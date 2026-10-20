„Oportunitate excelentă” Ex-fotbalistul de 7 ori mai bogat decât Ronaldo ar putea investi la clubul din Premier League
Cristiano Ronaldo și Louis Saha (dreapta), în perioada în care erau colegi la Manchester United/ Foto: IMAGO
Campionate

„Oportunitate excelentă” Ex-fotbalistul de 7 ori mai bogat decât Ronaldo ar putea investi la clubul din Premier League

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 23:39
  • Louis Saha (48 de ani), fost atacant în Premier League, ia în calcul o revenire în fotbal, ca investitor.
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Retras din activitate în anul 2013, Saha a devenit multimilionar după ce a fondat Axis Stars, o companie de management al carierei și networking pentru celebrități. Are o avere estimată la peste 5,1 miliarde de euro.

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Louis Saha ar putea investi la Everton: „Extrem de surprins că proprietarii vor să vândă clubul”

Grupul american Friedkin (TFG) a scos la vânzare clubul Everton, la doar doi ani după ce l-a achiziționat cu peste 500 de milioane de euro.

Louis Saha, fost jucător al „caramelelor” în perioada 2008-2012, s-a arătat mirat de această decizie, iar presa internațională speculează s-ar putea implica în achiziționarea clubului.

„Sunt extrem de surprins că proprietarii lui Everton vor să vândă clubul. Am considerat că momentul este potrivit pentru investiții, pentru că, de când a sosit David Moyes, au avut ocazia să joace pe un stadion frumos.

A existat o viziune grozavă și părea că investiția se va materializa, dar asta nu s-a întâmplat. David Moyes mai are puține opțiuni pe piața transferurilor, lucrează bine cu un lot mai mic, dar are nevoie de mai multe alternative pe anumite poziții.

Nu cred că această instabilitate le va afecta performanța de pe teren, dar sunt cu adevărat surprins de proprietari, nu este un semn bun”, a declarat Louis Saha pentru liverpoolecho.co.uk.

Louis Saha: „Everton este o oportunitate excelentă de investiție”

Fostul internațional francez, care a fost coleg cu Cristiano Ronaldo la Manchester United, a scos în evidență oportunitățile de dezvoltare ale lui Everton pe plan sportiv și economic.

„Everton reprezintă o mare oportunitate de investiție. Are un stadion nou și impresionant, evoluează de foarte mulți ani în Premier League și este un club stabil.

Există numeroase aspecte importante atunci când ai o bază de suporteri atât de numeroasă și o rivalitate care atrage mereu foarte multă atenție. Prin urmare, există cu siguranță motive de luat în considerare din perspectiva unei investiții.

Parcursul oricărui club din Premier League poate reprezenta o oportunitate uriașă. Totuși, continui să mă întreb care sunt motivele pentru care s-a ajuns în această situație. Când te afli într-o poziție atât de solidă, momentul ales este foarte ciudat”, a concluzionat Saha.

  • Fulham, Manchester United, Everton, Tottenham și Sunderland sunt echipele pentru care a evoluat fostul atacant în Premier League.

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