Clubul italian Como a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru transferul definitiv al lui Nico Paz (21 de ani), tânărul mijlocaș care a impresionat în Serie A.

Cu toate acestea, „galacticii” nu își doresc să renunțe complet la Paz, astfel că beneficiază de o clauză răscumpărare.

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Sosit în vara anului 2024 la Como, de la academia Realului, Nico Paz a impresionat în Italia și a devenit un jucător de bază al echipei antrenate de Cesc Fabregas.

Nico Paz rămâne la Como

Mijlocașul argentinian va rămâne la Como după ce clubul italian și Real Madrid au ajuns la un acord. Italienii vor plăti aproximativ 60 de milioane de euro în schimbul lui Nico Paz, conform marca.com.

Astfel, echipa antrenată de Cesc Fabregas își va păstra unul dintre cei mai buni jucători din sezonul trecut, iar Real Madrid îl poate transfera oricând.

Clubul de pe „Santiago Bernabeu” va beneficia de o clauză de răscumpărare estimată la aproximativ 80 de milioane de euro.

80 de milioane de euro este cota de piață a lui Nico Paz, conform Transfermarkt

Real Madrid achitase deja 9 milioane de euro pentru a-și reactiva drepturile asupra lui Nico Paz. Cu toate acestea, atât mijlocașul, cât și conducerea lui Como și-au dorit ca acesta să continue în Serie A.

Astfel, pentru că „galacticii” au plătit acea clauză, Como a achitat în total 51 de milioane de euro pentru Nico Paz care va continua să evolueze sub comanda lui Fabregas.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como agree deal with Real Madrid to BUY Nico Páz on permanent move, here we go! 💣🇦🇷



Agreement reached as Como will re-buy Nico Páz from Real Madrid.



Nico wanted to stay at Como.



ℹ️ Real Madrid will keep control on Nico and mantain BUY BACK CLAUSE. ⚪️🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/1CvwZ194Tk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

În sezonul trecut, Como a fost revelația din Serie A și a terminat pe locul 4, reușind să se califice în Liga Campionilor. A depășit în clasament echipe precum AC Milan, Juventus sau Atalanta.

40 de meciuri a jucat Nico Paz în sezonul trecut pentru Como. A marcat 13 goluri și a oferit 8 pase decisive

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