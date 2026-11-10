„Debandadă la FCSB” Mircea Sandu a pus la zid echipa lui Reghecampf + E șocat de salariul lui Drăguș: „Să fii Messi și Maradona la un loc”

Mircea Sandu (74 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, s-a declarat șocat de ceea ce se întâmplă în ultima perioadă la FCSB.

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„Nașul” a urmărit ultima partidă de campionat, pierdută scor 0-1 de formația lui Laurențiu Reghecampf, și a criticat dur prestația jucătorilor.

Mircea Sandu: „Debandadă, individualism, nu am văzut nimic”

Fostul șef al FRF nu înțelege cum jucătorii plătiți cu sume uriașe în Liga 1 nu reușesc să facă diferența nici în fața unor adversari mai accesibili. Sandu a vorbit și despre salariul încasat de atacantul Denis Drăguș, un milion de euro pe an.

„Am văzut aseară (n.r. – sâmbătă) niște secvențe din Steaua (n.r. – FCSB) cu Hunedoara (n.r. – Corvinul). Hunedoara a arătat un pic din ceea ce se practică la antrenamente, am văzut ceva şi în teren.

La Steaua (n.r. - FCSB), nimic. Debandadă, individualism, nu sprijin, nu plan tactic. Nu am văzut nimic la unul dintre cluburile cele mai reprezentative.

Suntem departe, departe şi din punct de vedere al pregătirii antrenorilor, departe şi din punct de vedere al pregătirii jucătorilor.

Deşi sunt plătiţi... Aud unul că ia un milion pe an, în România. Păi, băi, frate, trebuie să fii Messi şi Maradona la un loc ca să iei un milion.

Şi, de fapt, nu faci diferenţa, că dacă eşti aşa plătit, trebuie să faci diferenţa. Suntem departe şi, din păcate, este greu”, a declarat Mircea Sandu, potrivit orangesport.ro.

24 de ani s-a aflat Mircea Sandu la conducerea FRF, între 1990 și 2014

Formația lui Laurențiu Reghecampf a ajuns la trei înfrângeri consecutive, toate cu scorul de 0-1, cu U Cluj și Corvinul în Liga 1, respectiv cu Gloria Bistrița în Cupa României, fiind pe locul 8 în Liga 1.

Următorul meci oficial va avea loc duminică, 22 noiembrie, de la 20:30, contra celor de la FC Argeș.

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