Wembanyama a cucerit SUA „Extraterestrul” din NBA rescrie istoria baschetului mondial. Performanță uluitoare!
Uriașul Wembanyama, omul aproape imposibil de oprit / IMAGO
Baschet

Wembanyama a cucerit SUA „Extraterestrul” din NBA rescrie istoria baschetului mondial. Performanță uluitoare!

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 13:18
  • 52 de puncte, 24 de recuperări și 8 capace pentru uriașul de 2,24 metri înălțime!
  • Seară ireală în baschetul american, în San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 112-111
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Sezonul actual din NBA pare să fi devenit o cursă a recordurilor. La puține zile după prestația uluitoare a slovenului Luka Doncic, aseară a venit rândul francezului Victor Wembanyama, care, la numai 22 de ani, continuă să schimbe istoria baschetului american.

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Francezul și-a tras pur și simplu echipa după el, reușind cea mai bună prestație individuală a carierei, într-o partidă în care San Antonio Spurs a învins-o dramatic pe Dallas Mavericks cu 112-111.

Seara în care Wembanyama a fost de neoprit

Cu 52 de puncte, 24 de recuperări și 8 capace, gigantul francez și-a doborât recordurile personale la puncte și recuperări și a intrat într-o categorie privilegiată.

Performanța are o dimensiune istorică: Wembanyama este al doilea baschetbalist din istoria NBA care încheie un meci cu minimum 50 de puncte, 20 de recuperări și 5 capace. Singurul precedent îi aparține lui Bob McAdoo, care reușea această combinație în 1974.

Un prim sfert devastator și o primă repriză istorică

Uriașul de 2,24 metri înălțime a evoluat timp de 34 de minute, perioadă în care a fost argumentul forte atât ofensiv, cât și defensiv al echipei sale.

A început partida într-un ritm năucitor. A înscris 10 dintre primele 12 puncte ale echipei sale, iar la finalul primului sfert avea deja 15 puncte, 9 recuperări, două capace și două intercepții.

Iar în repriza întâi, francezul a strâns 29 de puncte, 15 recuperări și 5 capace, o combinație statistică fără precedent.

3 capace în 13 secunde!

Unul dintre cele mai spectaculoase momente a venit în sfertul al doilea, când Wembanyama a reușit trei capace în numai 13 secunde, în aceeași posesie a adversarilor!

Finalul a fost pe măsura întregii partide. La scorul de 111-111, Wembanyama a transformat o aruncare liberă cu 24,2 secunde înainte de final, oferindu-le gazdelor avantajul decisiv. San Antonio s-a impus cu 112-111 și a ajuns la șase victorii consecutive.

Cine poate opri „Extraterestrul”?

La numai 22 de ani, francezul se află deja în al patrulea sezon NBA și pare să intre într-o etapă în care recordurile îi devin tot mai accesibile.

La 2,24 metri înălțime, Victor Wembanyama are dimensiunile unui pivot de top, dar jocul său este mult mai complex. Poate arunca de la distanță, poate dribla, se deplasează cu o mobilitate neobișnuită la un sportiv de asemenea dimensiuni și acoperă defensiv o suprafață uriașă a terenului. Letală combinație de calități”!

Iar porecla „The Alien” nu mai pare deloc o exagerare: Wembanyama joacă un baschet pe care liga americană nu l-a mai văzut de foarte mult timp.

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NBA San Antonio Spurs Dallas Mavericks Victor Wembanyama
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