Liga Campionilor, etapa #3 Prima victorie pentru Interul lui Chivu. Manchester United, umilită de Como + 4 goluri în Bayern - Arsenal
Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Liga Campionilor, etapa #3 Prima victorie pentru Interul lui Chivu. Manchester United, umilită de Como + 4 goluri în Bayern - Arsenal

alt-text Alexandru Smeu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 23:55
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 00:07
  • Bayern Munchen și Arsenal au remizat, scor 2-2, în derby-ul de miercuri seară din etapa #3 a Ligii Campionilor.
  • Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a învins-o pe Șahtior Donețk cu 1-0.
  • Toate partidele din Liga Campionilor sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar cele mai interesante în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
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Pe lângă Chivu, România a fost reprezentată și de Istvan Kovacs (42 de ani), care a arbitrat meciul câștigat de Real Madrid cu RB Leipzig, scor 4-1, pe stadionul Santiago Bernabéu.

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Como - Manchester United 4-1

  • Au marcat: N. Paz (min. 2, min. 57), Douvikas (min. 49), J. Ramon (min. 76) / Zirkzee (min. 90+1)
  • Arbitru: Sven Jablonski (Germania)
  • Stadion: Giuseppe Sinigaglia

Lille - Galatasaray 2-4

  • Au marcat: Diaoune (min. 7, min. 39) / Akgun (min. 2), Batrakov (min. 44), Ozer (min. 52, autogol), Osimhen (min. 61)
  • Arbitru: Rade Obrenovic (Slovenia)
  • Stadion: Pierre-Mauroy

Bayern - Arsenal 2-2

  • Au marcat: Davies (min. 35), H. Kane (min. 61) / E. Eze (min. 25), Rice (min. 82)
  • Arbitru: Davide Massa
  • Stadion: Allianz Arena

Real Madrid - RB Leipzig 4-1

  • Au marcat: B. Silva (min. 43), A. Guler (min. 52), Mbappe (min. 83), Diomande (min. 87) / T. Gomis (min. 85)
  • Arbitru: Istvan Kovacs
  • Stadion: Santiago Bernabeu

Inter - Șahtior Donețk 1-0

  • A marcat: C. Augusto (min. 77)
  • Arbitru: Harm Osmers (Germania)
  • Stadion: San Siro

Aston Villa - Viking 3-1

  • Au marcat: Barkey (min. 23), Buendia (min. 37), Heggheim (min. 62, autogol)
  • Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria)
  • Stadion: Villa Park

Betis - Feyenoord 1-0

  • A marcat: Isco (min. 59)
  • Arbitru: Simone Sozza
  • Stadion: La Cartuja

Club Brugge - Lens 3-0

  • Au marcat: Vanaken (min. 45+3), Seys (min. 50), C. Fotbs (min. 72)
  • Arbitru: Luis Godinho
  • Stadion: Jan Breydel

Sporting - LASK Linz 2-3

Au marcat: L. Suarez (min. 5, min. 89) / C. Lang (min. 15), Kalajdzic (min. 63), Danek (min. 68)

  • Arbitru: Nicholas Walsh (Scoția)
  • Stadion: Jose Alvalade

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipăMeciuriPuncte
1PSG39
2Aston Villa39
3Liverpool39
4Real Madrid39
5Betis39
6Stuttgart37
7Arsenal37
8Barcelona36
9Como36
10Manchester City36
11Sporting36
12Club Brugge36
13Dortmund36
14Bayern35
15AS Roma34
16Atletico Madrid34
17Șahtior Donețk34
18PSV34
19Villarreal33
20Manchester United33
21Inter33
22Napoli33
23Galatasaray33
24Sabah FC33
25Feyenoord33
26Lens33
27Bodo/Glimt33
28AEK Atena33
29RB Leipzig33
30Fenerbahce32
31Slavia Praga31
32Viking31
33LASK20
34FC Porto30
35Lille30
36Slovan Bratislava30

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