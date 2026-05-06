Revenire miraculoasă Lindsey Vonn a mers fără cârje la trei luni de la accidentul teribil suferit la Milano-Cortina

Lindsey Vonn (41 de ani), a mers fără cârje luni seara, la Met Gala din New York, la doar trei luni distanță de la accidentul grav suferit la JO de la Milano-Cortina.

După accidentarea suferită la Jocurile Olimpice, sportiva de origine americană a suferit multiple operații la piciorul stâng.

Invitată luni seară la Met Gala, Lindsey Vonn a surprins pe toată lumea atunci când și-a făcut apariția la eveniment fără cârje, acesta fiind considerat un miracol, ținând cont de accidentarea extrem de gravă pe care a suferit-o în urmă cu doar trei luni la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Cu doar câteva ore înainte de apariția de la Met Gala, sportiva americană a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care mergea în cârje pe holul hotelului.

Lindsey Vonn is off to the #MetGala, less than three months after her Olympic crash. pic.twitter.com/gpsRVWG62B — The Athletic (@TheAthletic) May 5, 2026

Lindsey Vonn s-a întors în Statele Unite la mijlocul lunii februarie, după ce a suferit mai multe operații la piciorul stâng, fiind chiar în pericol de amputare.

Lindsey Vonn s-a accidentat pe 8 februarie, la cursa de coborâre de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Aceasta a concurat cu numărul 13 și chiar în secunda 13 s-a și accidentat.

Schioarea a riscat, concurând deși suferise pe 30 ianuarie o ruptură totală a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul piciorului stâng.

