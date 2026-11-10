9 luni, 9 operații FOTO+VIDEO. Lindsey Vonn refuză să renunțe la schi: a trecut de la rochia de gală direct sub bisturiu

Schioarea americană Lindsey Vonn (42 de ani) a fost supusă celei de-a noua intervenții chirurgicale la piciorul stâng, sperând că aceasta va fi ultima etapă medicală majoră după accidentarea gravă suferită la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina.

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Operația a avut ca scop îndepărtarea plăcilor și șuruburilor metalice montate anterior pentru fixarea tibiei, precum și reconstrucția ligamentului încrucișat anterior (LIA).

Lindsey Vonn a trecut prin a noua operație la picior: „Nu vreau să închid ușa curselor”

Cu doar câteva zile înainte de internare, sportiva a participat la gala LACMA Art+Film din Los Angeles, unde a purtat o rochie Gucci și a ținut să marcheze momentul pe rețelele sociale: „Aseară (n.r. sâmbătă), tocuri înalte pentru ultima oară într-o perioadă lungă... așa că trebuia să profit la maximum”.

Înaintea intervenției de luni, 9 noiembrie, Vonn a explicat detaliile procedurii:

„Practic îndepărtăm toate piesele metalice pentru a putea pune un nou ligament încrucișat anterior, fiindcă încă nu am ligament. Din cauza tuturor plăcilor, pur și simplu nu l-am putut pune.

Așa că am așteptat toate aceste nouă luni ca osul să se vindece și să putem repara ligamentul, iar oasele mele s-au vindecat, ceea ce este o veste grozavă”.

Pe contul său de Instagram, Vonn a împărtășit emoțiile din ziua internării:

„Ziua operației… Această zi a planat asupra calendarului meu de ceva vreme… și în sfârșit a sosit momentul. Am fost agitată și anxioasă din cauza asta… dar în același timp entuziasmată că, sper eu, voi lăsa totul în urmă.

Aceasta va fi a noua mea operație și mă rog să fie ultima. Încă sunt lucruri care s-ar putea schimba în timpul operației, așa că va trebui să așteptăm să vedem cum decurg lucrurile, dar vă voi ține la curent cu progresele mele când ies din operație și mă recuperez.

Sunt pe cele mai bune mâini și sunt recunoscătoare pentru ajutorul medicilor, fizioterapeutului, asistentelor și personalului medical.

Vă mulțumesc din nou pentru tot sprijinul din ultimele nouă luni. A însemnat enorm pentru mine să primesc atât de multă dragoste și încurajare. Așa cum a spus mama mea: «Azi e o altă zi grozavă!»… Sper că are dreptate”.

Într-un alt mesaj video, ea a adăugat: „Țineți-mi pumnii. Azi va fi o zi mare, dar am prietenii și familia alături de mine. Totul va merge excelent. Dar, desigur, vă apreciez întotdeauna sprijinul”.

După această procedură, schioarea intră într-o nouă perioadă de recuperare de 6 până la 9 luni, întrucât găurile lăsate în os după extragerea șuruburilor trebuie să se închidă.

Inclusă recent în lotul echipei de schi alpin a Statelor Unite pentru sezonul 2026/27, Vonn nu a exclus o posibilă revenire pe pârtie, potrivit usatoday.com:

Sunt multe întrebări fără răspuns în mintea mea și încă încerc să procesez totul. Nu vreau să închid ușa curselor. Cred că trebuie să fiu la 100% și vreau să revin pe munte înainte de a lua această decizie. Lindsey Vonn, schioare

Accidentul dramatic suferit de Lindsey Vonn

Problemele au început la Jocurile Olimpice din februarie. Vonn își rupsese ligamentul încrucișat anterior cu o săptămână înaintea competiției, însă a decis să concureze. La doar 13 secunde după startul finalei de coborâre, americanca a căzut violent pe pârtie.

Impactul s-a soldat cu o fractură complexă de tibie, fractură de platou tibial și cap de peroneu, gleznă dreaptă ruptă și o complicație severă: sindromul de compartiment.

Presiunea acumulată la nivelul piciorului a pus în pericol vascularizarea țesuturilor, existând riscul amputării.

Membrul i-a fost salvat prin intervenția de urgență a medicului Tom Hackett, care a efectuat o fasciotomie, deschizând ambele părți ale piciorului pentru a elibera presiunea.

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