Marius Șumudică (55 de ani), fostul antrenor al Rapidului, a reacționat după declarațiile lui Daniel Pancu (49 de ani) despre problemele moștenite de la predecesorii săi.

Tehnicianul susține că nu se simte vizat de afirmațiile actualului antrenor al giuleștenilor.

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Declarațiile vin după remiza Rapidului cu Farul, scor 1-1, în etapa #15 din Superliga. La finalul partidei, Pancu a vorbit despre problemele echipei și a sugerat că unele dintre acestea persistă de mai mult timp.

Marius Șumudică, reacție după declarațiile lui Daniel Pancu: „Nu mă simt vizat”

Șumudică a fost întrebat dacă se consideră vizat de discursul lui Pancu despre „greaua moștenire” de la Rapid.

„N-am cum să dau un răspuns, pentru că nu înțeleg. Nu mă simt vizat, de ce? Ce să fac, să-i pregătesc echipa lui Pancu de acum doi ani pentru acum sau cum?

Rapidul a făcut 13 transferuri. Nu cred că Pancu, cum îl cunoaștem noi, că a pus problema și la CFR că, dacă îi pleacă jucători, va pleca și el, a acceptat să fie aduși fără acordul lui. Nu cred că se referă la antrenorii dinainte.

Nu mă simt vizat, nu simt nimic. Nici nu vreau să comentez. Îl respect mult, mi-a fost coleg, jucător. Nu mi se pare normal dacă declarația asta vizează antrenorii dinainte”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

38 de meciuri a bifat Marius Șumudică pe banca Rapidului în sezonul 2024-2025, perioadă în care a înregistrat 16 victorii, 11 remize și 11 înfrângeri

Șumudică, nemulțumit de obiectivul Rapidului: „Nouă ni se rezilia contractul!”

Fostul tehnician al giuleștenilor a criticat și diferențele dintre obiectivele stabilite în sezoanele precedente și cele din actuala stagiune.

„Noi, cei care am fost, am avut obiectiv calificarea în cupele europene. Acum, să ai ca obiectiv calificarea în play-off e ca și cum îi spui lui Dinamo, de exemplu, să scape de retrogradare.

Chiar nu cred că se referă la antrenori și, dacă o face, este părerea lui. Nu intru într-o polemică cu Pancu, dar atât îi spun: el și conducerea clubului au adus 13 jucători și nu știu cu ce sunt vinovați Bergodi, Șumudică, Gâlcă, Mutu, cei care am fost în trecut. Sunt ferm convins că Rapid va încheia în primele trei”, a mai spus Șumudică.

Cum s-a clasat Rapid în ultimele sezoane

2022-2023: Locul 5 – Adrian Mutu

2023-2024: Locul 6 – Cristiano Bergodi și Bogdan Lobonț

2024-2025: Locul 5 – Neil Lennon, Marius Șumudică și Octavian Chihaia

2025-2026: Locul 5 – Constantin Gâlcă

Rapidului nu-i lipsește nimic. Dacă în anii trecuți îi lipsea un ingredient, acum nu mai e așa. Publicul era împărțit, oamenii din club au fost îndepărtați, transferuri s-au făcut în număr de 13, banii sunt la zi, au bază de pregătire, deci Rapidului nu-i lipsește nimic Marius Șumudică, antrenor CFR

Șumudică a insistat asupra faptului că, în mandatele precedente, ratarea obiectivelor putea duce la despărțirea de antrenor.

„Semnul meu de întrebare față de conducere este cum de ceilalți antrenori am avut obiectiv clasarea pe un loc european.

Cum de am fost antrenori care, la finalul sezonului regulat, dacă eram la trei puncte de locul șase, ni se rezilia contractul, iar în acest an, care este unul benefic din toate punctele de vedere, se cere doar play-off?”, a întrebat retoric Șumudică.

Rapid a încheiat turul sezonului regulat pe locul 3 în Superliga, cu 31 de puncte după 15 etape, la două puncte în spatele Universității Craiova și al lui Dinamo.

Ce a declarat Daniel Pancu despre problemele Rapidului

La finalul remizei cu Farul, scor 1-1, Daniel Pancu a susținut că problemele echipei datează de mai mulți ani.

„Sunt lucruri care mă depășesc, lucruri care vin din trecut. Jucătorii sunt ultimii vinovați. [...] Sunt lucruri clare, de mentalitate.

Jucătorii nu pot, din moment ce, de trei ani de zile, când ajung la meciuri importante, clachează, se sperie când sunt în avantaj.

Tot ce a fost înainte nu este întâmplător în niciun caz. Locurile alea 5-6, cu serii de meciuri pierdute... Este clar că avem o problemă mare de tot”, a declarat Pancu la Prima Sport.

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