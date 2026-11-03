Luka Doncic, record uluitor Slovenul scrie istorie în NBA! Ce a făcut în meciul cu Miami Heat nu se mai întâmplase niciodată
Luca Doncic într-o acțiune personală caracteristică / IMAGO
Baschet

Luka Doncic, record uluitor Slovenul scrie istorie în NBA! Ce a făcut în meciul cu Miami Heat nu se mai întâmplase niciodată

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 19:47
  • Cu 226 de puncte în primele șase meciuri ale sezonului, Luka Doncic a intrat într-un club în care se mai află doar doi foști jucători uriași
  • Slovenul a reușit și o performanță statistică pe care niciun alt jucător din istoria NBA nu o mai realizase, în victoria spectaculoasă împotriva celor de la Miami Heat.
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Luka Doncic pare să fi pornit noul sezon cu un singur gând: să-și câștige un loc în galeria celor mai mari jucători din istoria baschetului.

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Un început de sezon pe care NBA nu l-a mai văzut de patru decenii

O demonstrație de forță a venit duminică, când Los Angeles Lakers a învins Toronto Raptors cu 131-125. Slovenul a marcat 45 de puncte, a adunat 15 recuperări, a oferit șase pase decisive și a reușit cinci intercepții!

În plus, a mai înscris opt aruncări de trei puncte din 12 încercări și a transformat toate cele 13 aruncări libere.

După primele șase partide din sezonul 2026-2027, Doncic ajunsese la 226 de puncte, adică o medie de 37,7 puncte pe meci. Potrivit statisticilor citate de Reuters, numai Michael Jordan și Wilt Chamberlain au mai reușit să depășească pragul de 225 de puncte în primele șase apariții ale unui sezon.

Jordan a atins această bornă în 1986, în timp ce Chamberlain a reușit-o de două ori. Practic, Doncic a ajuns într-o companie extrem de selectă, în care nu mai intrase nimeni în ultimii 40 de ani.

Record absolut după recitalul din meciul cu Toronto

Iar luni seară, Doncic a mai bifat un meci de excepție, contra lui Miami Heat. A contribuit din nou enorm la victoria lui Lakers, 138-117. Slovenul a bifat de astă dată 42 de puncte, 13 pase decisive, 7 recuperări, 8 puncte din 10 de la linia de libere, plus 2 intercepții.

În primele 7 meciuri ale sezonului, slovenul a avut 4 apariții cu peste 40 de puncte reușite!

Totodată, Doncic a devenit primul jucător din istoria NBA care marchează cel puțin 250 de puncte și reușește 40 sau mai multe aruncări de 3 puncte în primele șapte meciuri ale unui sezon.

Cine sunt uriașii cărora le-a aruncat mănușa Doncic

Comparația cu Michael Jordan și Wilt Chamberlain e extrem de onorantă pentru Luka Doncic. Cei doi au reprezentat, în epoci diferite, standarde aproape imposibil de egalat în privința producției ofensive.

Wilt Chamberlain rămâne un fenomen statistic uluitor. Recordul său de 100 de puncte într-un singur meci, stabilit în 1962, este încă neatins. Tot el deține recordul la categoria cea mai mare medie de puncte într-un sezon NBA: 50,4, în campania 1961-1962.

Michael Jordan, în schimb, a construit un model care a inspirat o generație. A terminat cariera cu 10 titluri de cel mai bun marcator al NBA, a bifat 5 premii MVP pentru sezonul regulat și 6 titluri de campion cu Chicago Bulls.

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