|PSV
|3
|4
|19
|Villarreal
|3
|3
|20
|Manchester United
|3
|3
|21
|Inter
|3
|3
|22
|Napoli
|3
|3
|23
|Galatasaray
|3
|3
|24
|Sabah FC
|3
|3
|25
|Feyenoord
|3
|3
|26
|Lens
|3
|3
|27
|Bodo/Glimt
|3
|3
|28
|AEK Atena
|3
|3
|29
|RB Leipzig
|3
|3
|30
|Fenerbahce
|3
|2
|31
|Slavia Praga
|3
|1
|32
|Viking
|3
|1
|33
|LASK
|2
|0
|34
|FC Porto
|3
|0
|35
|Lille
|3
|0
|36
|Slovan Bratislava
|3
|0