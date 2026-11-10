9 luni, 9 operații FOTO+VIDEO. Lindsey Vonn refuză să renunțe la schi: a trecut de la rochia de gală direct sub bisturiu +12 foto
Lindsey Vonn la gala LACMA Art+Film din Los Angeles (FOTO: Instagram @lindseyvonn)
Alte sporturi

9 luni, 9 operații FOTO+VIDEO. Lindsey Vonn refuză să renunțe la schi: a trecut de la rochia de gală direct sub bisturiu

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 14:12
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 14:16
  • Schioarea americană Lindsey Vonn (42 de ani) a fost supusă celei de-a noua intervenții chirurgicale la piciorul stâng, sperând că aceasta va fi ultima etapă medicală majoră după accidentarea gravă suferită la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Operația a avut ca scop îndepărtarea plăcilor și șuruburilor metalice montate anterior pentru fixarea tibiei, precum și reconstrucția ligamentului încrucișat anterior (LIA).

A refuzat naționala! Un star european l-a anunțat pe selecționer că nu vine la lot. Reacția furioasă a antrenorului
Citește și
A refuzat naționala! Un star european l-a anunțat pe selecționer că nu vine la lot. Reacția furioasă a antrenorului
Citește mai mult
A refuzat naționala! Un star european l-a anunțat pe selecționer că nu vine la lot. Reacția furioasă a antrenorului

Lindsey Vonn a trecut prin a noua operație la picior: „Nu vreau să închid ușa curselor”

Cu doar câteva zile înainte de internare, sportiva a participat la gala LACMA Art+Film din Los Angeles, unde a purtat o rochie Gucci și a ținut să marcheze momentul pe rețelele sociale: „Aseară (n.r. sâmbătă), tocuri înalte pentru ultima oară într-o perioadă lungă... așa că trebuia să profit la maximum”.

Lindsey Vonn la gala LACMA Art+Film din Los Angeles (FOTO: Instagram @lindseyvonn)
Lindsey Vonn la gala LACMA Art+Film din Los Angeles (FOTO: Instagram @lindseyvonn)

Galerie foto (12 imagini)

Lindsey Vonn la gala LACMA Art+Film din Los Angeles (FOTO: Instagram @lindseyvonn) Lindsey Vonn la gala LACMA Art+Film din Los Angeles (FOTO: Instagram @lindseyvonn) Lindsey Vonn la gala LACMA Art+Film din Los Angeles (FOTO: Instagram @lindseyvonn) Lindsey Vonn la gala LACMA Art+Film din Los Angeles (FOTO: Instagram @lindseyvonn) Lindsey Vonn la gala LACMA Art+Film din Los Angeles (FOTO: Instagram @lindseyvonn)
+12 Foto
labels.photo-gallery

Înaintea intervenției de luni, 9 noiembrie, Vonn a explicat detaliile procedurii:

„Practic îndepărtăm toate piesele metalice pentru a putea pune un nou ligament încrucișat anterior, fiindcă încă nu am ligament. Din cauza tuturor plăcilor, pur și simplu nu l-am putut pune.

Așa că am așteptat toate aceste nouă luni ca osul să se vindece și să putem repara ligamentul, iar oasele mele s-au vindecat, ceea ce este o veste grozavă”.

Pe contul său de Instagram, Vonn a împărtășit emoțiile din ziua internării:

„Ziua operației… Această zi a planat asupra calendarului meu de ceva vreme… și în sfârșit a sosit momentul. Am fost agitată și anxioasă din cauza asta… dar în același timp entuziasmată că, sper eu, voi lăsa totul în urmă.

Aceasta va fi a noua mea operație și mă rog să fie ultima. Încă sunt lucruri care s-ar putea schimba în timpul operației, așa că va trebui să așteptăm să vedem cum decurg lucrurile, dar vă voi ține la curent cu progresele mele când ies din operație și mă recuperez.

Sunt pe cele mai bune mâini și sunt recunoscătoare pentru ajutorul medicilor, fizioterapeutului, asistentelor și personalului medical.

Vă mulțumesc din nou pentru tot sprijinul din ultimele nouă luni. A însemnat enorm pentru mine să primesc atât de multă dragoste și încurajare. Așa cum a spus mama mea: «Azi e o altă zi grozavă!»… Sper că are dreptate”.

Într-un alt mesaj video, ea a adăugat: „Țineți-mi pumnii. Azi va fi o zi mare, dar am prietenii și familia alături de mine. Totul va merge excelent. Dar, desigur, vă apreciez întotdeauna sprijinul”.

După această procedură, schioarea intră într-o nouă perioadă de recuperare de 6 până la 9 luni, întrucât găurile lăsate în os după extragerea șuruburilor trebuie să se închidă.

Inclusă recent în lotul echipei de schi alpin a Statelor Unite pentru sezonul 2026/27, Vonn nu a exclus o posibilă revenire pe pârtie, potrivit usatoday.com:

Sunt multe întrebări fără răspuns în mintea mea și încă încerc să procesez totul. Nu vreau să închid ușa curselor. Cred că trebuie să fiu la 100% și vreau să revin pe munte înainte de a lua această decizie. Lindsey Vonn, schioare

Accidentul dramatic suferit de Lindsey Vonn

Problemele au început la Jocurile Olimpice din februarie. Vonn își rupsese ligamentul încrucișat anterior cu o săptămână înaintea competiției, însă a decis să concureze. La doar 13 secunde după startul finalei de coborâre, americanca a căzut violent pe pârtie.

Impactul s-a soldat cu o fractură complexă de tibie, fractură de platou tibial și cap de peroneu, gleznă dreaptă ruptă și o complicație severă: sindromul de compartiment.

Presiunea acumulată la nivelul piciorului a pus în pericol vascularizarea țesuturilor, existând riscul amputării.

Membrul i-a fost salvat prin intervenția de urgență a medicului Tom Hackett, care a efectuat o fasciotomie, deschizând ambele părți ale piciorului pentru a elibera presiunea.

Galerie foto (8 imagini)

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Cineva minte”. Reacțiile magistraților nominalizați la Cotroceni după ce au fost cercetați disciplinar și chemați de Nicușor Dan să demonstreze că au dreptate
„Cineva minte”. Reacțiile magistraților nominalizați la Cotroceni după ce au fost cercetați disciplinar și chemați de Nicușor Dan să demonstreze că au dreptate
„Cineva minte”. Reacțiile magistraților nominalizați la Cotroceni după ce au fost cercetați disciplinar și chemați de Nicușor Dan să demonstreze că au dreptate
accidentare operatie ruptura de ligamente schi alpin Lindsey Vonn
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:54
Nu vrea jucători de națională Patronul FCSB a exclus transferul „tricolorului”: „Nu mă interesează”
Nu vrea jucători de națională  Patronul FCSB a exclus transferul „tricolorului”: „Nu mă interesează”
18:24
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
18:45
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
18:00
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Top stiri
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Superliga
18:00
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Citește mai mult
„MM nu va mai conduce, pentru că nu știe!” Gigi Becali îi schimbă rolul lui Reghecampf: „Fii Ferguson!”
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Nationala
18:24
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu, chiar în ziua meciului România - Polonia
Citește mai mult
Primăria a respins protestul A refuzat avizarea mișcării pro-Georgescu,  chiar în ziua meciului România - Polonia
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Ciclism
18:45
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
Citește mai mult
Triplu medaliat olimpic, acuzat de rasism Exclus din lotul pentru Mondiale, după ce le-ar fi trimis coechipierilor mesaje scandaloase despre un alt coleg
FOTO | "Casa cu Iederă" din Cotroceni, superb poem de toamnă. Una dintre cele mai frumoase și mai fotografiate clădiri din București e pe strada Doctor Staicovici
B365
10.11
FOTO | "Casa cu Iederă" din Cotroceni, superb poem de toamnă. Una dintre cele mai frumoase și mai fotografiate clădiri din București e pe strada Doctor Staicovici
Citește mai mult
FOTO | "Casa cu Iederă" din Cotroceni, superb poem de toamnă. Una dintre cele mai frumoase și mai fotografiate clădiri din București e pe strada Doctor Staicovici

Echipe/Competiții

fcsb 46 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 19 rapid 18 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share