„O să zbârnâie din ianuarie” Claudiu Niculescu a identificat jucătorul care va exploda la Dinamo: „Veți vedea că e bun” +34 foto
Jucători Dinamo. Foto: Sport Pictures
Superliga

„O să zbârnâie din ianuarie” Claudiu Niculescu a identificat jucătorul care va exploda la Dinamo: „Veți vedea că e bun”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 23:24
  • Claudiu Niculescu (50 de ani), fostul mare jucător al lui Dinamo, a analizat jocul „câinilor” din ultimele partide de campionat.
  • Legenda din „Ștefan cel Mare” a numit jucătorul care va face diferența începând cu a doua jumătate a sezonului.
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Dinamo a încheiat turul sezonului regulat cu un eșec, 1-2 cu FC Argeș, primul după 13 etape consecutive fără meci pierdut, iar Niculescu a observat o nesiguranță în jocul echipei, mai ales în primele 45 de minute.

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Claudiu Niculescu: „Zandbergen o să zbârnâie după cantonamentul de iarnă”

„O mare problemă a devenit jocul din prima repriză. Și este de câteva meciuri încoace. Am văzut o inconstanță în joc și în alte partide, cu CFR Cluj, cu Botoșani, nu doar cu FC Argeș.

Nuno Campos știe cel mai bine cum să redreseze situația și să facă un echilibru la echipă. Până la urmă, la capătul turului sezonului regulat, Dinamo este bine. Chiar dacă s-a încurcat în ultima etapă. Trebuie să învețe toată lumea din greșeli la Dinamo.

Să zicem că echipa trece printr-o mică problemă delicată, mai ales că se și joacă într-un ritm din trei în trei zile. Dar cred că se poate rezolva ceea ce scârțâie, este binevenită pauza competițională”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit gsp.ro.

FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
FC Argeș - DInamo Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg

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Apoi, fostul atacant al „câinilor” a subliniat importanța lui Dean Zandbergen, despre care e convins că va fi mult mai decisiv după ce se va adapta mai bine la echipă.

„Olandezul Dean Zandbergen are nevoie de timp, ca să se adapteze. Dar o să fie altfel din ianuarie încolo, o să zbârnâie după cantonamentul de iarnă. Să se adapteze și veți vedea că e bun, este genul marcator, acolo, în gura porții adverse.

Și de Karamoko îmi place mult, are calitate, totul e să nu mai aibă probleme medicale”, a mai spus Niculescu.

500.000 de euro
a plătit Dinamo pentru Zandbergen, în vara acestui an

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