„Nu trebuie să spun asta” Fostul atacant al României a cucerit-o pe Real Madrid în doar 6 luni! De ce a picat transferul
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„Nu trebuie să spun asta” Fostul atacant al României a cucerit-o pe Real Madrid în doar 6 luni! De ce a picat transferul

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 10:43
alt-text Actualizat: 07.11.2026, ora 10:43
  • Adrian Ilie (52 de ani) a vorbit în Spania despre perioada neagră prin care trece Valencia, fosta sa echipă.
  • „Cobra” a dezvăluit și cum a ratat transferul la gigantul Real Madrid după un sezon exploziv în La Liga.
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Interviu eveniment cu Adrian Ilie în presa din Spania. Fostul atacant al naționalei României a vorbit despre situația actuală a „liliecilor”, care riscă să retrogradeze pentru prima dată după 4 decenii.

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Adrian Ilie, interviu-eveniment în Spania, despre perioada de la Valencia

„Țin foarte mult la ei și îmi amintesc deseori de anii minunați pe care i-am petrecut acolo. Nu-mi place să văd echipa așa, dar viața înseamnă cicluri, iar Valencia va ieși din această situație.

Totul se va schimba și am încrederea și speranța că, în scurt timp, va reveni printre cele 4 mari din Spania, la nivel sportiv. Fanii și orașul merită să revină sus și vor reuși”, a spus Ilie pentru AS.

Valencia e departe de vremurile bune. Fosta campioană a Spaniei ocupă penultimul loc în La Liga, cu doar 9 puncte după 11 etape.

Ilie a petrecut 4 ani și jumătate alături de „lilieci”, în care a marcat 38 de goluri. A câștigat titlul, Cupa și Supercupa Spaniei și a ajuns în două finale consecutive de Liga Campionilor.

„Aș spune că e cea mai frumoasă perioadă din carieră, dar îmi vine greu să rămân cu un singur moment, pentru că au fost ani fantastici. M-am bucurat cu adevărat la Valencia. Amintirile sunt de neîntrecut. A fost incredibil când am câștigat Cupa, Supercupa și am jucat cele două finale de Champions”, a explicat Ilie.

Întrebat care dintre cele 2 finale pierdute de Valencia în Liga Campionilor l-a durut mai tare, „Cobra” a ales-o pe cea din 2001 cu Bayern: „Fără îndoială, pentru că am pierdut la penalty-uri și am fost foarte aproape să o câștigăm. A fost păcat mare, pentru că puteam să o luăm. Cea din anul precedent, cu Real Madrid, nu am simțit-o la fel de aproape”.

Valencia a jucat două finale UCL consecutive, în 2000, 0-3 cu Real Madrid, și în 2001, 1-1 și 4-5 la penalty-uri cu Bayern Munchen.

Valencia a blocat transferul la Real Madrid

După numai jumătate de an pe Mestalla, în care marcase 12 goluri în 17 meciuri, și după evoluțiile de la Mondialul din Franța, unde România a ajuns în optimi, Ilie a aterizat pe lista granzilor de la Real Madrid.

„Pedro Cortes, care era președintele, m-a informat despre interesul Realului Madrid, dar mi-a spus că nu mă va vinde. Fără să știu prea bine limba, am făcut niște declarații în care am spus că, dacă mă vrea Madridul, voi pleca, iar fanii m-au fluierat câteva etape.

Cortes a insistat că nu mă va transfera la niciun club. Mie mi s-a părut bine și i-am asigurat că îmi voi respecta întreg contractul, pentru că eram cu adevărat fericit la Valencia”, a dezvăluit Adrian Ilie.

Real Madrid era o echipă foarte bună, cu Suker, Mijatovic, Raul, Hierro, Roberto Carlos, Redondo și alții, dar mi-a plăcut atât de mult la Valencia, încât nu pot spune că mi-ar fi plăcut să merg la Real Madrid. Din respect, nici nu pot, nici nu trebuie să spun asta Adrian Ilie

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