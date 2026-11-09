Caz neobișnuit în Portugalia De ce s-au făcut 13 schimbări la Guimaraes - Porto
Guimaraes - Porto. Foto: Facebook.com
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Caz neobișnuit în Portugalia De ce s-au făcut 13 schimbări la Guimaraes - Porto

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 22:03
  • Partida dintre Vitoria Guimaraes și Porto a adus în prim-plan un scenariu foarte rar întâlnit într-o partidă oficială.
  • Numărul total de schimbări a depășit 10, maximul admis în mod normal într-un meci de fotbal.
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Campioana Portugaliei s-a impus cu 2-1 după o deplasare dificilă, iar arbitrul partidei a fost nevoit să activeze o procedură specială de două ori în repriza secundă.

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Guimaraes - Porto, 13 schimbări în 90 de minute

În minutul 66, după ce oaspeții efectuaseră deja trei schimbări, Jan Bednarek, jucătorul lui Porto, a fost lovit violent cu mingea în față de un adversar.

Acesta a avut ulterior probleme cu ochiul stâng și nu se putea orienta corespunzător, iar arbitrul a fost nevoit să utilizeze cartonașul violet și să activeze procedura pentru cazurile de comoții cerebrale.

Concret, Bednarek a putut fi înlocuit, iar cele două formații au primit dreptul de a efectua încă o schimbare, pe lângă cele 5 permise, informează abola.pt.

O altă schimbare a fost efectuată în același timp cu cea a lui Bednarek, iar în minutul 78 antrenorul Farioli a făcut-o pe cea de-a șasea.

Cazul special nu s-a rezumat doar la atât. În minutul 90+2, Toni Borevkovic, jucătorul lui Guimaraes, a beneficiat de același „tratament”, după o ciocnire dură cu un adversar, iar ambele echipe au beneficiat de cea de-a șaptea schimbare.

Porto s-a folosit și de această ocazie două minute mai târziu, astfel că partida s-a încheiat cu un total de 13 modificări în cele 90 de minute.

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