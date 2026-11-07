Nico Paz, înapoi la Real Madrid? Anunțul care îi pune pe jar pe fanii lui Como: „Ar valorifica munca noastră”
Nico Paz (Foto: IMAGO)
Campionate

Nico Paz, înapoi la Real Madrid? Anunțul care îi pune pe jar pe fanii lui Como: „Ar valorifica munca noastră”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 11:55
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 11:55
  • Carlalberto Ludi, directorul sportiv al lui Como, a clarificat situația contractuală a lui Nico Paz (22 de ani), în contextul speculațiilor privind o posibilă revenire a argentinianului la Real Madrid.
  • Oficialul italian a confirmat că madrilenii au păstrat o clauză de răscumpărare.
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Viitorul lui Nico Paz continuă să stârnească interes, după evoluțiile remarcabile ale mijlocașului în tricoul celor de la Como.

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Nico Paz este 100% jucătorul lui Como, dar Real Madrid îl poate cumpăra în 2027

Carlalberto Ludi a explicat că înțelege preocupările suporterilor, alimentate de zvonurile recurente privind interesul lui Real Madrid.

„Mă pun în locul suporterilor lui Como, pentru că în fiecare noiembrie și în fiecare martie, nu știu dacă din cauza speculațiilor jurnalistice sau din alte motive, apare mereu informația că Real Madrid își aduce înapoi toți jucătorii.

Anul acesta se vorbește despre Jacobo Ramon, iar în următoarele două sezoane despre Nico Paz”, a declarat Ludi într-un interviu acordat postului Radio Radio, potrivit tuttomercatoweb.com.

Oficialul lui Como a ținut să precizeze că fotbalistul aparține în totalitate clubului italian, chiar dacă Real Madrid și-a rezervat posibilitatea de a-l transfera din nou.

„Adevărul este că am făcut o tranzacție bună vara trecută. Nico Paz este 100% jucătorul lui Como. Real Madrid și-a păstrat un drept de răscumpărare până la o anumită dată, în timpul perioadei de mercato, așa cum este normal.

Oricum, ar fi o vânzare care ar valorifica munca noastră și ar fi importantă și pentru club.

Vom înțelege cum să gestionăm situația pe parcursul sezonului, așa cum am făcut întotdeauna în acești ani, inclusiv datorită relațiilor extraordinare pe care le avem cu Madrid”, a completat Ludi.

Pentru moment, trebuie să ne bucurăm de jucător, pentru că este cu adevărat un fotbalist extraordinar! Carlalberto Ludi, director sportiv Como

Nico Paz a ajuns la Como în vara anului 2024, după ce a fost format la academia lui Real Madrid.

Înțelegerea dintre cele două cluburi a fost modificată în vara lui 2026, când madrilenii au confirmat oficial că argentinianul va continua la formația pregătită de Cesc Fabregas în sezonul 2026/2027, păstrându-și dreptul de răscumpărare.

Potrivit presei spaniole, clauza ar fi în valoare de 80 de milioane de euro și ar putea fi activată în vara lui 2027. Como a plătit aproximativ 66 de milioane de euro pentru a-l transfera.

14 goluri
a produs Nico Paz în acest sezon: a marcat de 6 ori și a livrat 8 pase decisive

Printre cele mai importante prestații ale lui Nico Paz se numără victoria cu 4-1 împotriva lui Manchester United, în care a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă, dar și succesul categoric, 9-1 cu Lens, când a contribuit cu un gol și două assisturi.

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